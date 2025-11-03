El bar de un pueblo de Valencia donde los camioneros "hacen cola" para comer sus bocatas a la brasa: almuerzo completo a 8€

El esmorzar es una tradición culinaria profundamente enraizada en la Comunidad Valenciana. Se trata de un almuerzo que tiene lugar a media mañana, normalmente entre las 9:00 y las 12:00.

Pero va mucho más allá de una simple comida: es un momento para detenerse, desconectar del trabajo, reunirse con amigos o compañeros y disfrutar de la compañía mientras se comparte buena comida.

Esta costumbre nació entre los agricultores y trabajadores del campo, que necesitaban recuperar energías después de varias horas de labor desde el amanecer.

Con el paso del tiempo, el esmorzar se ha extendido más allá del ámbito rural, convirtiéndose en un rasgo distintivo de la identidad valenciana y en una práctica habitual en bares y cafeterías de toda la región.

El esmorzaret tradicional suele componerse de varios elementos. Por una parte, el entrepà, un generoso bocadillo elaborado con pan artesanal y rellenos variados como embutidos, tortilla, carnes, quesos o incluso carne de caballo.

Por otra parte, la picaeta, un pequeño aperitivo que se sirve antes del bocadillo, con aceitunas, altramuces, cacau del collaret (una variedad local de cacahuete) y encurtidos.

Y, por último, la bebida, que puede ser café, vermut, vino, cerveza o el popular cremaet, una bebida típica de la Comunidad Valenciana que se prepara con café, ron, azúcar, piel de limón y, a veces, canela.

El famoso esmorzar de Silla

En Silla, un pueblo a unos 12 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Valencia, muy cerca de la Albufera, se encuentra un lugar de esos que aún conserva la esencia de los bares de antes. Se llama Foc & Brasa y está especializado en carnes a la brasa y almuerzos típicos valencianos.

Según asegura Ana Belén de @gastrovaig, allí "los abuelos llegan temprano y los camioneros hacen cola". Y es que sus esmorzars lo merecen: nada más entrar tienen una vitrina repleta de embutidos a la brasa a elegir para agregar a nuestro bocadillo o entrepà.

Longaniza, chistorra, chorizo, panceta... pero también calamares, tortilla de patatas o pimientos asados son algunos de los muchos productos que se pueden disfrutar en este establecimiento que se dice que sirve más de 300 almuerzos diarios.

Y todos ellos acompañados de alioli (ajoaceite) casero y un pan de pueblo crujiente recién hecho. No faltan tampoco los cacaos y los encurtidos como aperitivo y un buen creamet.

Lo encontraréis en el número 11 de la Avenida del País Valencià, con precios que oscilan entre 8 y 15 euros.