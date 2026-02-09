La pizza "quemagrasas" más fácil del mundo se hace con 150 g de queso cottage, 1 huevo y 'toppings' al gusto

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 1

Cada año, el 9 de febrero el mundo celebra el Día Internacional de la Pizza, una fecha ya consolidada en calendarios gastronómicos y en campañas de restaurantes y pizzerías. Esta jornada sirve para reconocer el papel de la pizza como icono culinario global y como símbolo de convivencia, ocio y cultura compartida.

En 2017, la UNESCO declaró el arte de los pizzaioli napolitanos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando no solo la receta tradicional, sino el saber hacer transmitido entre generaciones.

Este reconocimiento subraya que la pizza es mucho más que comida rápida: representa una tradición viva, una técnica precisa y un ritual social que se repite cada día en millones de hogares y locales del mundo.

El valor cultural de la pizza se refleja tanto en cifras como en anécdotas. Se calcula que cada año se consumen miles de millones de pizzas en todo el mundo, con un pico notable durante fines de semana, especialmente los sábados por la noche.

Además, la pizza napolitana está reconocida como producto agroalimentario tradicional en la Unión Europea desde 2010, lo que protege su identidad y método de elaboración.

La cultura pizzera ha llegado a lugares insospechados: en 2001, una cadena de pizzerías mandó por primera vez una pizza a la Estación Espacial Internacional, en un envío especialmente empaquetado al vacío para un astronauta ruso.

Este tipo de hitos simbólicos muestran hasta qué punto la pizza se ha convertido en un fenómeno cultural global, capaz de adaptarse a todo tipo de contextos, desde una trattoria familiar hasta el espacio exterior.

Pizza proteica quemagrasas

Uno de los grandes motivos del éxito de la pizza es su capacidad de adaptación. Sobre una base común de masa horneada se pueden combinar ingredientes casi infinitos, desde la clásica mozzarella y el tomate hasta propuestas contemporáneas con productos locales de cada país.

Pero no necesariamente tiene que ser una masa horneada de harina y agua, algunas personas también preparan la base de la pizza con otros ingredientes más ligeros para un resultado más saludable y fitness.

Así, la divulgadora de alimentación Ari Grau, conocida en redes como @keto_aove, propone una pizza con una base hecha a partir de queso cottage y huevo, y toppings sanos al gusto. De esta forma, conseguimos una receta "keto, sin gluten, y alta en proteína".

Ingredientes Para la masa Queso cottage, 150 g

Huevo, 1 Para el relleno Tomate frito, al gusto

Queso rallado, al gusto

Bonito de atún en conserva, al gusto

Cebolla, al gusto

Aceitunas negras, al gusto

Orégano, al gusto Paso 1 Pon el queso cottage y el huevo en un bol y bátelos bien para que se mezclen. Una vez mezclados, ponlo en una bandeja de horno con papel de horno. Paso 2 Introduce la bandeja en el horno a 180 ºC unos 15 minutos hasta que la masa quede tostadita y con burbujitas, como si fuera una focaccia. Paso 3 Pasado ese tiempo, agrega los 'toppings' al gusto (estos que proponemos u otros) y hornea otros 5 minutos más para que se derrita el queso rallado.

#pizzaketo #ketoespaña #pizzaproteica #perderpeso ♬ Mwaki - Zerb & Sofiya Nzau @keto_aove 🍕Pizza Proteica quema-grasa 🔥 ✅Keto ✅Sin Gluten ✅Alta en proteína 💾 Guarda la receta porque te va a salvar todos esos viernes de pizza en familia o quedadas con amigos. Es ultra fácil y rápida! ✍️Ingredientes ➡️150g queso cottage ➡️1 huevo ➡️toppings al gusto Lo llevamos al horno a 180°C unos 15 min hasta que la masa quede tostadita. Ponemos toppings al gusto y horneamos 5min más para que se derrita el queso. Buen provecho! ❤️Sígueme para disfrutar del proceso de perder peso, sin pasar hambre, sin antojos ni frustración 🫶🏼 . . . #cetosisnutricional

Las discusiones sobre qué lleva o no 'una verdadera pizza' se han convertido en parte del juego cultural: la presencia de piña, por ejemplo, genera debates encendidos en redes sociales y reuniones de amigos.

Precisamente, esa libertad creativa y la posibilidad de adaptar el plato a gustos, tendencias y restricciones alimentarias (versiones veganas, versiones fitness como esta, sin gluten, integrales...) han mantenido la pizza vigente a lo largo de las décadas.