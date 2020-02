Dónde comer en Tokio: los mejores restaurantes, barras y bares

Tokio es una ciudad enorme, abarca 621 kilómetros cuadrados y allí viven 8 millones de personas, casi 13 millones si abarcamos el total de la prefectura. El área metropolitana, también conocida como Gran Tokio, que comprende la prefectura de Tokio y las tres vecinas ocupa más de 13500 kilómetros cuadrados y tiene una población de unos 36 millones de personas. Abarcar toda la ciudad es casi imposible en un viaje, pero en esta guía te contamos cuáles son los mejores restaurantes de Tokio divididos por barrios, de modo que puedas organizar dónde comer en función de lo que vayas a visitar cada día.

Casi todos los barrios de esta guía se encuentran en la Yamanote Line, línea que se puede usar con el JR Pass y que no requiere de un billete extra, por lo que queda todo muy a mano. Te recomendamos que incluso si puedes busques alojamiento cerca de esta línea porque, además de facilitar el movimiento por la ciudad, está muy bien conectada con los aeropuertos de Narita y Haneda.

Para facilitar el movimiento dentro de Tokio y los traslados a la estación central y aeropuertos, lo mejor es alojarse en Shinagawa Prince Hotel, justo enfrente de la estación de Shinagawa, muy bien conectada en la Yamanote Line y con conexión directa y fácil a los aeropuertos. Es un hotel bien cuidado y limpio, con diferentes opciones de desayuno y muy cómodo para una estancia en Tokio.

Dónde comer en Shibuya

Uno de los barrios más animados de la ciudad, aquí podrás cruzar el mítico paso de cebra (la mejor vista es desde el mirador de la última planta del edificio MAGNET by SHIBUYA109), hacerte una foto con la escultura de la emotiva película Hachiko o cantar en el Karaoke Kan de Lost in Translation (30-8 Udagawa-cho, habitaciones 601 y 602).

La oferta es muy variada y puedes comer algo en cualquier sitio, pero te damos algunas de las recomendaciones que más nos gustaron.

Genki Sushi

Qué: Sushi en cinta automática

Sushi en cinta automática Dónde: https://goo.gl/maps/HBQ4JVAKrp9Ab9hQ8

https://goo.gl/maps/HBQ4JVAKrp9Ab9hQ8 Cuánto: Unos 20€ por persona

Uno de los restaurantes más interesantes de tipo sushi de cinta. No solo el sushi es de buena calidad, sino que llama mucho la atención cómo se hacen los pedidos desde una pantalla digital y llevan en un tren bala hasta nuestro puesto en la barra.

Henn na Café

Qué: Café robótico

Dónde: https://goo.gl/maps/C33avpmzVC6f4va66

Cuánto: 5€

Un curioso café donde el café no es lo importante, ya que lo realmente llamativo es que lo sirve un robot autónomo. No es ni mucho menos el mejor café que he probado, pero para grabar unos vídeos y fardar con amigos y familia es de lo mejor que existe.

Don Quijote

Qué: Comida japonesa preparada

Dónde: https://goo.gl/maps/S7Kq1Z6kFKH1nVf48

Cuánto: 1-20€

Un viaje a Japón no es viaje a Japón sin la visita obligatoria a Don Quijote. Hay muchos pero este es uno de los más grandes. Don Quijote es una cadena de tiendas que vende de todo, normalmente ocupan edificios de varias plantas y es una auténtica locura que nadie se puede perder. Lo mejor es planta dedicada a comida, con una variedad que no puedo llegar a describir, hay que vivirlo.

Dónde comer en Shinjuku

A solo una parada de Shibuya en la Yamanote Line tenemos el cosmopolita y moderno barrio de Shinjuku, donde podremos pasear entre los mayores rascacielos de la ciudad y visitar uno de los mejores miradores de la ciudad que además es gratuito: el Ayuntamiento de Tokio.

Otro gran plan en Shinjuku es acercarnos al barrio Golden Gai, formado por pequeñas y antiguas casitas casi todas ellas bares donde a penas caben 8 personas. La zona es frecuentada por artistas y famosos japonesas, por lo que no es de extrañar que en algún bar no nos dejen entrar (pese a que por fuera parece el bar más cutre de tu pueblo).

Omoide Yokocho (el callejón del yakitori)

Qué: Un callejón lleno de puestos de yakitori

Dónde: https://goo.gl/maps/1hXcQmapDNKPYW4JA

Cuánto: 15-20€ por persona

A la vuelta de subir al mirador del Ayuntamiento de Tokio es una genial idea pararse a comer o cenar en el Omoide Yokocho, conocido como el callejón del yakitori. Una estrecha y alargada calle llena de puestos de yakitori (locales que sirven brochetas con diferentes partes del pollo) donde el olor, el humo y la gente se intentan abrir paso unos entre otros. Es buena idea recorrerlo de arriba abajo un par de veces y elegir el sitio que más nos guste, ya que hay para todos los niveles: desde partes “normales” del pollo hasta la casquería menos esperada (merece la pena darle una oportunidad).

Ramen Nagi

Qué: Ramen de caldo de sardina

Dónde: https://goo.gl/maps/dQomWBwLpuVrbR2V9

Cuánto: Unos 10€ por persona

Por solo 10€ es posible comer uno de los mejores ramen de todo Japón, o al menos eso me pareció a mí. Se trata de un niboshi ramen: el caldo está hecho con sardinas, pero el sabor no es a pescado intenso (aunque si sabe algo a pescado, claro), sino con un intensísimo umami. Es espectacular y totalmente obligatorio visitarlo. El sitio es diminuto, mejor ir entre semana y huir un poco de las horas punta. Cuidado al subir la empinada escalera de la entrada. Después se puede tomar algo por el barrio de Golden Gai.

Dónde comer en Ginza

Ginza es uno de los barrios más caros de Tokio, y por lo tanto aquí se reúne gran parte de la alta gastronomía, que en esta ciudad alcanza precios astronómicos.

En Ginza podemos dar un paseo maravillandonos con la arquitectura que año tras año se renueva para impresionar al viajero, o acercarnos a visitar el reloj de Miyazaki, donde identificamos personajes y arte de sus diferentes películas.

Tempura Abe Honten

Qué: Tempura

Dónde: https://goo.gl/maps/h4gvUy6k3TFq32e77

Cuánto: Unos 55€ por el menú completo con bebida

Por supuesto en Japón existen restaurantes especializados en tempura, y hay que ir a probar alguno. Buena y fácil elección es este restaurante de Ginza, en el que el tratamiento de la tempura es exquisito. Mucho disfrute.

Sukiyabashi Jiro

Qué: Sushi

Dónde: https://goo.gl/maps/vdeUyT5412jhrv5S6

Cuánto: 300€ por persona (o más)

Incluyo Jiro sushi en esta guía no porque lo recomiende, sino por la cantidad de gente que me pregunta por él. Se hizo famoso debido a un documental, el sushi es muy bueno, pero advertidos estáis de que pagaréis mas de 300€ por una comida que puede durar incluso menos de 30 minutos. En mi opinión no merece la pena, la opción que recomendamos de Kanazawa es posiblemente la mejor que hemos probado en Japón en este nivel y a un precio muy inferior.

Daiwa Sushi y Sushi Dai

Qué: Sushi

Dónde: https://goo.gl/maps/zaurgVo9VUqMNuxy6

Cuánto: Unos 45€ por persona

Hablemos del mercado de Tsukiji, que genera mucha confusión. El mercado de Tsukiji tenía dos partes, la interna (donde se hacía la mítica subasta del atún) y la externa, donde hay puestos de venta. La interna ha cerrado y se ha trasladado al mercado de Toyosu. La externa sigue existiendo y es ahí donde encontramos los míticos Daiwa y Dai sushi, dos locales de sushi excelentes con un precio muy razonable para la gran calidad. El problema son las colas, hasta 3 horas sin problema. Aquí cada uno que decida si merece o no la pena.

Dónde comer en Akihabara

El barrio friki por excelencia, donde solo hace falta pasear y disfrutar de la gente que nos cruzamos. Llamativo y emocionante, así es este barrio de Tokio. Hay que entrar en algún pachinko, pasarse a ver manga y cosas que no imaginaríamos en Mandarake, pasear entre las reliquias y componentes electrónicos de Radio Center y entrar a Pop Life Department M's, un sex shop de nueve plantas.

Kyushu Jangara Ramen Akihabara

Qué: Ramen

Dónde: https://goo.gl/maps/t1gUy2JUPk1VGYvc7

Cuánto: 10€

Sencillo pero excelente ramen, de los más ricos que probamos durante los viajes por Japón. No hace falta mucho más que un buen caldo y sus ingredientes. Se pueden personalizar mucho los toppings y agregar diferentes complementos. De las mejores paradas por la zona para reponer fuerzas.

Kikanbo

Qué: Ramen

Dónde: https://goo.gl/maps/n5sFBsD4rxjwbNmL9

Cuánto: 10€

Riquísimo ramen pero muy picante, mucho. Solo para amantes del picante, si lo eres vas a disfrutar de lo lindo, sobre todo en esos días de verano a 40ºC sin aire acondicionado. No es broma, toda una experiencia.

Dónde comer en Asakusa

Este es el único barrio de nuestra guía de Tokio al que no llega la Yamanote Line, por lo que tendrás que coger metro para llegar. Pero quieres llegar porque aquí harás el siguiente plan: Empezarás subiendo al mirador del Centro de Información Turística y Cultural de Asakusa, recorrerás la calle comercial Nakamise y comprarás algún recuerdo y acabarás en el espectacular templo Sensō-ji.

Halal Wagyu Dining PANGA 585

Qué: Carne

Dónde: https://g.page/panga585?share

Cuánto: Menús al mediodía desde 15€ y a la carta sobre 30€

Sorprendente restaurante de carne Halal de excelente calidad. Al mediodía sirven un donburi riquísimo y a muy buen precio, de lo mejor de la zona para comer algo rico. Además, en el centro comercial donde se encuentra hay un tatami enorme donde podemos echar la siesta después de comer, maravilloso.

Suzukien Asakusa

Qué: Helados

Dónde: https://goo.gl/maps/R4CDkEMmuHqn9eg66

Cuánto: 4-5€

Aquí encontrarás un local con algunos de los mejores helados de té matcha del mundo, una auténtica gozada para el paladar. Imprescindible después de visitar el templo Sensoji.