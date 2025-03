El primer hotel gastronómico de Christian Louboutin: un oasis de arte cerca de Badajoz que debes ver una vez en la vida

Xtian, el restaurante portugués de Hotel Vermelho

Finalmente, el sueño de Christian Louboutin se cumplió: en Xtian, el restaurante del Hotel Vermelho, siempre habrá una mesa esperándole. Como también le esperan los múltiples pósters originales de películas de Bollywood que decoran las paredes de este colorido bistró.

El restaurante está abierto para los huéspedes y para las personas que no están alojadas, aunque no suele acudir tanta gente del pueblo como les gustaría, tal y como reconoce la directora. Quienes no están hospedados pueden acudir a comer o cenar al salón de Xtian (abre de 11 de la mañana a 11 de la noche), o saborear unas copas y un picoteo en Vermelho Bar; pero no podrán disfrutar de su desayuno, pues es un servicio exclusivo para los clientes del hotel.

Xtian, con una propuesta gastronómica basada en el recetario portugués tradicional con toques internacionales, acaba de cambiar de chef hace poco, pero el nuevo menú conservará cuatro de sus platos más demandados. Por una parte, el pica-pau (una receta portuguesa que lleva carne de cerdo y encurtidos y se sirve normalmente como tapa en los bares); por otra parte, su versión del clásico arroz de pato; y, por último, dos postres: una cheescake de queso de cabra y una fondant de baba de camello (un dulce portugués).

El vermelho se expande en Portugal

El rojo de Christian Louboutin se prepara para teñir otros paisajes de Portugal: el próximo año abrirá su segundo hotel a sólo 10 minutos del actual. Este contará con un spa mucho más grande (equipado con sauna y baño turco), y se está construyendo en un edificio que también estaba destinado a ser un hotel, pero que se canceló por falta de financiación.

Al final, lo que empezó como un hipotético lugar donde comer tranquilamente, ha terminado convirtiéndose en una auténtica obra artística digna de visitar una vez en la vida. Pero, no sufráis, que hay tiempo de sobra; parece que a Louboutin le ha terminado gustando esto de la hostelería... "Mientras esté vivo, Hotel Vermelho jamás será una casa privada", sentencia Vera Gonçalves.