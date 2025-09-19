Dani García (49), chef Michelin, alto y claro: "Este es mi truco para que hasta las almejas más baratas queden deliciosas"

0 votos

Total: 2 min

Comensales: 4

Cocinar en casa platos que parezcan de un restaurante caro usando productos económicos parece una misión imposible. Y lo sería si no fuera porque algunos de los mejores chefs que tenemos en España no dudan en compartir algunos de sus secretos.

Conseguir que unas almejas de las más económicas tengan muchísimo sabor es solo cuestión de cocinarlas con la técnica correcta, una que potencie sus aromas en vez de diluirlos en caldos o salsas.

Y eso lo sabe bien el chef Dani García, que nos ha dejado claro que él solo necesita un trapo de cocina para cocinar unas almejas de 10.

Almejas perfectas en segundos

Almejas al vapor de Dani García

En un vídeo subido a su canal de YouTube, el chef malagueño nos muestra una técnica que se ve que le encanta.

En sus propias palabras, "no se me ocurre una manera mejor de hacer al vapor un molusco como una almeja".

La técnica consiste en calentar una plancha o sartén al máximo, colocar sobre ella las almejas y cubrirlas con un trapo de algodón empapado en sake. El calor hace que el alcohol se evapore y el vapor resultante abra los moluscos y los perfume con un aroma sorprendente.

El chef asegura que esta técnica concentra el sabor de una forma insólita. "Este tipo de técnica concentra mucho el sabor de lo que es el molusco", explica. Tanto es así que él ha elegido unas almejas de variedad japónica, más económicas que otras, por el buen resultado que da la técnica.

Además, destaca que puede aplicarse no solo a almejas, sino también a mejillones, berberechos o incluso conchas finas, siempre que sean frescos y estén vivos. "Me parece una cocción alucinante, de verdad, poder cocinar con un trapo húmedo sobre una almeja y una plancha".

En cuanto al líquido utilizado, el chef confiesa tener predilección por el sake, pero admite que se puede variar.

"Ojo, que podemos utilizar también manzanilla o cualquier vino de Jerez, para que nos lo perfume también". La clave está en que el trapo libere el vapor del alcohol para potenciar la salinidad y los matices propios de cada molusco.

Para Dani García, la experiencia final es difícil de igualar. "Prometo que sabe a otra cosa diferente", concluye.

Ingredientes Almejas frescas, 1 kg

Sake, 200 ml (se puede sustituir por vino de manzanilla o Jerez seco)

Trapo de cocina limpio que no suelte pelusas, 1 ud (esto no se come) Paso 1 Ponemos las almejas en un cuenco con agua fría y sal durante al menos 30 minutos para que expulsen la arena. Las enjuagamos bien antes de cocinarlas. Paso 2 Humedecemos un trapo limpio con el sake o el vino elegido. Debe quedar empapado, pero no chorreante. Paso 3 Ponemos al fuego una plancha o sartén amplia y la dejamos calentar al máximo, necesitamos que alcance una temperatura muy alta. Paso 4 Repartimos las almejas sobre la plancha caliente sin amontonarlas. Paso 5 Cubrimos las almejas con el trapo húmedo. El contacto con el calor hará que el líquido se evapore, generando vapor que será suficiente para abrir las almejas. Paso 6 Retiramos las almejas en cuanto se abran y las servimos inmediatamente.

Proteínas sin calorías

Las almejas son un alimento con un bajísimo aporte de grasas y, por tanto, de calorías; pero muy ricas en proteínas de calidad y en minerales esenciales como el hierro, zinc y selenio.

Destacan especialmente por su alto contenido en vitamina B12 y niacina, fundamentales para el sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Además, aportan yodo y fósforo, importantes para el metabolismo y la salud ósea.

Además, cuando se preparan de esta forma, sin grasas añadidas ni salsas y conservando sus jugos naturales, resultan un plato ligero, saludable y lleno de sabor a mar. Perfecto para cualquier dieta equilibrada o de control de peso.