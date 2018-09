Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego, la 'promesa renegada' del clan Campos

Quiso no ser y terminó siendo. Fue en el mes de marzo cuando su nombre y su rostro aparecían, vía exclusiva, en una portada del corazón de la mano de su madre, Carmen Borrego (51 años). Era la primera incursión en el mundo del cuore para una Carmen Rosa Almoguera un tanto apocada y centrada de lleno en el mundo de la abogacía. Tan solo hacía un alto en su anonimato. "Cuando tú tienes tanto orgullo por alguien como yo siento por Carmen, no es extraño", se excusaba la madre ante la sorpresiva exposición.

La joven se ponía ante el foco justo una semana después de que su prima, Alejandra Rubio (18), hiciera lo propio junto a su madre por su mayoría de edad. Dos primas, además de íntimas amigas, saliendo de las 'faldas' del clan Campos para ponerse bajo el brilli brilli de la fama. Dos exposiciones y, parecía al principio, dos formas idóneas de querer encajar y trabajar la fama que le venía 'heredada': no participar del mundo de la televisión. Pero, ¿lo han cumplido? De momento, Alejandra sí; ella está centrada en el mundo del diseño y desoye cualquier tentación de la televisión. En cambio, Carmen Rosa es otro cantar.

Carmen Rosa junto a su madre. Redes Sociales.

Después de esa exclusiva en la que su madre la catapultaba como "la nueva promesa" del clan y la que "más lejos" iba a llegar, todos creían que en todo momento se estaba refiriendo a su labor como abogada y al triunfo en esa parcela. Pero no, parece que ahí no han quedado los intereses de la confesa 'nieta mimada' de María Teresa Campos (77). Hasta este pasado miércoles la joven seguía por la senda de su trabajo, rompiendo el celo de su anonimato tan solo dejándose fotografiar en el viacrucis de hospitales que ha protagonizado su mediática familia.

Imágenes tiernas y despreocupadas junto a su tía Terelu Campos (53), su abuela o el marido de su madre, José Carlos Bernal, han sido la tónica de estos meses. No obstante, este miércoles durante la emisión del reality Las Campos algo cambió para no volver a ser lo mismo: la abogada Carmen Rosa participando en las tramas del 'cambio radical' de su madre. Por primera vez, los espectadores del reality han podido ver y escuchar a la joven 'dejándose hacer' por las cámaras, relajada y animando a la Borrego en el pre y posoperatorio. Grabación en la que, por cierto, no hubo señales de vida de Alejandra.

La joven al lado de su madre, el marido de esta y su abuela Teresa Campos.

En ningún momento del docureality Carmen Rosa ha procurado no salir o esquivar el foco, todo lo contrario. No solo eso, la joven promesa acudió al plató de Telecinco -la emisión era un directo- para darle una sorpresa a su madre. Sin duda, estamos ante una exposición mediática consentida, pero, ¿estudiada también? ¿Será este el primer ejemplo de muchos en los que se podrá ver a la joven promesa de la abogacía deleitándose en el mundo de la televisión?

Cabe recordar que su propia madre estuvo toda la vida 'detrás de las cámaras' como directora -y la mínima aparición en televisión la ponía "nerviosa y atacada"-, y ha terminando siendo una habitual más de las tertulias de Sálvame. ¿Le ocurrirá lo mismo a su hija? Solo el tiempo lo dirá. De momento, ha nacido una estrella. De la abogacía, pero sobre todo mediática.

La historia familiar de Carmen Rosa

Carmen Rosa y su madre. Gtres

Carmen Borrego trajo al mundo a Carmen Rosa y José María -sus dos únicos hijos- mientras estuvo casada con su anterior marido, Francisco Almoguera. El matrimonio se casó en 1989 y rompió en 1996. En esos convulsos años nacieron sus dos únicos hijos, quienes tuvieron que vivir en primera persona la por entonces encarnizada batalla legal de sus progenitores por la custodia. La hija de María Teresa reconocería años después que fue un error casarse tan joven, solo tenía 22 años. Sin embargo, tampoco se arrepiente, pues de esa unión nacieron sus hijos, de los que se siente profundamente orgullosa y de los que nunca se ha separado, pese a que la custodia la consiguió el padre de los pequeños en un principio. Los problemas llegaron a la vida de Carmen Borrego cuando estaba trabajando en Radiocadena Española. Fue allí donde conoció al que se convirtió en su primer marido, Francisco Almoguera, que ejercía de técnico de sonido.

Su amor fue resistiendo embates hasta que se resquebrajó. Entonces, Carmen cogió a sus hijos y salió del hogar conyugal. Tardó varios años en recomponerse y poder presentar un recurso. Gracias a un abogado matrimonialista Carmen recuperó la sonrisa y la custodia de José María y Carmen, tal como desveló una revista. Eso sí, la relación con Almoguera parece que nunca se encarriló. Tras varios intentos infructuosos en el amor, fue en 2014 cuando Carmen rehizo su vida con José Carlos Bernal, su actual marido. Hasta entonces la pequeña del clan nunca había vendido una exclusiva ni había aparecido protagonizando una revista del corazón. Su historia de amor con el empresario hostelero le devolvió la alegría que le faltaron en esos últimos y aciagos años. Con los años, Bernal se ha convertido en un segundo padre para Carmen Rosa.

