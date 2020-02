Dónde comer en Kioto: Los mejores restaurantes

Kioto es la segunda ciudad más importante de Japón después de Tokio, y para muchos la favorita debido a la tranquilidad y paz que se respira en sus calles.

En contraste con Tokio, Kioto es una ciudad más tradicional, con calles pequeñas, edificios tradicionales de una o dos plantas y donde uno puede perderse de forma mucho más fácil.

Pero Kioto también enamora por su gastronomía, donde la tradición se hace hueco y aparece en forma de kaiseki, una comida basada en muchos platos que aúna diferentes técnicas de preparación y se convierte en un festival para el comensal compuesto por pequeños bocados en los que se prueba de todo. Es sin lugar a dudas una experiencia gastronómica obligatoria en nuestra visita a Kioto, pero hay mucho más: repasamos dónde comer en Kioto.

Uno no puede ir a Kioto y perderse la experiencia de la cocina kaiseki. Hay muchos lugares y todos son buenos, pero este es de los mejores. El festival de platos que pasa por delante de nosotros es indescriptible: colores, olores, sabores, texturas...

La ubicación es ideal, en pleno barrio de Gion (el más bonito de Kioto), con un enorme ventanal que da al canal. Si además podemos ir durante el sakura tendremos la imagen de una postal perfecta con los almendros en flor mientras comemos.

Es imprescindible hacer reserva que podrán gestionar desde nuestro hotel.

Muy similar a Shirakawa Namisato, Kappo Iimori es un restaurante de cocina kaiseki. La comida es muy parecida en cuanto a calidad, quizás con más sabor pero no tan diferente. No te equivocarás eligiendo entre ambos, pero el primero tiene una ubicación mucho más bonita.

Es imprescindible hacer reserva que podrán gestionar desde nuestro hotel.

Aunque la cocina de SIBA no es de las mejores de Japón, es buena y sobre todo muy casera. Eso es lo que transmite este restaurante de estilo izakaya, donde podemos saborear desde carne a la brasa japonesa hasta un okonomiyaki.

El ambiente no puede ser más agradable, con muy poca luz y unos dueños encantadores que te darán conversación y convertirá la velada en un momento inolvidable.

Chao Chao Sanjo Kiyamachi

Gyozas en Chao Chao (Kioto)

El templo por excelencia de las gyozas en Kioto. Hay muchísimos estilos diferentes, pero las más típicas son las que vienen en una especie de plancha unidas. Está todo rico, es barato y hay un ambientazo estupendo. Hay que ir pronto para no hacer mucha cola porque en hora punta es larga.

Yakitori Restaurant

Yakitori en Kioto

Este restaurante sin nombre occidental del que no he conseguido tampoco el japonés, es uno de los mejores yakitoris modernos que he probado en Japón. Para localizarlo tendrás que seguir el enlace que ponemos de la dirección, es fácil de localizar en el mapa.

Como todos los yakitoris, este se basa en pinchos a la brasa, pero no solo de pollo. Hay que probar todos los que se pueda, son excelentes, y no puede faltar la aleta de raya a la brasa, excepcional.