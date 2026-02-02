Dónde comer y beber en Helsinki: una lavandería que es speakeasy, una cafetería en una sauna y un santuario de la caza

Helsinki no se explica solo por su arquitectura de líneas puras, por su relación íntima con la naturaleza o su afición por la sauna. También se entiende sentándose a la mesa y así descubrir como la sostenibilidad, lo silvestre y la sencillez son tres ingredientes clave de su gastronomía.

Su cocina, como la del resto de Finlandia, está profundamente conectada con su entorno. Su despensa se compone de pescados, bayas, setas y caza principalmente, dando lugar a platos sencillos con sabores limpios y combinaciones sutiles.

Aunque mira a sus raíces, lo hace sin nostalgia, con el respeto a la tradición pero abierta a influencias internacionales y nuevas maneras de comer.

Korvapuusti, el rollito de canela finlandés, se diferencia del sueco por su forma, usar de cardamomo en la masa y su sabor más intenso a especias.

"Fina, modesta y curiosa", como la define Sara Jäntti, desde Helsinki Partners, faltan todavía palabras para describirla debido a la juventud de una nación que sigue construyéndose.

Ahora los invernaderos se presentan como aliados para ampliar ese recetario que antes se basaba en "cocina pobre y de subsistencia" a partir de raíces, encurtidos, y otros productos en salmuera.

La capital finlandesa vive un momento gastronómico vibrante, donde tradición y modernidad conviven con naturalidad y un punto de ironía nórdica. También ayuda, indica Jäntti, el interés de la gente, con una "mayor educación e interés por la cocina".

En esta ruta con paradas para comer y beber resumen bien el espíritu de la ciudad: un bar escondido tras una lavandería, una sauna donde el café y la cocina se disfrutan frente al Báltico y un restaurante que rinde culto a la caza y al producto salvaje.

Löyly: café, comida y sauna frente al Báltico

La cafetería de Löly.

Si hay un lugar que resume la identidad finlandesa contemporánea, ese es Löyly. Inaugurado en 2016 y elegido por Time Magazine como uno de los 100 mejores lugares del mundo, este complejo de sauna y restaurante se levanta en el extremo sur de la península de Helsinki, a apenas diez minutos del centro.

El concepto es desenfadado: no hace falta reserva, se pide en la barra y cada uno elige su rincón, ya sea al aire libre o en el luminoso comedor interior, pero siempre con el Báltico de fondo.

El menú All Day celebra la cocina finlandesa con un enfoque actual: la famosa hamburguesa Löyly, la sopa de salmón —cremosa y reconfortante— o platos de temporada elaborados con ingredientes locales.

Nokka: un santuario del producto salvaje

Un sabroso tartar de ciervo.

En el extremo opuesto del espectro gastronómico está Restaurant Nokka, un verdadero santuario del producto y, especialmente, de la caza. Aquí cada visita se concibe como una historia única, construida a partir de detalles visibles e invisibles, pero siempre con un denominador común: ingredientes excepcionales.

Bajo la dirección del chef Ari Ruoho, Nokka apuesta por una cocina pura, honesta y profundamente conectada con la naturaleza finlandesa. La caza, los pescados, las hierbas y los productos de temporada no se disfrazan; se respetan.

Comer en Nokka es entender la relación ancestral de Finlandia con su entorno y descubrir cómo esa tradición puede traducirse en alta cocina contemporánea.

Nolita Restaurant & Bakery

En el barrio de Punavuori, Nolita es un bistró que atrapa por la hospitalidad del sur de Europa -origen de sus fundadores- con el pulso creativo de Helsinki.

Su cocina se inspira en tradiciones internacionales reinterpretadas con un estilo de bistró moderno, siempre a partir de ingredientes orgánicos y de origen local, en colaboración con pequeñas granjas de la región.

Para acompañar la selección de charcutería que trabajan, la panadería, con panes de masa madre y bollería artesanal elaborados con harinas locales, es uno de los pilares del proyecto que se completa con su 'hermano mayor' Nola.

Completan la experiencia una cuidada selección de vinos artesanos y un programa continuo de pop-ups y colaboraciones internacionales que celebran la diversidad cultural y culinaria.

Café Aalto

Cafe Aalto.

Ubicado dentro de la emblemática librería Academic Bookstore, en un edificio diseñado por Alvar Aalto, este café que le rinde homenaje es un clásico de la ciudad desde su apertura en 1986.

Un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes, ideal para una pausa entre libros, que ofrece desayunos diarios, almuerzos ligeros con sopa entre semana y una selección de dulces y platos salados que acompañan perfectamente la arraigada cultura cafetera finlandesa.

Hakaniemi Market Hall

Los arenques que se pueden degustar en el mercado Hakaniemi.

Inaugurado en 1914, el Mercado de Hakaniemi es el mercado cubierto más auténtico y tradicional de Helsinki. Situado en un antiguo barrio obrero, es una fuente inagotable de productos locales: pescados, carnes, panes, quesos y especialidades finlandesas.

Más que un lugar para comer, es un espacio para comprender el origen de la cocina de la ciudad y abastecerse de ingredientes de calidad, tanto para cocineros profesionales como para aficionados.

AOI Restaurant

Olli Ruotsalainen, uno de los chefs de AOI y su carpaccio de venado curado con koji.

En el barrio de Ullanlinna, AOI es un restaurante contemporáneo que apuesta por una cocina reflexiva pero sin rigideces. El proyecto nace de la colaboración de tres cocineros con más de 30 años de experiencia conjunta en hospitalidad.

Su propuesta culinaria es una expresión alegre y personal de sus trayectorias, combinando técnica, intuición y una actitud despreocupada. AOI representa la cara más creativa y actual de la gastronomía helsinguina.

Restaurant Bona Fide

La cocina sencilla de Bona Fide.

Situado entre la Catedral de Helsinki y el mar, Bona Fide es un bistró pequeño y luminoso decorado en tonos azules y blancos. Su ambiente es cercano y animado, gracias a un servicio atento que acompaña una propuesta culinaria sencilla pero muy bien pensada.

El gran atractivo son sus dos menús de precio ajustado que cambian con regularidad y se inspiran en la cocina mediterránea moderna. Los platos destacan por su equilibrio y sensibilidad hacia el producto, con combinaciones sutiles como espárragos con alga nori o ruibarbo con té Earl Grey y citronela.

Bob’s Laundry

La lavandería de Bob's Laundry.

En el barrio de Punavuori, dentro del complejo Merikortteli, Bob’s Laundry se presenta sin alardes. Podría pasar por una lavandería de barrio… y esa es precisamente la gracia.

Tras esta fachada cotidiana se esconde uno de los speakeasy más inusuales de Helsinki. El ambiente es relajado, sin pretensiones, con una clientela que mezcla vecinos, creativos y curiosos que ya conocen el secreto.

Se sirve cerveza, vino, comida informal y highballs bien ejecutados. Un ejemplo perfecto de cómo Helsinki entiende hoy el ocio nocturno: calidad, cercanía y un guiño lúdico que no necesita explicarse demasiado.