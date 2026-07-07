El restaurante malagueño que competirá con otros siete países por la Copa Jerez

La alta gastronomía española ya tiene representante para uno de los certámenes más prestigiosos del mundo del maridaje. El restaurante malagueño René, liderado por el chef Diego René López y el sumiller Jesús Rioboo, defenderá los colores de España en la Final Internacional de la XII Copa Jerez Competition, donde se enfrentará a equipos procedentes de otros siete países en 2027.

La victoria del establecimiento malagueño llegó tras imponerse en la Final Nacional celebrada en el EIGO-Center de Jerez de la Frontera, una competición que volvió a convertir a la ciudad gaditana en el epicentro del diálogo entre cocina y vino.

El anuncio del equipo vencedor corrió a cargo de la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, en una edición especialmente simbólica para la ciudad, inmersa en su condición de Capital Española de la Gastronomía 2026.

El equipo de René conquistó al jurado con una propuesta bautizada como “Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez”, un recorrido culinario que unía tres territorios españoles a través del sabor, la memoria gastronómica y la identidad marinera.

Más que un menú, la propuesta fue una declaración de intenciones sobre la capacidad de los Vinos de Jerez para dialogar con cocinas contemporáneas y profundamente territoriales.

El triple maridaje que ha presentado Rene.

La competición reunió a tres destacados restaurantes nacionales, cada uno con una visión propia del maridaje. Junto al representante malagueño participaron Aleia, de Barcelona, y Monastrell, de Alicante, configurando una final marcada por el alto nivel técnico y creativo.

Sin embargo, fue la propuesta de René la que terminó seduciendo al jurado por la precisión de sus armonías, la complejidad de sus elaboraciones y la compenetración entre cocina y sala. Los expertos destacaron especialmente la solidez del discurso gastronómico y la ejecución impecable de cada pase.

Uno de los momentos culminantes de la jornada llegó con el Wellington de rape acompañado de demi-glace elaborada con sus propias cabezas y salsa Café de París, armonizado con un Palo Cortado Solera Familiar de Gutiérrez Colosía.

El jurado calificó este maridaje como el mejor de la competición, subrayando el riesgo asumido por el equipo al trabajar con un vino de marcada personalidad salina y la brillantez con la que logró integrarlo en el conjunto.

El segundo pase del menú siendo servido.

La crítica especializada también puso en valor el desempeño individual de ambos profesionales. La periodista y crítica de vinos Pilar Cavero destacó el alto nivel técnico del chef y el discurso “preciso y estructurado” del sumiller, mientras que José Ferrer, embajador gastronómico de los Vinos de Jerez, consideró que el restaurante malagueño reúne las cualidades necesarias para competir con garantías ante un jurado internacional.

Más allá del triunfo, la Copa Jerez se consolida como una plataforma de proyección global para la alta gastronomía y para los Vinos del Marco, cuya versatilidad quedó patente en propuestas culinarias muy diversas.

El Consejo Regulador reconoció a los tres finalistas como auténticas embajadas de estos vinos, reforzando el vínculo entre territorio, cocina y cultura enológica.

La próxima cita será en 2027, cuando el Teatro Villamarta de Jerez vuelva a acoger la gran final internacional. Allí, René asumirá el reto de medirse con algunos de los mejores profesionales del mundo en una competición que trasciende el concurso para convertirse en un escaparate global de excelencia gastronómica. Para el restaurante malagueño, el viaje apenas acaba de comenzar.