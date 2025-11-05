El restaurante de Madrid donde sentirte como en un asador castellano: menú de cordero y vinos Ribera del Duero por 55€

El vino y la carne han unido generaciones, y en Castilla esa complicidad sigue siendo el reflejo de una cultura que gira en torno a la mesa y al fuego.

Esa misma esencia inspira la unión entre el restaurante madrileño Marmalé y la bodega Cepa 21, dos proyectos con raíces castellanas y una filosofía común: reivindicar la tradición, la pasión por el producto y el placer de compartir experiencias que emocionan.

La colaboración se materializa en un menú especial llamado 'Vino & Brasas' (55 euros), disponible durante las próximas semanas en el establecimiento del madrileño barrio de Chamberí que remite a los clásicos asadores de la meseta.

Una propuesta perfecta para esta época de celebraciones entre amigos, familia y compañeros, cuando el encuentro alrededor de una mesa se convierte en el mejor lugar para reunirse.

El menú, diseñado en exclusiva para esta iniciativa, rinde homenaje a la cocina castellana más reconocible. Platos pensados para compartir, sabrosos y honestos, que evocan la memoria gastronómica de la tierra: torreznos, sopa castellana, judiones de La Granja con manita y oreja, cordero asado y el increíble ponche segoviano. Un recorrido por los sabores más icónicos de la región.

El maridaje lleva la firma de Cepa 21, la bodega de José Moro, que propone una lectura contemporánea de la Ribera del Duero. Sus vinos, elaborados con uva tempranillo, combinan frescura, elegancia y equilibrio entre tradición e innovación.

Cada etiqueta acompaña los platos de Marmalé con sutileza, potenciando sus matices y reflejando el espíritu compartido de ambos proyectos: respeto por el origen y disfrute pleno en torno al vino, la gastronomía y la buena compañía.

Dos nombres, una misma filosofía

Cepa 21 representa el proyecto más personal del bodeguero vallisoletano José Moro: una fusión entre amor por el terroir y una apuesta por la vanguardia vinícola. Moro ha llevado la bandera de la Ribera del Duero por todo el mundo, mostrando que tradición y modernidad pueden convivir en una misma botella.

Desde el joven Hito y su versión rosada hasta el potente Malabrigo o el elegante Horcajo, todos sus vinos expresan una identidad definida y el sello inconfundible de su creador. De hecho, Hito 2021, ha sido reconocido como uno de los mejores vinos del mundo según la revista norteamericana Wine Enthusiast.

Por su parte, Víctor Asenjo, heredero de una reconocida familia hostelera segoviana instalada en Madrid desde los años setenta, ha sabido imprimir a Marmalé una personalidad propia sin perder las raíces.

Aunque formado en Economía, su vocación por la cocina lo llevó a regresar a los fogones. En 2023 dio forma a su propio proyecto, transformando el antiguo Gobolem (referente de los 80 y 90) en un espacio renovado que mira al futuro sin olvidar la tradición.