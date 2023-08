Estos son los tres primeros lugares donde tienes que comer (barato) si vas a Tokio

Japón fue uno de los países que más tardó en abrir sus fronteras tras la pandemia de la COVID-19, pero desde octubre de 2022 ya es posible viajar de nuevo. Una de las razones principales que motivan un viaje a Japón es la gastronomía, y te ayudamos con el aterrizaje en Tokio para que sea todo más fácil.

Lo primero relacionado con la gastronomía que todo turista se encuentra al llegar a Japón es que absolutamente cada esquina tiene una máquina de vending, estas máquinas que ofrecen comida y bebida metiendo unas monedas.

La diferencia con las que conocemos es que las japonesas ofrecen una variedad increíble, y es normal que nos quedemos hipnotizados. Pero no te pases, porque te espera una parada muy especial al llegar a Tokio.

Reservar en Japón

Cuando queremos reservar en Japón para comer un restaurante nos encontramos con la primera gran diferencia con la cultura occidental, al menos con lo que estamos acostumbrados en España. Por lo general en Japón no se reserva, y los restaurantes que admiten reserva son realmente complicados de acceder. Pero te contamos los trucos.

Así de cuidados están los exteriores de algunos restaurantes en Japón

En general, los restaurantes convencionales con precios por debajo de los 50€ en Japón no aceptan reservas, lo que significa que los clientes deben acercarse y esperar en fila. Sin embargo, muchos de estos lugares se han modernizado y ahora ofrecen la opción de apuntarse en una tablet, dejando el número de teléfono para recibir una notificación cuando esté cerca su turno, por eso conviene tener una tarjeta SIM japonesa.

Por otro lado, los restaurantes más costosos o gastronómicos (con precios superiores a los 50€, aunque es una barrera no oficial) suelen aceptar reservas, pero conseguirla puede ser complicado. La forma más fácil es hacerlo a través de un amigo japonés o preguntar en nuestro hotel, ya que normalmente solo se aceptan reservas por teléfono y en japonés, lo que puede dificultar la gestión. Se aconseja preguntar en todos los hoteles desde que llegamos a Japón, ya que algunos podrían ayudarnos, aunque otros podrían estar en otra ciudad y negarse.

Como alternativa, existen páginas web como Table All o jpneazy que permiten hacer reservas, pero suelen cobrar una comisión adicional que varía entre 15€ y 50€, y este costo extra no se descuenta del precio final del restaurante, sino que debemos pagarlo aparte. Atención, porque este es el método más habitual para reservar en restaurantes de cierta categoría en Japón, así que hay que pasar por el aro.

En cuanto a los métodos de pago en los restaurantes japoneses, cada vez más lugares aceptan tarjeta de crédito, lo que es más conveniente para los turistas. Sin embargo, se recomienda llevar siempre algo de efectivo por si acaso.

Omoide Yokocho (el callejón del yakitori)

Nuestra primera parada en Tokio será en Omoide Yokocho, más conocido popularmente como el callejón del yakitori. Es un lugar perfecto para una primera toma de contacto con la cultura gastronómica japonesa, con ese aparente caos pero que en el fondo está muy ordenado y pensado (como casi todo en Japón).

El animadísimo ambiente de Omoide Yokocho en Tokio

Se trata de una estrecha y larga calle repleta de puestos que sirven yakitori, que son brochetas de pollo elaboradas con diferentes partes del ave. El ambiente está impregnado de aromas, humo y la animación de la gente que se abre paso entre los puestos.

Es una gran idea recorrer esta calle de arriba a abajo un par de veces y así poder elegir el lugar que más nos atraiga, dado que hay opciones para todos los gustos: desde las partes más comunes del pollo hasta las variedades menos convencionales, como la casquería, que sin duda merece la pena probar si nos aventuramos a hacerlo.

La calle está muy cerca del Ayuntamiento de Tokio, que tiene un mirador espectacular y gratuito en la última planta. Es un planazo ir al mirado a última hora de la tarde, ver cómo se pone el sol desde lo alto y las luces de la ciudad empiezan a darle esa vida tan característica a Tokio. Después, ya de noche, a Omoide Yokocho a comer yakitori.

Dónde: Omoide Yokocho

Qué: Yakitori

Cuánto: 20-25€ por persona

Ramen Nagi

En todas las visitas que he hecho a Japón he pasado por Ramen Nagi, uno de mis rámenes favoritos de todo el país. Mucha gente asocia cocina japonesa inmediatamente al sushi, pero yo lo hago al ramen, que es uno de los platos que más me atrae de su cocina.

En Nagi sirven niboshi ramen, donde el caldo se elabora a partir de pequeñas sardinas secas. Sorprendentemente no tiene un sabor de pescado demasiado intenso como podríamos pensar, y lo que aporta este pequeño pescado es uno de los umamis más intensos que he experimentado.

El niboshi ramen de Nagi es de los mejores que he probado nunca

Sin duda, es un lugar que debe visitarse obligatoriamente. No obstante, ten en cuenta que el sitio es muy pequeño, por lo que es recomendable ir entre semana y evitar las horas punta para disfrutar de una experiencia más cómoda. También es importante tener cuidado al subir la empinada escalera de entrada al local que, aunque algo incómoda, lo convierte en una experiencia maravillosa.

Una vez que hayas disfrutado del niboshi ramen, puedes explorar el barrio de Golden Gai y tomar algo allí, es popular por la cantidad de celebridades y personajes japoneses importantes que lo frecuentan. Es una zona interesante para conocer y disfrutar de la vida nocturna de Tokio.

Dónde: Ramen Nagi, Shinjuku

Qué: Niboshi ramen

Cuánto: 10€ por persona

Daiwa Sushi y Sushi Dai

Lo estabais esperando. Hemos hablado ya de dos lugares imprescindibles para comer en Tokio al llegar y todavía no hemos mencionado el sushi. Pero lo vamos a hacer de una forma algo radical: sushi para desayunar. Has leído bien.

La parte más confusa de estos dos restaurantes tiene que ver con su ubicación, que suelen generar mucha confusión. En 2018, una parte del Mercado de Pescado de Tsukiji, conocida como Mercado Interior de Tsukiji (donde solía celebrarse la famosa subasta matutina de atún), se trasladó al Mercado Toyosu.

La barra de Sushi Dai es un espectáculo

Esto supuso que los dos restaurantes de sushi más populares, Sushi Dai y Daiwa Sushi, también fueron reubicados en el Mercado Toyosu. Allí es donde los podemos encontrar hoy. Sushi Dai se encuentra en el tercer piso del Bloque 5 (es el mismo piso que la puerta de acceso a la estación Shijo-mae), mientras que Daiwa Sushi está en el primer piso del Bloque 5.

Sushi Dai sirve un menú omakase compuesto de once piezas de sushi y sopa de miso, tiene un precio de unos 25€ y comer allí lleva aproximadamente una hora. Daiwa Sushi en cambio sirve un omakase de siete piezas de sushi, un roll y una sopa de miso por un precio de unos 27€, pero se come en unos 20-30 minutos.

Poco tienen que ver las piezas de sushi en Tokio con las que estamos acostumbrados

Hay una enorme diferencia entre ambos, y es la cola que tenemos que esperar. Siempre están a tope, y siempre hay que esperar. Lo que ocurre es que Daiwa Sushi tiene 23 asientos frente a los 12 de Sushi Dai, y como además en el primero se come más rápido que en el segundo, por lo general hay que esperar menos. Aproximadamente tendremos que hacer una cola de 1-2 horas en Daiwa Sushi y de 4-5 horas en Sushi Dai.

Sushi Dai abre a las 5 de la mañana y Daiwa a las 5:30, y cuanto antes estemos menos cola habrá que hacer. Pero avisados estáis, hay gente esperando desde antes de que abran.

Dónde: Toyosu Market

Qué: Sushi

Cuánto: 25-30€ por persona

