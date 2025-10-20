Fray Ángel, cocinero, sobre su receta más fácil con garbanzos (de bote): "Hay que usar 80 gramos por persona"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

¿Echas de menos los guisos de tu abuela ahora que llegan los días fríos? Si es así, Fray Ángel, el fraile franciscano encargado de la cocina del Real Monasterio del Santo Espíritu en Gilet (Valencia), es la persona que todos necesitamos para reencontrarnos con la sencillez de las recetas de toda la vida.

Con pocos ingredientes muy humildes y técnicas tradicionales que no requieren de utensilios especiales, este religioso rescata la esencia de la cocina de antes con platos que reconfortan, alimentan y transmiten cariño en cada cucharada.

Y, para los que se estén preguntando cómo un fraile acaba siendo un youtuber de éxito, decir que se hizo famoso en el confinamiento, cuando empezó a cocinar en un canal en el que reúne a más de 400.000 suscriptores.

Desde esa ventana digital al mundo, el fraile traspasa cada lunes los muros del monasterio para compartir guisos sencillos y sabrosos que se mantienen fieles a una máxima: hacer mucho con poco.

Los garbanzos de fray Ángel

En uno de los últimos vídeos compartidos con su comunidad en esta plataforma, el hermano Ángel ha explicado cómo hacer un "puchero suavecito" que ha decidido bautizar como "garbanzos cremosos".

Se trata de un plato sencillo en el que, con unas cuantas hortalizas que acompañan a los garbanzos, se consigue que estos queden envueltos en una sabrosa y saludable salsa cremosa.

En definitiva, una receta inspirada en la cocina tradicional que es perfecta para demostrar que con cariño y unos pocos secretos, cualquiera puede hacer un plato memorable.

Tres formas de proceder

Fray Ángel prepara su puchero a la antigua usanza, en una gran olla de barro y a fuego lento, pero él mismo sugiere que podría hacerse en menos tiempo utilizando una olla rápida. La clave en ambos casos, está en utilizar 80 gramos de garbanzos secos por persona.

La tercera forma de proceder sería utilizar garbanzos de bote ya cocidos. Para ello, habría que calcular unos 200 gramos de garbanzos cocidos por persona y adaptar ligeramente la receta siguiendo las indicaciones que os dejamos al final de este artículo.

Sea cual sea el método elegido, los consejos de Fray Ángel nos ayudarán a que el resultado sea espectacular.

El primero y más importante es que a los garbanzos, en el caso de cocerlos nosotros mismos, no les añadamos nunca agua fría porque "se asustan y les dura el susto hasta que te los comes. ¡Y al final comemos balines!". Por eso, si hay que añadir agua, siempre caliente.

Para que el puchero quede cremoso, el secreto es triturar las verduras con un poco de pan tostado, ajo, pimentón y otras especias cuando los garbanzos ya están tiernos. Este tipo de majados suelen hacerse con pan frito, pero con pan tostado el resultado será más ligero e igual de rico.

Así pues, de una manera sencilla tenemos un plato económico y nutritivo. Así lo confirma el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición, que indica que los garbanzos aportan proteínas vegetales de alta calidad, fibra soluble, hierro, magnesio y folatos.

Esta legumbre es un alimento ideal dentro de la dieta mediterránea por su bajo contenido en grasas y su capacidad para mejorar la digestión cuando se acompaña de comino y aceite de oliva.

Ingredientes Garbanzos, 320 g (pesados en seco y puestos a remojo la noche anterior)

Tomate, 2 ud

Cebolla, 2 ud

Pimiento seco, 2 ud

Pan tostado, 2 rebanadas

Laurel, 2 hojas

Ajo, 2 dientes

Pimentón, 1 cucharada

Cúrcuma, 1 cucharadita

Comino molido, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Huevos, 2 ud Paso 1 Empezamos calentando el agua en la olla a presión. Una vez que hierva, incorporamos los garbanzos previamente remojados y escurridos. Añadimos los tomates enteros, las cebollas peladas, los pimientos secos y las hojas de laurel. Paso 2 Cerramos la olla y cocemos durante 25 minutos (o el tiempo que indique el fabricante de la olla). Cuando los garbanzos estén tiernos, abrimos la olla con precaución y retiramos las verduras cocidas junto con las hojas de laurel. Paso 3 Colocamos las verduras en el vaso de la batidora, sin el laurel, y añadimos las rebanadas de pan tostado, los dientes de ajo, el pimentón, la cúrcuma, el comino y uno o dos cucharones del caldo de cocción. Trituramos hasta obtener una salsa homogénea y fina. Paso 4 Vertemos la salsa triturada nuevamente en la olla con los garbanzos. Añadimos la sal al gusto y mezclamos con suavidad. Llevamos a ebullición durante 2 o 3 minutos para integrar bien los sabores. Paso 5 Con el fuego ya apagado, añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y removemos suavemente para no romper los garbanzos. Paso 6 Servimos el potaje caliente en platos hondos o cuencos. Colocamos medio huevo cocido sobre cada ración y, justo antes de llevar a la mesa, terminamos con un último hilo de aceite de oliva virgen extra.

La versión exprés

Decíamos más arriba que, si deseamos preparar nuestro puchero de garbanzos en menos tiempo, una excelente opción es utilizar garbanzos de bote ya cocidos, que conservan gran parte de sus nutrientes y permiten reducir el tiempo de elaboración a menos de 30 minutos.

En este caso, usaremos 200 gramos de garbanzos cocidos escurridos por persona y, en primer lugar, debemos enjuagarlos bien bajo un chorro de agua templada para eliminar el líquido de conservación y un posible exceso de sal. Una vez escurridos, los reservamos.

A continuación, preparamos el caldo base y el majado exactamente igual que en la receta tradicional, pero con menos cantidad de agua. Cocemos durante unos 10-12 minutos los tomates, cebollas, pimientos secos y laurel con una pequeña cantidad de agua o caldo vegetal.

Después, retiramos las verduras (desechando el laurel) y las trituramos junto con el pan tostado, el ajo, las especias y un poco del líquido de cocción para obtener la salsa cremosa.

Finalmente, incorporamos los garbanzos escurridos a la olla junto con la salsa triturada, añadimos sal al gusto y dejamos cocer todo junto a fuego suave durante 10 minutos. Antes de servir, apagamos el fuego y añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, igual que en la versión original.