Amaia Montero (49), cantante de La Oreja de Van Gogh, y su bar favorito de Donosti: famoso por su tortilla de patatas a 3€

Cuéntame al oído dónde están los mejores bares de Euskadi. Amaia Montero (49 años, Irún), que ha anunciado este miércoles 15 de octubre su regreso a La Oreja de Van Gogh, es una enamorada de la cocina en miniatura, tal y como confesaba en una entrevista a Lo que coma Don Manuel, blog del periodista Igor Cubillo.

La cantante, que ha revolucionado a sus fans con la noticia de su vuelta a la banda, es natural de Irún, en Guipúzcoa, por lo que la cocina tradicional vasca forma parte de su imaginario personal y siente una debilidad especial por ella.

Así pues, Montero tiene claro cuáles son sus restaurantes favoritos del País Vasco, como le confesaba a Cubillo. Entre ellos destaca Bar Néstor en San Sebastián, una de las tabernas más emblemáticas de la Parte Vieja, ubicado en el número 11 de la calle Pescadería.

Una tortilla de patatas 'edición limitada'

Fundado en 1952, destaca por su ambiente familiar y su local pequeño, donde es habitual encontrar tanto turistas como parroquianos, convirtiéndose en parada obligada para los amantes de la buena comida.​

Su carta es muy reducida, pero legendaria: la gran estrella es la tortilla de patatas, de la que solo elaboran dos al día y que se agota en minutos, además del chuletón, la ensalada de tomate (que Amaia Montero considera "increíble") y los pimientos de Gernika.

En lugar de la clásica barra de pintxos, ofrecen estas raciones para compartir y degustar junto a amigos. Todo preparado con producto de máxima calidad y servido en un ambiente informal y cercano.

Los pinchos de tortilla de Bar Néstor.

Bar Néstor es muy concurrido, con lista de espera presencial y sólo una mesa oficial ("la mesa 19"), por lo que la experiencia implica participar del bullicio y la emoción de lograr sitio para probar sus especialidades.

No tienen carta formal, el menú es tan sencillo y sabroso que no hace falta. El servicio es atento y cercano, y el ambiente se complementa con la presencia habitual de clientes asiduos y personajes famosos del fútbol y otros ámbitos, que aparecen en fotos por sus paredes.​

El chuletón de Bar Néstor. Bar Néstor

El local suele cerrar los domingos por la noche y lunes, y su horario está orientado tanto a comidas como cenas, aunque las mejores horas para asegurar ración de tortilla o chuletón son las primeras de cada turno.​

Bar Néstor se ha convertido por méritos propios en uno de los restaurantes más queridos y recomendados de Donosti, gracias a su producto de calidad, trato cercano y autenticidad de su propuesta.