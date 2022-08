Vichysoisse de espinacas, una crema de verduras llena de color y sabor

Total: 50 min

Comensales: 4

Perfecta para el verano y conocida mundialmente, la vichysoisse no es más que una crema de puerro y patata que se sirve fría pero que también puede servirse caliente. Para los que no la conozcan, tiene una textura muy cremosa y sedosa gracias a la patata fundamentalmente y a un buen triturado, siempre muy necesario para cualquier tipo de crema. Siguiendo las mismas pautas que la vichysoisse de pera, esta fórmula sólo varía del clásico en que no incorpora nata y que al final añade una buena cantidad de espinacas frescas que le aportarán otro sabor y también otro color.

Hacer una crema de este tipo es muy fácil, sólo conlleva un corto pochado previo de los puerros con la cebolla y se podría incorporar muy poco aceite. De hecho, el pochado inicial se podría hacer simplemente con un poco de agua y no añadiendo ni aceite ni mantequilla. Sí que hay que tener cuidado con que ese pochado no coja color, porque no interesa en el resultado final de los sabores de la crema. Igual que le incorporamos espinacas en este caso, quedaría de fábula con unas judías verdes o también con unas acelgas.

Se puede comer y disfrutar tal cual, en chupitos y a la temperatura que cada uno desee, pero también es una crema fabulosa para incorporar algunos condimentos por encima a modo de tropezones como podrían ser unos picatostes, unas gambas salteadas ligeramente, un poco de queso de cabra fresco desmigado o unos trozos de panceta ibérica salteada y bien crujiente. Lo que siempre le viene de perlas es un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima y también algo de pimienta negra para dar alegría.

Receta de crema de puerros y espinacas

Ingredientes Puerros, 2 ud

Cebolla, 1/2 ud

Patata grande, 1 ud

Espinacas frescas, 300 g

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta negra, c/s

Mantequilla, 20 g

Paso 1

Limpiar los puerros, quitar la parte verde y cortar la base con las raíces. Retirar también la capa exterior de los puerros y lavarlos bien para retirar cualquier tipo de tierra que pueda tener. Pelar también la cebolla. Picar ambas cosas, sin necesidad de que sea muy pequeño.

Paso 2

Poner a pochar el puerro y la cebolla en una olla con la mantequilla, a fuego bajo, siempre con un poco de sal. Remover constantemente y tapar, para que se poche con su propia humedad.

Paso 3

Lavar la patata y pelarla también. Trocearla y añadirla a la cebolla y puerros pochados. Remover bien durante un par de minutos y agregar el agua suficiente para cubrirlo todo pero sin pasarse.

Paso 4

Subir el fuego hasta que rompa a hervir, en ese momento bajarlo y dejar cocinar a fuego suave hasta que la patata esté bien tierna.

Paso 5

Lavar las espinacas bien, puestas en un colador y con abundante agua fría. Escurrirlas y añadirlas a la olla con el fuego ya apagado. Remover bien y dejar tal cual durante un par de minutos. Las espinacas se cocinarán con el calor residual. Retirar un par de cazos de caldo y reservarlos.

Paso 6

Triturar la crema muy bien, añadiendo un hilo de aceite de oliva virgen extra para que se haga bien la emulsión. Lo mejor es triturar en un vaso batidor y casi olvidar la crema allí. Si no tuviéramos, se haría con más paciencia y una batidora de brazo. Lo mejor es utilizar un recipiente alto y estrecho para esto.

Paso 7

Poner a punto de sal y dejar enfriar completamente. Si la crema está muy densa sólo habrá que incorporar la cantidad de líquido que cada uno considere, mejor poco a poco, hasta conseguir la textura y densidad deseadas.

Paso 8

Servir la vichysoisse de espinacas en un bol, añadiendo un poco de aceite de oliva y pimienta negra por encima. También se podría agregar un chorrito de nata líquida y fría.

Sigue los temas que te interesan