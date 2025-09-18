El restaurante de Málaga con la mejor paella valenciana de España: arroces desde 14€ y buenas carnes a la brasa

Una de las paellas valencianas del restaurante. Restaurante Los Reyes

La mejor paella valenciana de España no se cocina en Valencia, paradójicamente. Se hace en Málaga, en el restaurante Los Reyes (Calle Río Cabrera, 3).

Así lo anunciaba este domingo el jurado de la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Desde 1973, este arroz típico valenciano es la especialidad de la casa, tal y como aseguran desde el negocio. Ese año abrieron sus puertas con una oferta gastronómica que siempre ha priorizado la cocina mediterránea tradicional y los mejores productos de Andalucía.

Con más de 50 años de trayectoria, este proyecto familiar se encuentra actualmente dirigido por la tercera generación de cocineros, que se esfuerza por mantener vivo el espíritu tradicional del espacio al mismo tiempo que se incorporan innovaciones culinarias.

La carta del establecimiento, diseñada por el chef David García, es amplia y diversa. En los entrantes ofrecen jamón Sánchez Romero Carvajal, anchoas del Cantábrico, ensaladilla rusa, patatas bravas y queso añejo artesano Valle de los Molinos.

El arroz de bogavante del restaurante. Restaurante Los Reyes de Málaga.

Las especialidades de la casa incluyen los langostinos al whisky, las croquetas caseras, los pimientos de piquillo rellenos de atún y coronados con salsa suave de queso, y los arroces.

"Cocinamos cada arroz al momento, con fondo casero y ese toque que sólo el fuego lento y la experiencia pueden dar", cuentan.

Y es que la paella valenciana (a 22 euros por persona) no es el único arroz que sirven en Los Reyes. También tienen arroz a banda (14 €), arroz de bogavante (26 €) o arroz de carrillada ibérica (18 €), entre otros.

El restaurante también es famoso por su carne a la brasa. Podréis pedir solomillo de ternera, entrecot, angus, vaca gallega, presa ibérica, brocheta de pollo y mucho más.

El pescado es otro de sus puntos fuertes, especialmente el pescado a la sal, que cocinan entero con costra de sal marina para conservar toda su jugosidad y esencia o el pescado a la Roteña, con su sofrito de tomate, pimiento y cebolla al estilo gaditano.

La velada se culmina con sus caprichos finales: tarta de queso, tocino de cielo, pudin de canela, flan de huevo, tarta de whisky helado o crema catalana helada.

Los Reyes dispone de dos salones acogedores con capacidad para 65 y 50 comensales. Se pueden reservar para celebrar eventos como comuniones, bautizos, reuniones familiares, cenas de empresa, etc.