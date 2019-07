Alejandra Rubio desvela sus "decepcionantes" notas en Selectividad

Alejandra Rubio (19 años) ha compartido este martes en su canal de Mtmad cómo le ha ido selectividad. La hija de Terelu Campos (53) dejó de estudiar Diseño de Moda en el Istituto Europeo di Design en Madrid porque no le terminaba de convencer y esperaba algo completamente diferente de lo que al final fue. Este tiempo atrás se ha estado preparado la prueba de acceso a la Universidad porque, desde entonces, tiene claro estudiar que quiere estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos (78) se ha encontrado con bastante barreras estas últimas semanas.

"Me presenté en la convocatoria de junio. A mi parecer me salió bastante bien menos el examen de Historia, entonces llegó el día de las notas, me levanté superfeliz pensando que lo compensaría con el resto de las notas y resulta que suspendí. Pasé unos días horribles, la verdad, sinceramente yo pensaba que iba a aprobar" confiesa Alejandra Rubio. Parece ser que la sobrina de Carmen Borrego (52) pidió la revisión de sus exámenes para ver si podía rascar algo y poder aprobar pero no tuvo suerte.

Alejandra Rubio en su canal de Mtmad.

"Me suspendieron con un 4,68. Pedí revisión del examen, me pusieron un 1.75 en historia y un 1,75 en latín. Total, que en la revisión me subieron la de latín dos puntos y medio. Entonces como ahora han hecho eso de que tienen que hacer la media entre el primer corrector y el segundo, la media de todo me daba un 4,90, o sea que suspendí por una décima" sigue explicando.

Efectivamente, si no hay suerte en la primera convocatoria, existe la segunda para todos aquellos que necesiten más tiempo para estudiar o simplemente para preparárselo mejor. Alejandra Rubio llevó en secreto su preparación para la segunda oportunidad: "Entonces lo que ha pasado es que he suspendido la primera convocatoria. Me he preferido callar la boca y no he querido decir que me he presentado a la segunda y he aprobado, tengo un 6. Estoy supercontenta de verdad. Sinceramente, esta convocatoria me había salido peor que la primera" Además, la joven ha desvelado que las notas, bajo su criterio, han sido "decepcionantes" porque siempre ha sido una persona de sobresalientes.

Alejandra Rubio en su piso de Malasaña.

De esta manera, la hija de Terelu Campos ya está preparada para empezar a estudiar una carrera. Hace unos meses, era la propia Alejandra Rubio la que confesaba el porqué de haber dejado de estudiar Diseño de Moda y una de las razones de peso era porque quería estudiar Derecho en un futuro, así como su prima, la hija de Carmen u otros miembos de su familia que también son letrados.

[Más información: Alejandra Rubio envía un comunicado aclarando si irá o no a 'GH VIP']