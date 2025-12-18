Los mejores jamones para llevar a tu mesa en Navidad

La Navidad es, por tradición y por emoción, el gran escenario del jamón ibérico. En torno a él se reúne la familia, se celebran los reencuentros y se sellan los regalos que hablan de buen gusto.

Pero no todos los jamones son iguales. Este año, algunas de las casas más prestigiosas del ibérico español han elevado el listón con piezas excepcionales, ediciones limitadas y propuestas que convierten el jamón en un auténtico objeto de deseo gastronómico.

Desde piezas únicas de larga curación hasta ediciones que combinan alta gastronomía y creatividad, estas propuestas no solo se degustan, se recuerdan. Porque regalar un gran jamón es, en realidad, regalar una historia. Estas son las referencias imprescindibles para acertar estas fiestas.

Joselito, icono eterno

Joselito en casa por Navidad.

Hablar de Joselito es hablar de historia, naturaleza y pureza. Su Jamón Joselito Gran Reserva, 100 % natural y sin aditivos, es el corazón de su Caja Navidad (750 euros), el regalo estrella de la casa. Incluye la pieza entera, tabla de corte y manual de conservación, todo pensado para disfrutar el jamón como merece.

La propuesta se completa con otras cajas como son Kampé (279 euros), Cata 150 (75 euros) y Selección Embutidos (139 euros), todas con un firme compromiso con la sostenibilidad y el pastoreo regenerativo, reforzando la idea de que la excelencia gastronómica empieza en el respeto por la tierra.

Fisan Alta Gastronomía Edición Limitada Añada 2021

Fisan en caja.

Solo 60 piezas únicas resumen una montanera excepcional y más de 60 meses de curación natural, un tiempo largo y paciente que hoy resulta casi un lujo.

El resultado se aprecia desde el primer corte: vetas brillantes en tonos rubí y púrpura, grasa blanca y sedosa y una textura jugosa que se funde lentamente en boca, pero para eso hay que degustarlo a 22 ºC, cuando el jamón expresa toda su complejidad.

La experiencia se completa con una presentación de auténtico coleccionista: estuche de lujo diseñado por el artista cacereño Caín Ferreras, cuchillo y pincha jamonera, mandil, tabla de presentación y un exclusivo libro de recetas firmado por chefs como los Hermanos Torres, Ricard Camarena o Rocío Parra.

Monte Nevado: más de 10 años de curación

Monte Nevado, con 10 años.

La casa jamonera centenaria celebra su doble galardón en los Premios Alimentos de España 2025 con una edición limitada de Jamón de Bellota 100 % Ibérico de la añada 2015, curado durante más de una década en bodegas naturales.

Son piezas excepcionales, de producción muy limitada, que condensan el saber hacer de varias generaciones. La larga curación aporta una profundidad aromática única, con sabores redondos, elegantes y extraordinariamente persistentes. Un jamón pensado para quienes buscan sensaciones únicas y entienden el valor del tiempo bien trabajado.

Fiel a su tradición navideña, Monte Nevado completa su propuesta con una cuidada selección de jamones de bellota 100 % ibéricos, elegidos uno a uno por su maestro jamonero, garantía de excelencia en cada pieza.

Señorío de Montanera: edición navideña 30 aniversario

Señorío de Montanera y Montenegro.

Referente absoluto del ibérico puro de bellota y guardián de más de 60.000 hectáreas de dehesa, Señorío de Montanera celebra su trigésimo aniversario con una edición navideña que eleva el acto de regalar a una experiencia sensorial completa.

La firma extremeña se une al diseñador sevillano Nicolás Montenegro y a Arcos para crear un pack de edición limitada que fusiona gastronomía, moda artesanal y cuchillería de precisión. El corazón del conjunto es un jamón de bellota 100 % ibérico con D.O.P. Dehesa de Extremadura, reconocido en los Great Taste Awards.

Lo acompañan una funda artesanal para cuchillos, diseñada por Montenegro con acabados de alta costura inspirados en los colores cambiantes de la dehesa, y un set personalizado de cuchillos Arcos Riviera Blanc, forjados en una sola pieza. Un homenaje a la tradición española reinterpretada con sensibilidad contemporánea y vocación de objeto de colección.

Cinco Jotas, cinco sentidos

Pack Sinestesia Olfato.

Cinco Jotas propone estas Navidades un giro contemporáneo sin renunciar a su esencia. Bajo el nombre de “Sinestesia, el sabor con los cinco sentidos”, la mítica casa del jamón de bellota 100% ibérico presenta una colección que fusiona gastronomía, arte y creatividad digital.

De la mano del artista Diego Berro, Cinco Jotas traduce el sabor en imágenes, colores y símbolos. Mariposas, flores, partículas y relojes construyen un universo visual que representa la transformación de los sentidos, el aroma inconfundible del jamón y el disfrute pausado que exige una pieza curada con tiempo y maestría.

Una forma de conectar con nuevas generaciones sin perder el vínculo con la tradición artesanal. El arte digital amplifica la emoción, pero el protagonista sigue siendo el jamón. Los cinco diseños de “Sinestesia” se presentan en packs navideños exclusivos, disponibles en Club del Gourmet, e-commerce y tiendas especializadas, con precios que oscilan entre 269 € y 729 €.

Ibéricos Montellano y El Elegido

El Elegido de Ibéricos Montellano.

Desde Mozárbez, entre Salamanca y Guijuelo, Ibéricos Montellano firma uno de los jamones más reconocidos internacionalmente. “El Elegido” es un jamón de bellota 100 % ibérico, de sabor intenso pero equilibrado, bajo en sal y con una textura que literalmente se derrite en la boca.

Dulzor, frutos secos y una curación larga y natural explican sus premios, entre ellos el Tenedor de Oro en Londres y las estrellas Great Taste.

Disponible también en formato loncheado cortado a cuchillo, es una opción perfecta para quienes buscan excelencia sin concesiones, respaldada por una empresa familiar con varias generaciones de conocimiento.