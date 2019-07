Las conservas de Mercadona que alegran cualquier ensalada

El calor nos pide platos más frescos y encender los fogones de la cocina y el horno lo menos posible. La solución perfecta son las ensaladas. Frías, coloridas, estupendas para llevar en el táper si aún no estamos de vacaciones y sanas (por aquello de que en verano se enseña más y nos gusta cuidarnos un poquito).

Pero no pienses que las ensaladas son lechuga, tomate y un huevo duro. ¡Hay muchas formas de darles vida y hacerlas irresistibles! Y nuestro gran aliado para lograrlo son las conservas de Mercadona.

Conservas de Mercadona para tu ensalada 10

Al usar cualquiera de las siguientes conservas encontraremos muchas ventajas:

Podemos llenar la despensa con ellas en un paseo hasta el supermercado.

Aguantan mucho tiempo en perfecto estado.

Cuando las usemos en nuestra ensalada solo tendremos que abrirlas ¡y listo!

Su precio es muy correcto teniendo en cuenta la calidad y la cantidad.

En nuestras ensaladas veraniegas no pueden faltar estas conservas de Mercadona. Prepara una base de lechuga u hojas verdes como canónigos, arroz, pasta o legumbres y empieza a abrir latas y botes:

Salmón

Igual en vuestro Mercadona de confianza lleva largo tiempo pero al mío ha llegado en los últimos meses y, desde entonces, ya siempre tengo en mi despensa uno de estos packs de tres latas de salmón al natural. Está buenísimo y con queso fresco, tomate y maíz queda perfecto en una ensalada de hojas verdes, pasta o arroz.

Pulpo

Pica tomate, pepino, cebolla y añade esta conserva de pulpo. Alíñalo y estará listo para comer, aunque te recomiendo que lo dejes reposar unos minutos en el frigorífico para que lo comas fresco. Cuando necesitas un plato ligero que te ayude a combatir el calor y que se prepare literalmente en 5 minutos no se me ocurre una idea mejor.

Atún claro

¡Cómo iba a faltar! Es el gran clásico de las ensaladas pero hay que moderarse porque no casa con todos ingredientes. ¿O soy la única a la que no le cuadra con el queso? En cualquier caso, en Mercadona podemos encontrarlo enlatado con aceite de oliva, de girasol y al natural. Personalmente, me quedo con el de oliva por el sabor que le aporta al pescado pero es cuestión de gustos.

Ventresca de atún

Y si hay que escoger entre atún claro y ventresca de atún, creo que no soy la única que se lanza sin dudarlo a por la ventresca. ¡Y más la de Hacendado! Ni siquiera se me ocurre escurrir el aceite de oliva, ya que da mucho sabor a la ensalada en cuestión. Que no nos falte nunca ni en los estantes del supermercado ni en la despensa.

Caballa

Los filetes de caballa de Mercadona se pueden encontrar conservados en aceite de oliva, de girasol, de oliva con bajo contenido en sal o en tomate. Por ejemplo, esta última conserva funciona bien con ensaladas de arroz o pasta, pero si vas a prepararla con lechuga, mejor en aceite.

Sardinillas

Las sardinillas de Hacendado se pueden encontrar enlatadas igual que la caballa y hay que sumar dos tipos más: En escabeche y sardinillas picantes en aceite de girasol. Gracias a la cayena este pescado cambia de registro por completo. Son conservas que bien pueden comerse solas como en una ensalada sencilla con tomate, maíz, cebolla y dejar que ellas sean las protagonistas.

Maíz dulce

Funciona en todas las ensaladas, ya sean de legumbres, de pasta, de arroz o de hojas verdes. Hay que escurrirlo bien y añadir como toque final. Da tanto color y alegría que cambia el plato por completo.

Espárragos

En Mercadona vamos a encontrar espárragos blancos de todo tipo: Delgados, medianos, gruesos, solo las yemas o los tallos. Personalmente para las ensaladas prefiero los espárragos delgados. Solo hay que trocearlos y repartirlos bien. Un toque diferente y muy fresco.

Pimientos

Funcionan de maravilla con pasta y conservas de atún o ventresca. Los puedes encontrar condimentados con ajo, que le dan un toque diferente y sabroso al plato.

Guisantes

Con pasta y arroz pueden ser la estrella de la ensalada. Acompañados de tomate, huevo e incluso manzana (pruébalo y me cuentas). Así, al natural, tal y como los encontramos en la lata, son una delicia que tampoco falta durante el invierno en mi despensa.

Remolacha

Otro de esos ingredientes que llenan las ensaladas de color pero que no se ven tan frecuentemente. La remolacha da un toque dulce y junto a la zanahoria, el maíz y el tomate hace que los platos griten "¡verano!". En Mercadona la encontrarás en tiras y en rodajas.

Zanahoria

Podrías comprar zanahorias, lavarlas, pelarlas y trocearlas. O puedes tener siempre a mano un tarro de zanahoria en tiras para ir repartiéndolo en todas tus elaboraciones más frescas.

Mazorquitas de maíz

Si te gusta lo agridulce, este ingrediente dará ese toque a tu ensalada. Por no hablar de lo bien que quedan para decorar. Hazte con un bote de mazorquitas de maíz agridulces y comienza a explorar cómo sacarle partido. Incluso funcionan solas como snack.

Aceitunas

Verdes, negras, con o sin hueso, rellenas de anchoa, de pimiento o al natural. Te gusten las que te gusten, las aceitunas deben estar en toda ensalada que se precie.

Pepinillos

Amados u odiados pero presentes en muchas ensaladas para dar ese toque ácido y crujiente.

Legumbres

Las hemos mencionado como base de nuestras ensaladas aunque también puedes tomarlas con hojas verdes como canónigos o espinacas. En Mercadona encontrarás garbanzos, lentejas, judías blancas y pintas, y también con verduras ya troceadas.

¡Ya lo ves! Una ensalada no tiene que ser un entrante reducido a los clásicos. Son muchas las conservas que suman color, sabor y alegría veraniega, convirtiéndolas en platos principales que nada tienen que envidiar a cualquier otro plato.

En tu próxima compra estarás unos cuantos minutos en el pasillo de las conservas de Mercadona. No te preocupes, porque después lo agradecerás en cada bocado.