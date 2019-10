Las lágrimas de Alejandra Rubio en su primer día de universidad: "No soy un mono de feria"

Alejandra Rubio (19 años) ha vuelto a su canal de Mtmad después de unos meses de descaso. Tras dejar sus estudios de Diseño de Moda en el IED de Madrid, la hija de Terelu Campos (54) ha empezado a estudiar Derecho y en su plataforma online de Mediaset ha desvelado la mala experiencia que vivió en su primer día de clase. La nieta de María Teresa Campos (78) no lo ha tenido nada fácil y ha sufrido bastante los primeros días porque, tal y como ha contado ella, sus temores se han cumplido.

"Hola a todos, he vuelto a mi canal y han pasado mogollón de cosas desde que terminé mi último capítulo. He empezado la Universidad y de eso os vengo a hablar hoy", desvelaba Rubio. Alejandra ha confesado que "el primer día de la Universidad no fui. No podía dormir, estaba supernerviosa y estuve toda la noche vomitando". Sus nervios radicaban principalmente en los prejuicios que sus compañeros de clase pudieran tener con ella.

"Al segundo día sí fui. Entré en la primera clase que era una clase bastante amena, la profesora nos preguntó por qué queríamos estudiar Derecho y al responder, se giró toda la clase. Ya vi los primeros indicios, supongo que cuando entré en clase alguien me reconocería pero en el momento en el que yo contesté las preguntas y la gente se giró, hubo unas cuantas niñas que se dieron cuenta, empezaron a cuchichear... Bueno, lo normal, lo entiendo. Se quedó ahí, me molestó un poco porque se rieron. Sinceramente, me molestó. Cállate un poco y ten un poco de respeto, que no soy un mono de feria", ha seguido contando.

Alejandra Rubio en su canal de Mtmad.

"Al terminar la clase teníamos un descanso de una hora y pico entonces, me arrimé a una chica con la que me llevo superbién, es a la que vi más normal. Nos fuimos a tomar algo y las niñas estas de clase estaban sentadas en otra mesa. Empiezo a oír como se ríen y dije: 'paso' pero luego vi que me estaba haciendo fotos. Eso ya me empezó a cabrear", ha explicado la estudiante de Derecho. Como ya ha contado muchas veces ella misma, Alejandra quiere ser una más en la clase y por eso no le gustó en absoluto el trato que recibió.

A pesar de su carácter, la nieta de María Teresa Campos no quiso enfrentarse a ella: "No le dije nada porque yo tengo muchísima educación y muchísima paciencia hasta que ella le envió la foto a alguien, no sé a quién y esa persona le dijo: 'jo, qué guapa es' y dijo ella en alto: '¡pero si es un ogro!'". Y los peores temores de Alejandra se cumplieron, haciendo que ésta se fuera a casa llorando por la tensión acumulada y la rabia que le daba que hubiese personas así: "Me vine a casa llorando, estaba superdecepcionada porque se cumplió el miedo que yo tenía. No lo entiendo porque yo no le haría eso a una persona. Después de esto todo ha ido genial y me he hecho un grupo de amigos perfecto".

Alejandra Rubio en su canal de Mtmad.

De esta manera, Alejandra Rubio ha vuelto a Mtmad para quedarse. Eso significa que todas las semanas habrá un vídeo de la hija de Terelu en la plataforma y ya ha anunciado que el próximo será "terrorífico".

