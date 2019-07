Alejandra Rubio desvela el retoque facial que quiere hacerse a sus 19 años

Alejandra Rubio (19 años) ha subido su vídeo semanal en su canal de Mtmad y ha hecho una de las cosas que más hacen los influencers. Ha buscado su nombre en Google para ver qué se escribe de ella y para responder a todas las noticias en las que ella es la absoluta protagonista. Muchas informaciones circulan cada día sobre la joven y sobre su familia, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar todo delante de todos sus espectadores para que no quede ninguna duda al respecto.

Mucho se ha hablado de si la nieta de María Teresa Campos (78) se ha realizado algún retoque facial en los últimos meses. Alejandra ha zanjado esta polémica y se ha sincerado sobre algo que sí le gustaría hacerse: "Sí que he pensado ponerme un poco de labio arriba pero creo que mi madre me deshereda. O sea, yo vivo sola, soy independiente, pago todo sola y todo pero solo os digo que no me deja ir a Fabrik, esa es mi vida. Si yo me pongo algo en la cara, me mata".

Alejandra Rubio y Terelu Campos en el canal de Mtmad. Mediaset

En cuanto a todos los bulos y rumores que corren por Internet sobre la dentadura de la hija de Terelu Campos (53), la propia Alejandra Rubio ha asegurado que: "Solo he ido al dentista una vez en mi vida porque me tenían que quitar una muela del juicio, pero bueno, también dicen que me he arreglado la boca y no lo he hecho. No me he arreglado la boca, me gustaría retocarme los dientes de abajo pero no me he hecho nada de momento".

Bastante molesta e indignada cada vez que veía un noticia en la que parecía su nombre, Rubio ha desmentido algunas informaciones que rondan por las redes desde que la vida de esta se hiciera pública. Al principio se ha mostrado bastante enfadada, aunque luego su enfado se ha ido rebajando: "A mí me ponen verde todos los días".

En cuanto a los insultos que recibe por las redes sociales en los que afirman que Alejandra Rubio es una 'nini', ha explicado que: "Trabajo por la noche cinco días a las semanas, hago vídeos por mtmad, me he sacado la selectividad, voy a empezar a estudiar derecho, ¿qué más queréis?". De esta manera, la sobrina de Carmen Borrego (52) ha aclarado de manera pública los rumores que siempre han circulado sobre su persona.

[Más información: Alejandra Rubio desvela sus "decepcionantes" notas en Selectividad]