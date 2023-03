Así se hace la tarta de queso de la Pedroche, descubre todos sus trucos

Total: 55 min

Comensales: 6

Si ha habido un boom dulce en la última década, además del coulant de chocolate, este ha sido el de la tarta de queso. Ha sido, fue y sigue siendo, pues hay quien no perdona una porción de este postre para terminar una comida, y más de uno se ha hecho la ruta de tartas probando las infinitas opciones que han aflorado en los distintos establecimientos repartidos por toda la superficie española.

No hace tanto se conocía a la tarta de queso como esa mezcla fría que no pasa por el horno y que consistían en mezclar queso crema con gelatinas, y que iba decorada con alguna mermelada, como la tarta de queso fría, muy fácil de hacer, de la que le salieron adaptaciones como la tarta de queso y melocotón sin horno.



Pero, hoy en día, son pocos los que prefieren la versión que se cuaja en la nevera frente a la horneada. Y si no, que se lo digan a Cristina Pedroche. La presentadora y esposa de nuestro chef más conocido en el mundo, tiene su propia receta. No dista mucho de la clásica y precursora que se elabora a diario en los restaurantes del grupo Cañadío o aquella que es de peregrinaje para muchos extranjeros como es la del restaurante La Viña, en el País Vasco.

La de la esposa de Dabiz Muñoz, es una tarta que incorpora, además del queso crema, un poco de queso fresco y queso parmesano. Este último aporta un delicioso contraste salado, aportando el queso fresco una ligera textura rugosa. Hacer este tipo de tartas, es de las tareas más sencillas a la hora de hacer repostería. Basta con mezclar galletas en polvo con mantequilla para hacer una base de tarta, y mezclar a la vez todos los ingredientes del relleno. Se mezclan además con una batidora, por lo que no requieren esfuerzo manual alguno. Son todo pros.

El único contra será encontrar el punto perfecto de cocción. Archiconocida ya la de textura fundente, hay quien prefiere, por el contrario, una versión más cuajada. Cada horno además es un mundo, por lo que el tiempo de cocción es orientativo. Aplicando los mismos tiempos y temperaturas el resultado puede no ser idéntico en hornos diferentes.

La receta de Cristina Pedroche tiene unos tiempos de cocción para que su tarta de queso resulte jugosa pero no líquida, sin llegar a estar cuajada del todo. Habrá que probar cada uno con su horno hasta dar con los tiempos que se ajusten al gusto de cada uno. En cualquier caso, es conveniente apagar el horno cuando el centro de la tarta, al menearla, baile un poco, pues es una tarta que terminará de hacerse con el calor residual. Y si decíamos que tenía solo un contra, podremos decir que hay dos, pues hay que esperar varias horas a que se enfríe para poder hincarle el diente. Una tarea difícil.

Otras versiones de la tarta de queso, con diferentes quesos puede ser la tradicional tarta de queso o una más innovadora añadiendo chocolate blanco no se pueden pasar por alto, si sois admiradores de este tipo de tartas.

Cómo hacer en casa la tarta de queso de la Pedroche

Tarta de queso de la Pedroche Clara Villalón

Ingredientes Galletas tipo María, 1 paquete

Mantequilla, 200 g

Queso crema, 500 g

Queso fresco tipo requesón, 100 g

Queso parmesano, 80 g

Nata para montar, 250 ml

Huevos, 5 ud

Azúcar Blanco, 200 g

Harina, 10 g

Sal, una pizca

Paso 1

Pulverizar las galletas con un robot de cocina. Si no disponemos de este utensilio, se pueden colocar en una bolsa cerrada con zip, de las de congelación, y darles golpes a las galletas con un rodillo o mano de mortero.

Paso 2

Derretir la mantequilla al microondas unos segundos en función descongelar y mezclar con el polvo de galletas.

Paso 3

Traspasar la masa a un molde desmontable de 18-20 cm de diámetro, que habremos forrado con papel vegetal, repartiéndola bien por el fondo bien con la mano o con la ayuda del culo de un vaso. La llevaremos a la nevera mientras hacemos la siguiente preparación.

Paso 4

Precalentar el horno a 210 ºC, con calor arriba y abajo.

Paso 5

En un bol, mezclar todos los ingredientes excepto la harina, utilizando una batidora.

Paso 6

Tamizar la harina sobre la masa anterior y mezclar

Paso 7

Sacar el molde con la galleta de la nevera y verter lo anterior.

Paso 8

Meter el molde sobre una bandeja de horno en la parte inferior del horno durante 40 minutos. Pondremos la función grill los últimos 5 minutos y dejaremos reposar la tarta en su interior durante un mínimo de 3 horas con la puerta entreabierta.

Paso 9

La dejaremos enfriar por completo antes de desmoldarla y cortarla.

