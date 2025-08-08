El restaurante en un pueblo de Alicante que ha conquistado a Carlos Herrera: "Su gran arroz al horno nos ha hecho felices"

El periodista Carlos Herrera sigue disfrutando de sus vacaciones, tal y como nos chiva su perfil de Instagram, en el que va compartiendo algunas de las pistas que están confeccionando los sabores de su verano.

Después de haber pasado por La Línea de La Concepción y por la sierra de Alicante, ha seguido su ruta recorriendo el interior levantino dejándose ver en míticos templos del comer. Uno de los más recientes ha sido el Mesón Ca Rafel.

Enclavado en el corazón de la sierra de Aitana, en el pequeño municipio de Benimantell, este restaurante de tradición familiar ha logrado convertirse en destino imprescindible para los amantes de la cocina de montaña.

El interior del Mesón Ca Rafael.

Así ha ocurrido también con el periodista y locutor quien recientemente ha confesado su entusiasmo por el “gran arroz al horno” del local, asegurando que “nos ha hecho felices”, en sus redes sociales. Está claro que, en Benimantell, la felicidad también se sirve al horno.

Con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida en su ubicación actual, Ca Rafel se encomienda a un homenaje diario de la cocina tradicional de la Marina Alta, la que rescata sabores de antaño, productos de temporada y una buena dosis de cariño. Una cocina sostenida por la sabiduría popular, recetas heredadas y una ejecución impecable.

El arroz al horno del Mesón Ca Rafael.

Uno de los platos que más fama le ha dado es, sin duda, su arroz al horno Ca Rafel, elaborado con costillas de cerdo, embutidos de la montaña y ese punto exacto de cocción que lo convierte en una experiencia reconfortante.

Herrera no ha sido el único en rendirse ante este plato tan identitario de la provincia y para algunos, mejor que la paella. Hasta este de Ca Rafael se acercan senderistas, viajeros, y curiosos que se encuentran de visita por la zona, a tan solo minutos se encuentra el castillo de Guadalest.

La joya de la casa: la ‘olleta de blat’

Aunque, como ocurre en todas estas casas, limitar la experiencia a su arroz sería injusto. En Ca Rafel se honra también la ‘olleta de blat’, un plato tan tradicional como nutritivo, cuya historia está profundamente ligada a la vida rural del valle.

Se trata de una especie de guiso que recuerda al arroz caldoso, pero en lugar de arroz lleva trigo, el cereal que históricamente se cultivaba en la zona. Un plato de cuchara al que se añaden alubias, acelgas, zanahoria, cardos y carne de cerdo.

Otras sorpresas dentro de la carta de Ca Rafel son el carpaccio de pera con virutas de foie de pato y mermelada, acompañado de pan de pasas o su fritura de verduras, que bien pueden arrancar la experiencia y abrir el apetito mientras llega el arroz.

Carpaccio de pera y verduras en tempura.

También hay segundos platos alternativos más allá del arroz, como los medallones de solomillo de cerdo a la naranja o el solomillo de ternera con salsa de boletus, ambos presentados con mimo y con ese sabor profundo que solo los buenos ingredientes y la experiencia pueden ofrecer.

Y como broche de oro, el postre llamado “Ruso”, un dulce casero elaborado con claras de huevo, caramelo y crema de vainilla, que pone el punto final perfecto a una comida memorable.

El alma del Mesón Ca Rafel está en su hospitalidad. Sus propietarios, con décadas de experiencia en hostelería, han hecho de este lugar un espacio donde el visitante se siente como en casa. Y es así como se ha ganado no solo el aplauso de los lugareños y turistas, sino también el de una de las voces más reconocidas del panorama mediático español.