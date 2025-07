Parece Italia, pero es Marbella: el increíble 'hotel museo' donde se alojó Michelle Obama con 10 restaurantes que querrás visitar

Las vidas opulentas son adictivas. El lujo nos atrapa como mosquitos en sus destellos: lo demuestra el éxito de producciones como Succession, la secuela And Just Like That, Downton Abbey o The White Lotus.

Esos escenarios idílicos que parecen sacados de una revista de Vogue o Architectural Digest nos hacen olvidar por un rato nuestro pisito de 20 m² y nuestros exiguos salarios, como apunta muy inteligentemente la escritora Sophie Gilbert en este artículo de The Atlantic.

El hotel Anantara Villa Padierna, ubicado en Marbella, es uno de esos espacios exclusivos que te hacen soñar con otras vidas posibles, que te hacen sentir como la mismísima Michelle Obama (quien, de hecho, estuvo hospedada en el resort en 2010).

Su diseño renacentista de mármoles y tonos rosados contrasta con la saturación del 'blanco andaluz' típico de la Costa del Sol y te transporta directamente a La Toscana y a su filosofía dolce far niente (la dulzura o el placer de no hacer nada).

Esta atmósfera italiana no es casual: el promotor del hotel, Ricardo Arranz, y su esposa vivieron temporadas en Florencia y Siena durante los 90 y decidieron construir una pequeña Toscana en Marbella que inaugurarían en el año 2003.

La villa privada de Anantara Villa Padierna donde se hospedó Michelle Obama en 2010.

Allá, en el país con forma de bota, adquirieron muchas de las esculturas clásicas que hoy decoran el alojamiento, como columnas corintias del demolido Palacio Villamagna de Madrid y copas de mármol de carrara de la embajada italiana en La Habana.

En total, 1.200 piezas de arte distribuidas por todo el complejo, entre las que destacan obras de época íbera, escudos nobiliarios y lienzos de todas las épocas, las cuales elevan aún más la experiencia palaciega y refuerzan la sensación de antigüedad.

Un oasis de golf, relajación y gastronomía

Anantara Villa Padierna, reconocido con una Llave Michelin de la Guía Michelin por su magnífico servicio hotelero, cuenta con 125 elegantes habitaciones, entre las que se incluyen nueve villas privadas.

La más famosa es 'Villa Obama', nombrada así en honor a la estancia de la ex Primera Dama estadounidense. Esta ofrece más de 350 m² distribuidos en tres plantas, mayordomo personal 24 horas, piscina privada y jacuzzi exterior.

El dormitorio principal de la villa privada donde se alojó Michelle Obama.

Asimismo, el hotel está rodeado de tres reconocidos campos de golf de 18 hoyos: Campo Flamingos (que acogió el Europan Seniour Tour y el Open de España Femenino), Campo Alferini (el más largo y exigente) y Campo Tramores (el mejor para principiantes).

Sus instalaciones también albergan un spa de más de 2.000 metros cuadrados que fue reconocido como el mejor de España en 2019 por los World Spa Awards. Incluye un circuito aromático con tres baños de vapor con aromaterapia, piscina climatizada y piscina fría, sauna, y diversos masajes y tratamientos de belleza.

El resort, equipado con nueve salas de reuniones, un anfiteatro romano, capilla privada y salones con capacidad de hasta 660 invitados, es perfecto para organizar bodas, congresos o celebraciones de alto nivel.

Un rincón del spa de Anantara Villa Padierna.

Su oferta gastronómica es igual de ambiciosa: posee 10 restaurantes con personalidades diferentes, entre los que sobresalen La Veranda (el más exquisito), La Loggia (que combina comidas malagueñas y cenas italianas), 99 Sushi bar & restaurant (cocina japonesa de fusión) y Eddy's bar (un bar inglés con cócteles de autor perfecto para un tentempié o aperitivo).