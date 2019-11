El dineral que Alejandra Rubio ha estado a punto de desperdiciar con su última crisis

Alejandra Rubio (19 años) vivió un auténtico deja vú hace unas semanas. La hija de Terelu Campos (54) comenzó los estudios de Derecho en la universidad y tras un día de clase -el segundo según el calendario lectivo, ya que el primero no se atrevió a acudir- no soportó la situación. Burlas, comentarios, risas maliciosas, fotos a traición y cuchicheos fue lo que la joven se encontró en el aula nada más llegar. Reconoció después que "volvió llorando a casa" y que se planteó firmemente abandonar la carrera, tal y como ocurrió con sus estudios de Moda el año pasado.

Tras los días de reflexión y de negarse a soportar ser "un mono de feria", fue, según pudo saber JALEOS, su prima Carmen Rosa, abogada e hija de Carmen Borrego (53) la que consiguió calmarla y frenar sus ansias de tirar la toalla. Y es que si Alejandra hubiera continuado con las ganas de dejar su recién estrenada universidad hubiera perdido mucho dinero que ya ha invertido en sus actuales estudios.

La joven estudia el grado de Derecho en modo presencial en la Universidad Nebrija. Esta carrera pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y tiene su campus en el corazón de Madrid. El centro educativo es uno de los más prestigiosos y con mayor historia de la capital, y destaca por su innovación continua y su amplia oferta académica.

Por este motivo, y debido a que se trata de una institución privada, sus precios no son asequibles para todos los bolsillos. Alejandra, que asegura que se paga ella los estudios, ha tenido que desembolsar por este primer curso 700 euros en concepto de reserva de la plaza y 1.200 euros de la matrícula.

Pero el gasto más costoso se sucede cada mes. Rubio tiene que hacer frente a las mensualidades de 730 euros, lo que en 10 meses que dura el curso se resuelve en 7.300 euros. Esto hace un total de 9.400 euros únicamente para el pago del primer curso universitario.

En pleno noviembre, la joven ya habría pagado tres mensualidades, la matrícula y la reserva, lo que supone un gasto de 4.090 euros que ya ha realizado para poder cursar sus primeros meses de carrera. Si finalmente hubiera abandonado los estudios, no hubiera recuperado jamás esa gran cantidad.

Alejandra comenzó su nueva etapa universitaria el 9 de septiembre de este 2019, y fue ese mismo día cuando se sintió el centro de todas las miradas en su sentido más negativo.

Sin embargo, no fue hasta casi dos meses después cuando reveló el incómodo momento que vivió en sus primeras horas como estudiante de Derecho y estalló en su canal de Mtmad: "Entré en la primera clase que era una clase bastante amena, la profesora nos preguntó por qué queríamos estudiar Derecho y al responder, se giró toda la clase. Ya vi los primeros indicios antes. Tenía las sospechas de que cuando entré en el aula alguien me reconocería pero en el momento en el que yo contesté las preguntas y la gente se giró, hubo unas cuantas niñas que se dieron cuenta, empezaron a cuchichear... Bueno, lo normal, lo entiendo. Se quedó ahí, me molestó un poco porque se rieron. Sinceramente, me molestó. Cállate un poco y ten un poco de respeto, que no soy un mono de feria".

Alejandra Rubio estalló en su canal de Mtmad tras su primer día de clase.

Esa anécdota en clase empeoró en el descanso cuando esas mismas alumnas comenzaron a hacerle fotos y a enviarlas a destinatarios desconocidos. También le dedicaron comentarios desafortunados como "que es un ogro", un cúmulo de hechos que hicieron que Alejandra se fuera a casa llorando y decepcionada porque "sus peores miedos se estaban cumpliendo".

Pero tras una larga e importante charla con su prima Carmen Rosa, que estudió Derecho en la misma facultad y ya ha aprobado el examen de entrada a la Abogacía, sus ánimos se han calmado, y además ya mantiene buenas relaciones con algunos de sus compañeros dentro del aula: "Después de esto todo ha ido genial y me he hecho un grupo de amigos perfecto", asegura.

