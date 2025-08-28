¿Cómo hacer la auténtica masa de pizza italiana? Receta fácil de un experto en sólo 5 pasos y 4 ingredientes

0 votos

La masa de pizza italiana no tiene parangón. Frente a las espesas masas americanas con azúcares añadidos y fermentaciones cortas, las italianas son finas, crujientes, naturales, ligeras y con fermentaciones largas.

Todo es cuestión de gustos, pero la versión italiana es más auténtica y digestiva, ya que no lleva ningún tipo de aditivos y prioriza la calidad de los ingredientes.

Los ingredientes básicos incluyen harina, agua, sal, levadura y, a veces, aceite de oliva virgen extra. Este tipo de masa requiere una fermentación prolongada, de al menos 6 u 8 horas (hasta 24), para así lograr un sabor y textura superiores.

Entre los tipos principales de pizza italiana destacan la prestigiosa pizza napolitana (hasta un 70% de agua por kilogramo de harina, textura elástica, suave y esponjosa, sin aceite en la masa, con bordes altos), la pizza romana (un 50% de agua, textura fina y crujiente, con aceite en la masa, casi sin bordes) y la pizza siciliana (forma rectangular o cuadrada, masa gruesa y esponjosa similar a la focaccia).

Cómo hacer masa de pizza italiana

Luigi Di Domenico es un pizzaiolo napolitano y asesor gastronómico que comparte sus conocimientos gastronómicos en redes sociales como Instagram o YouTube, donde acumula casi 200.000 seguidores.

Está especializado en la apertura de nuevas pizzerías e imparte cursos sobre pizzas creativas, fundamentos de la pizza y focaccias.

En uno de sus vídeos, explica de forma muy sencilla y amena cómo elaborar masa de pizza italiana casera, para lo cual sólo se necesitan cuatro ingredientes básicos.

Esta receta se realiza amasando la masa a mano, ya que, como pizzero profesional que es, no dispone de una amasadora en casa. "Me divierto mucho ensuciándome las manos", asegura.

Ingredientes Harina, 500 gr

Agua, 300 gr

Sal, 12 gr

Levadura, 2 gr Paso 1 Volcamos toda la harina en un bol. Después, agregamos la levadura directamente sobre la harina (aunque también podemos disolverla en el agua). Seguidamente, echamos un 80% del agua en el bol y reservamos un poquito para después. Paso 2 Empezamos a amasar directamente con las manos durante 3 o 4 minutos. Una mano va girando el bol y la otra, mientras, va removiendo la masa al mismo tiempo. Cuando la masa ya no suelte más agua y tenga una buena textura, añadimos la sal y un poquito más de agua (pero dejando aún algo en el vaso). Paso 3 Seguimos removiendo y cuando la masa comience a quedar pegajosa y más compacta, añadimos otro poquito de agua. Hecho esto, continuamos removiendo la masa durante 10 minutos con la técnica de girar el bol con una mano y doblar y aplastar la masa con la otra mano. Sin parar y a buen ritmo. Volvemos a echar agua cuando veamos que la masa está más compacta. Paso 4 Una vez tengamos una buena textura, dejamos descansar la masa en el bol durante 10 minutos y después volvemos a amasar. Tras el descanso tendremos una masa más liviana, homogénea y elástica. Paso 5 Pasados los 10 minutos, removemos un poco por última vez, le damos una forma redondeada e introducimos la masa en un recipiente con un poco de aceite. Para terminar, dejaremos que descanse y fermente en el recipiente mínimo tres horas, e idealmente 24 horas.

Trucos y consejos

El experto aclara que la harina puede ser cualquiera "común y corriente del supermercado". Además, explica que si preferimos que la masa esté un poco más blanda, deberemos agregar un gramo de levadura en vez de dos.

Por otra parte, es recomendable echar el agua poco a poco para evitar el "efecto papilla". También advierte que la sal nunca tiene que notarse en la masa, sino que ha de estar bien integrada.

Recetas de pizza

Hecha la masa, habremos de terminar la pizza agregándole ingredientes por encima y horneándola. En Cocinillas tenemos varias recetas de pizzas a las que podemos echar mano en estos casos.

Por ejemplo, aquí os ofrecemos las claves para preparar una salsa de tomate casera deliciosa, y aquí una pizza de rúcula y queso de Burgos y una pizza de huevos con jamón.