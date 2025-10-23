Maku (7 hijos y 11 nietos), y su receta más fácil con garbanzos de bote: "Este es mi truco para que el guiso quede sabroso"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Si a Maku Moreno, cuando era solo una niña, le hubieran dicho que a los 68 años sería madre de siete hijos y abuela de ocho niños y tres niñas, casi seguro que se habría sentido feliz de tener una familia tan grande.

Pero si le hubieran dicho que, con esa misma edad, iba a ser una influencer que tendría a más de 13.000 personas pendientes de lo que pasa en su cocina y que la verían a diario a través de una "tele" que todo el mundo lleva en el bolsillo, se habría quedado desconcertada.

Conocida como la "abuela vegana de Salceda" y triunfando en las redes sociales a sus casi 70 años, Maku se muestra orgullosa de su decisión de ser vegana, aunque confiesa que, cuando tomó la decisión hace más de 20 años, pocos lo entendían. "Tenían miedo de que me pasara algo", explica.

Come de todo, pero vegano

En una aparición en el programa g24 Noticias, explicaba que suele comentar anécdotas y cosas de su vida "porque eso gusta mucho", pero que suele centrarse más en la alimentación y en su modo de vida.

Explica que come ensaladilla, empanada, callos veganos, espaguetis "superricos", unas paellas "que te mueres, de ricas que las hago" y que, entre su público, hay muchos más jóvenes que gente de su edad.

Un plato con un bote de garbanzos

Una de esas recetas que prepara esta abuela vegana es la de sus famosos callos veganos, una receta que solía preparar cuando era propietaria de un negocio de hostelería.

Según cuenta, daban 300 raciones diarias y siempre fueron un éxito, hasta el punto de que hasta la tele acudió en alguna ocasión a grabarlos. Explica que se trata de una receta "sencilla, reconfortante y con ese saborcito casero que enamora".

Con el tiempo ha ido adaptando la receta. Según cuenta, en el bar la hacía con tempeh, pero ahora la hace con yuca y con setas. Y explica que antes trituraba un poco las verduras para que no se encontraran, pero que en su casa no lo hace porque prefiere que se encuentren.

Confiesa también que su truco para que el guiso tenga una textura más melosa es añadir un poco de maicena para espesar el caldo.

Las setas, la clave del sabor

Las setas son la clave para que muchos platos veganos tengan más y mejor sabor.

Especialmente las shiitake, portobello o champiñones, son ricas en glutamatos y nucleótidos naturales (como el guanilato y el inosilato), sustancias que potencian el sabor umami, el mismo tipo de gusto presente en las carnes y caldos tradicionales.

Gracias a ello, las setas proporcionan una sensación de sabor intenso y persistente que imita de forma natural el sabor "cárnico" de los callos originales. Además, su estructura fibrosa permite que, una vez salteadas, adquieran una textura firme y jugosa similar a la de los callos tradicionales.