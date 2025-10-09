El restaurante que celebra el desconocido pasado japonés de un pequeño pueblo de Sevilla: con un menú del día a 12€

Hay un puente gastronómico casi desconocido que une Andalucía con Japón. Se ubica en Coria del Río, un pequeño pueblo sevillano próximo a las marismas del Guadalquivir, a unos 12 kilómetros de la capital provincial.

Allí ha abierto hace unos pocos meses Taberna Yamaoka, el segundo restaurante en España de Kiyoshi Yamaoka, un pintor japonés fascinado por el flamenco, Goya y la filosofía de Miguel de Unamuno.

Yamaoka reside en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde tiene su otro restaurante, pero ahora ha querido impulsar este nuevo proyecto en Coria del Río como homenaje al pasado japonés que define a la localidad.

En el año 1614, la llamada Embajada Keicho, liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga, desembarcó en este municipio sevillano durante una misión diplomática entre Japón y Europa.

Finalizada la misión, algunos miembros de la expedición decidieron quedarse a vivir allí, lo que dio lugar a una interesante fusión cultural y social que aún perdura.

Se calcula que actualmente más de 700 vecinos del pueblo se apellidan 'Japón' debido a los matrimonios que se formaron entre los samuráis y las mujeres locales.

Como los nombres japoneses eran difíciles de registrar por los curas de la época, los hijos nacidos de estos matrimonios fueron bautizados con el nombre del país nipón en honor a sus raíces.

Más de 500 años después, la relación entre Japón y Coria del Río permanece: cada año el pueblo celebra la Semana de Cultura Japonesa, que este 2025 tiene lugar del 14 al 18 de octubre.

Durante dicho evento se llevan a cabo actividades culturales que rememoran a los ancestros japoneses y mantienen vivas las relaciones hispano-niponas.

De hecho, a día de hoy muchos japoneses visitan Coria del Río para conectar con ese legado y el pueblo permanece como símbolo de amistad entre Andalucía y Japón.

Taberna Yamoaka: arte, historia y gastronomía

Aguacate Yamoaka. Taberna Yamoaka

Esa amistad se cristaliza también en proyectos culinarios y artísticos como el del restaurante de Kiyoshi Yamaoka, Taberna Yamoaka. El establecimiento, que se inauguró en mayo, ofrece una gran variedad de platos tradicionales japoneses con toques contemporáneos.

La Guía Macarfi lo ha incluido en su lista de restaurantes recomendados y ha elogiado su gran relación calidad-precio. En su carta encontramos opciones como sushi variado, gyozas, ramen, fideos Udon o tempura de verduras, además de un menú del día a sólo 12 euros.

Entre las especialidades está el Aguacate Yamaoka, una base de arroz de sushi sobre la que se sirve aguacate y atún marinado con salsa japonesa. Uno de los favoritos de la casa.

Situada en el número 17 de la Calle Carretero, en la antigua Casa Sendai (perteneciente en el XIX a una casta de japoneses de Coria del Río), Taberna Yamoaka funciona también como galería de arte.