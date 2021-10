Cómo hacer las galletas de azúcar de El Juego del Calamar con solo dos ingredientes

Total: 10 min

Comensales: 4

Parece ser que a estas alturas son pocos los habitantes del planeta Tierra que no han visto una serie de Netflix que se llama El Juego del Calamar, y los que no la han visto y no tienen intención de verla son la resistencia y están hasta la coronilla de oír hablar de ella. Así son las cosas.

Pues bien, no os voy a contar de qué va la serie, pero sí os voy a dar la receta de algo que aparece en escena en una de las ocasiones en las que la comida toma protagonismo, algo que sucede en bastantes momentos durante la serie.

Y en alguno de esos momentos que la mayoría seguramente ya conocéis y que los que tengáis intención de ver la serie no tardaréis en reconocer, aparecen estas galletas de azúcar que no son más que unas galletas de caramelo que recuerdan a un toffee de textura aireada y crujiente que se conocen como Dalgona Candy (caramelo Dalgona) o por el nombre coreano Ppopgi. Se trata de una golosina que fue muy popular entre los niños coreanos allá por las décadas de los 60 y los 70.

Aunque este Dalgona Candy parezca algo novedoso, lo cierto es que es un viejo conocido del que oímos hablar mucho hace unos diez años, solo que en esa ocasión lo conocimos por su nombre anglosajón, Honeycomb, aquella versión de Android que nunca llegamos a ver en nuestros móviles porque fue una versión diseñada específicamente para tablets. Si os acordáis, el logo era una abejita, pues este dulce se llama así porque recuerda a los panales de las abejas.

Cómo hacer las galletas de azúcar de El Juego del Calamar

Ika Rahma iStockPhoto

Ingredientes Azúcar blanco, 6 cucharadas

Bicarbonato, 1/4 cucharadita rasa

Paso 1

Hacer estas galletas de azúcar es realmente sencillo, simplemente hay que poner el azúcar en un cazo a fuego lento hasta que se caramelice. No hay que perderlo de vista porque si se quema el azúcar se vuelve amargo y arruinaría nuestras galletas de azúcar.

Paso 2

Cuando el azúcar se haya caramelizado y tengamos un caramelo de color ámbar, añadimos el bicarbonato y removemos con cuidado para que se mezcle bien. Lo ideal es remover con un palo de madera, por ejemplo, unos palillos chinos que no estén pintados. En ningún caso utilicéis algo que sea de plástico, pues corre el riesgo de fundirse con la alta temperatura que alcanza el caramelo. Tampoco es aconsejable utilizar utensilios metálicos, pues harán que baje la temperatura del caramelo y se nos endurezca antes de tiempo.

Al añadir el bicarbonato se producirá una efervescencia y el caramelo se llenará de burbujas. En este paso hay que tener mucho cuidado con las salpicaduras, porque como os comentaba hace un momento, la temperatura del caramelo es muy alta y las quemaduras pueden ser dolorosas.

Paso 3

Vertemos el caramelo burbujeante sobre un papel de horno o sobre una lámina de silicona repartiéndolo en 4 o 5 porciones.

Paso 4

Si no te importa que la galleta de azúcar quede un poco más gruesa y rústica, puedes obviar este paso y pasar directamente al siguiente.

En la elaboración tradicional coreana se usa una prensa Hotteok, que es algo parecido a una prensa para hamburguesas, para aplanar las galletas y darles forma de disco, pero podemos hacerlo perfectamente si cubrimos la porción de caramelo con otra lámina de papel de horno y aplastamos presionando con cualquier cosa que tengamos a mano como puede ser el fondo de un vaso, una sartén pequeña, una lata de conservas. Eso sí, hay que tenerlo a mano porque hay que trabajar rápido para que nos de tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer antes de que se endurezca el caramelo.

Es muy importante manipular el caramelo con mucha precaución para evitar quemaduras.

Paso 5

Ika Rahma iStockPhoto

Finalmente, usamos algunos cortapastas para marcar formas presionando ligeramente sobre los discos y dejamos que estos se enfríen completamente. A partir de ahí, como serán tus galletas, las reglas del juego las pones tú.

