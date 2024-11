La cena saludable que he preparado cientos de veces cuando no sé qué hacer: con 4 ingredientes y típica de Galicia

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Creo que todos los que cocinamos a diario tenemos una serie de recetas a las que acudimos una y otra vez cuando no sabemos qué hacer y no estamos con ánimo de pensar ni de complicarnos la existencia. En mi caso, a la hora de la cena, las verduras, los huevos y el pescado son siempre bien recibidos, me sientan mejor que la carne, que siempre se me hace más pesada.

Las cenas a base de huevos y hortalizas son recurrentes en mi día a día. Es una combinación versátil que, con pocos ingredientes y de manera sencilla, me permite hacer platos tan distintos como ensaladas, revueltos, tortillas, sopas... pero uno de los que más repito en invierno, es algo a lo que muchas abuelas gallegas llaman 'ensalada' aunque nada tenga que ver con una ensalada, pues se trata de un plato caliente y nutritivo elaborado con patatas, huevos y verduras como berza, grelos, kale, coliflor o, incluso, unas acelgas o unas judías verdes nos podrían servir.

La elaboración no puede ser más sencilla, pues solo hay que cocerlo todo que, dicho así, puede parecer bastante insípido, pero es que tiene truco. Las abuelas gallegas saben que las verduras cocidas parecen comida de hospital, por eso se sirven con una ajada por encima, que es la salsa que se utiliza en Galicia para darles sabor a un montón de platos. La ajada es el secreto de que unas simples patatas hervidas con verduras y huevo cocido estén deliciosas.

Esta 'ensalada' de verduras gallega es también una receta muy rápida de hacer, porque pueden cocerse las patatas y la verdura en una olla a presión y la tenemos lista en minutos. Hacerla en olla normal tampoco consume un tiempo excesivo, pero eso queda a elección del cocinero.

A la hora de servir, se presenta con las patatas cocidas en trozos de tamaño mediano junto con las verduras y los huevos duros cortados en gajos, todo ello regado con una generosa cantidad de ajada, pero confieso que es un verdadero placer aplastar las patatas con el tenedor para hacer un puré tosco y mezclarlo con la verdura. El resultado es algo que recuerda a las patatas meneás o al colcannon irlandés, pero en versión más ligera.

A veces, cuando quiero acabar rápido, en vez de cocer los huevos, los hago a la plancha y resulta delicioso romper el huevo y bañarlo todo con la yema. Una especie de huevos rotos con una base saludable, delicioso.

Verduras llenas de nutrientes

Mis verduras favoritas para preparar esta 'ensalada' son el kale y la berza, creo que combinan maravillosamente con los ajos y el pimentón de la ajada. Ambos son vegetales de la familia de las brásicas con muchas propiedades beneficiosas desde el punto de vista nutricional.

Son ricas en vitaminas. Contienen altas cantidades de vitamina K, que es fundamental para la coagulación sanguínea y la salud de los huesos; aportan vitamina A, que cuida de nuestra vista y de nuestra piel; y son fuente de vitamina C, con función antioxidante y protectora del sistema inmunológico.

Aportan minerales. Proporcionan calcio, potasio y magnesio que ayudan a cuidar huesos y dientes, regular la tensión arterial y a proteger músculos y nervios, respectivamente.

Antioxidantes. El kale es rico en antioxidantes como los flavonoides y carotenoides, que combaten el daño oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

Antiinflamatorias. Los glucosinolatos presentes en estos vegetales tienen propiedades antiinflamatorias y podrían tener un efecto protector frente a determinados tipos de cáncer.

Bajas en calorías. Son ricas en fibra y poseen un bajo índice glucémico por lo que son perfectas para dietas de control de peso y para la regulación del azúcar en sangre.

Una ración de esta peculiar 'ensalada' típica de Galicia y perfecta para cenar aporta menos de 300 kcal, una moderada cantidad de proteínas procedentes del huevo, una pequeña cantidad de grasas y unos 5 gramos de fibra.

Ingredientes para hacer ensalada de verdura gallega Patatas, 800 g

Kale o berza, 300 g

Huevos, 8 ud

Ajada gallega Para la ajada gallega Ajo, 4 dientes

Aceite de oliva virgen extra, 4 o 5 cucharadas

Pimentón dulce, 1/2 cucharada

Pimentón picante, una pizca o algo más según gustos (opcional)

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en trozos medianos, de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Las colocamos en una olla con abundante agua fría y una pizca de sal. Llevamos el agua a ebullición y dejamos cocinar durante 15-20 minutos, hasta que veamos que las patatas están tiernas al pincharlas con un tenedor. Paso 2 Mientras las patatas se cocinan, lavamos la verdura y retiramos las partes más gruesas de los tallos. Picamos las hojas en trozos de un tamaño que resulte cómodo de comer. Paso 3 Cuando falten unos 5 minutos para que las patatas estén listas, añadimos la verdura a la olla para que se cocine con ellas. Para preservar los nutrientes de estas verduras, conviene no cocinarlas en exceso, por eso sugiero añadirlas en los cinco minutos finales, así tendrán una textura ‘al dente’, aunque si se prefieren más tiernas, pueden añadirse antes. Paso 4 Ponemos los huevos en otra olla con agua fría y una pizca de sal. Llevamos a ebullición y dejamos hervir durante 7-10 minutos para que se cuezan al punto que más nos guste (con 7 minutos la yema aún estará algo blanda y con 10 estará completamente dura). Una vez cocidos, los enfriamos en agua fría, los pelamos y los reservamos. Paso 5 Mientras terminan de hacerse las patatas con las verduras, preparamos la ajada gallega, para ello, pelamos los dientes de ajo y los cortamos en láminas finas. Paso 6 Calentamos el aceite de oliva en una sartén a fuego medio-bajo, añadimos el ajo y lo cocinamos hasta que esté dorado, con cuidado de que no se queme para evitar un sabor amargo. Paso 7 Retiramos la sartén del fuego y añadimos el pimentón dulce (y el picante, si lo usamos) al aceite caliente. Removemos rápidamente para integrarlo bien, evitando que el pimentón se queme. Paso 8 Escurrimos las patatas y la verdura y las servimos en una fuente. Cortamos los huevos duros en cuartos o en gajos y los colocamos sobre ellas. Paso 9 Regamos con la ajada caliente echándola por encima de las patatas, la verdura y los huevos. Servimos inmediatamente, disfrutando de un plato sencillo, sabroso y reconfortante.

