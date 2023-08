Estos son los siete restaurantes imprescindibles si visitas Kioto por primera vez

Al que visita Japón, especialmente si es por primera vez, siempre le surge la duda sobre dónde comer. Es muy habitual, y es que el país nipón está lleno de restaurantes, pequeños locales, barras, bares, izakayas y mucho más.

Por eso es importante tener ayuda a la hora de elegir dónde comer en Japón, al menos en esos primeros días en los que el visitante todavía se está ubicando. He seleccionado varios de mis sitios favoritos, y aunque hay mucho más, estos son los que considero mejor para empezar.

En estos restaurantes de Kioto hay de todo, desde ramen hasta alta cocina kaiseki, pasando por pequeñas izakayas y bares que tienen alma y son muy auténticos. Lugares donde comerás bien, disfrutarás y vivirás la auténtica experiencia japonesa.

Reservar en Japón

En Japón, la reserva de restaurantes es una experiencia notablemente diferente a lo que estamos acostumbrados en la cultura occidental, especialmente en comparación con nuestras prácticas en España. En general, en Japón, la reserva de restaurantes no es común y los lugares que aceptan reservas suelen ser bastante exclusivos. Sin embargo, aquí compartimos algunos consejos clave para sortear esta situación.

Fushimi Inari-taisha es una de las visitas obligatorias de Japón, no solo de Kioto

En el caso de los restaurantes convencionales con precios inferiores a los 50€, la reserva no suele ser aceptada. En su lugar, los clientes deben acercarse al restaurante y esperar en una fila. No obstante, algunos de estos lugares han modernizado su enfoque y ahora ofrecen una opción de registro en una tablet, donde se puede dejar el número de teléfono para recibir una notificación cuando esté próximo el turno. Tener una tarjeta SIM japonesa puede resultar útil en este contexto.

Para los restaurantes de mayor categoría o precio (generalmente por encima de los 50€, aunque esto no es una regla estricta), las reservas son más comunes, pero obtener una puede ser complicado. La vía más sencilla suele ser a través de un conocido japonés o consultando en el hotel, ya que las reservas se realizan generalmente por teléfono y en japonés, lo que puede dificultar el proceso. Es recomendable preguntar en todos los hoteles desde el momento de llegada a Japón, dado que algunos podrían ayudar, aunque otros podrían estar ubicados en otra ciudad y rechazar la solicitud.

Como alternativa, existen sitios web como Table All o jpneazy que permiten hacer reservas, pero a menudo aplican una comisión adicional que varía entre 15€ y 50€. Esta tarifa extra no se deduce del costo total del restaurante, por lo que debe ser abonada aparte. Es importante tener en cuenta que esta es una metodología bastante común para reservar en restaurantes de cierta categoría en Japón, lo cual es necesario tener en cuenta.

En relación con las formas de pago en los restaurantes japoneses, cada vez más establecimientos aceptan tarjetas de crédito, lo cual resulta práctico para los visitantes extranjeros. Sin embargo, es recomendable llevar siempre un poco de dinero en efectivo por si surge alguna eventualidad.

Ramen Sen-no-Kaze

Si en los restaurantes imprescindibles de Tokio os hablaba del ramen niiboshi de Ramen Nagi como uno de mis favoritos de Japón, en los de Kioto no puedo pasar sin hablarlos de Sen-no-Kaze. Y es que este restaurante no solo ofrece uno de los rámenes que más me gustan, sino que le tengo especial cariño porque fue el primer restaurante en el que comí la primera vez que visité Japón.

El espectacular ramen tonkotsu de Sen-no-Kaze

Este ramen de Sen-no-Kaze es de estilo tonkotsu, lo que significa que su caldo se prepara a partir de cerdo. El chashu, que es la porción de panceta colocada sobre el ramen, es absolutamente excepcional, ya que la pasan por una parrilla que le brinda una textura crujiente en su exterior. No puedes perdértelo.

Siempre hay cola y será necesario esperar para entrar. Sin embargo, la buena noticia es que han implementado un nuevo sistema recientemente. Ahora, puedes anotarte en la lista en la puerta, proporcionar tu número de teléfono o correo electrónico, y te avisarán cuando esté próximo tu turno. Esto te permite esperar mientras exploras las tiendas cercanas o disfrutas de algo para beber en las proximidades.

Gion Shirakawa Namisato

No se puede hablar de la gastronomía de Kioto sin mencionar la cocina kaiseki, un estilo gastronómico que, a través de pequeñas degustaciones de diferentes platos, explora los diferentes sabores mediante el uso de variadas técnicas, colores, sabores y olores.

Poco tiene que ver la tempura japonesa auténtica con lo que conocemos fuera

La ubicación en el corazón del encantador barrio de Gion en Kioto es ideal, con un amplio ventanal que se asoma al canal. Si tenemos la suerte de visitarlo durante el período de sakura (floración de los cerezos), nos regalará una vista casi idílica con los almendros floreciendo mientras disfrutamos de nuestra comida.

Es absolutamente imprescindible realizar una reserva, algo que el personal de nuestro hotel estará encantado de gestionar por nosotros.

Kappo Iimori

Kappo Iimori, al igual que Shirakawa Namisato, es un restaurante que ofrece la experiencia culinaria tradicional japonesa basada en cocina kaiseki. La calidad de la comida es bastante similar en ambos lugares, aunque Kappo Iimori podría tener un sabor un poco más pronunciado, pero en términos generales no hay una diferencia significativa. Optar por cualquiera de los dos será una elección acertada, si bien es cierto que Shirakawa Namisato destaca por su ubicación especialmente pintoresca.

Cocina kaiseki basada en diferentes platillos

Es bueno tener dos opciones porque son restaurantes muy demandados y a veces necesitamos recurrir al segundo si nuestra primera opción está completa. Reservar con anticipación es esencial, y esta gestión puede ser realizada cómodamente a través de nuestro hotel.

Chao Chao Sanjo Kiyamachi

Uno de los restaurantes más divertidos y auténticos que encontrarás en Tokio, Chao Chao es sin duda un destino en sí y su visita es obligatoria para entender una parte de la cultura gastronómica japonesa.

Estas gyozas son un manjar

Se trata del templo por excelencia de las gyozas en Kioto. Aquí se encuentran una gran variedad de estilos, pero las más emblemáticas son las que llegan a la mesa unidas en una suerte de plancha. La calidad culinaria es sobresaliente, los precios son asequibles y se disfruta de un ambiente excepcional. Es recomendable llegar temprano para evitar las largas colas que se forman en horas pico.

SIBA

Se trata de una de las izakayas más auténticas y sorprendentes que encontré en Japón entrando en sitios sin ningún tipo de referencia, una estrategia muy interesante que puedes aplicar una vez ya hayas empezado a conocer varios restaurantes de Japón, te sorprenderá.

SIBA destaca por su ambiente auténtico

A pesar de que la cocina de SIBA no alcanza las cotas más altas de la gastronomía japonesa, se destaca por su calidad y autenticidad casera. Este establecimiento, con un estilo de izakaya, nos brinda la oportunidad de degustar una variedad de platos, desde carnes a la brasa japonesa hasta un delicioso okonomiyaki.

El ambiente es sumamente acogedor, con una iluminación tenue que crea un entorno perfecto. Los amables dueños del lugar no solo te ofrecen una deliciosa comida, sino que también se involucran en conversaciones que transforman la velada en un momento verdaderamente memorable.

Yanagi Koji TAKA

Esta diminuta izakaya, o taberna japonesa, es un espacio animado y vibrante donde el bullicio y la diversión se entrelazan entre lugareños y turistas. Aquí, la cerveza fluye y se comparte una variedad de platillos mientras las risas llenan el ambiente.

Si visitas esta izakaya deberías probar su aleta de raya a la brasa

Es el lugar perfecto para explorar una amplia gama de sabores, todos deliciosos, y disfrutar de momentos agradables. Aquellos que estén dispuestos pueden aventurarse a probar diferentes variedades de sake y deleitarse con esta exquisita bebida japonesa (que recordemos, es más similar a un vino blanco que a un licor destilado).

Men Kou Bou Ren

Fushimi Inari-taisha, conocido coloquialmente como el Templo de los Mil Torii, es uno de los destinos imperdibles en Kioto. Es simplemente asombroso contemplar la sucesión de torii (las emblemáticas puertas rojas de los santuarios sintoístas, que de hecho diferencian entre un templo budista y un santuario sintoísta) que se extienden a lo largo del lugar.

Este ramen es perfecto para acabar la visita a Fushimi Inari-taisha

Si optas por recorrer el santuario completo, ten en cuenta que la subida es considerable y puede dejarte exhausto. Dado que se encuentra en las afueras de Kioto y en una zona turística, no abundan los restaurantes de alta calidad, sin embargo, Men Kou Bou Ren ofrece un auténtico ramen siguiendo el estilo tradicional de Kioto, con un caldo a base de pollo. Este es el lugar perfecto para culminar tu visita al santuario.

