Total: 50 min

Comensales: 6

Si preguntamos a personas de fuera de España por un plato español lo más probable es que la respuesta sea la paella valenciana. Aunque no sea el plato que más a menudo se cocina en las casas es, sin duda, uno de los platos más apreciados y seña de identidad de nuestra gastronomía. Tanto es así que la paella tiene hasta su propio Emoji, no exento de polémica debido a la interpretación un tanto desacertada por parte de algunas marcas del diseño del mismo y es que, a ver si se nos mete en la cabeza de una vez por todas, un arroz con cosas no es una paella valenciana.

Los ingredientes básicos para preparar una auténtica paella valenciana, aparte de un arroz de máxima calidad como La Fallera Bomba, son agua, aceite de oliva virgen extra, sal y azafrán en hebra, tomate y pimentón que son los que no pueden faltar. También lleva una cantidad moderada de pollo, conejo, bajoqueta o ferradura (judía verde plana) y de garrofó (judía blanca típica de la región). Cualquier otro alimento se considera un atentado contra las buenas costumbres de las paellas, sobre todo los guisantes y la cebolla cuya utilización les parece aberrante a los valencianos.

En otras recetas o regiones, al arroz que los valencianos llaman ‘arroz con cosas’ se le echa caldo de pescado o de carne, pero en Valencia cocinan con agua siempre para así conseguir el caldo con los propios ingredientes de la paella valenciana y mantienen siempre agua hirviendo por si necesitan agregarle un poco más para evitar ‘romper’ la cocción. La cantidad de agua que se debe utilizar cuando se utiliza un grano como este Fallera Bomba es de 2,5/3 de caldo por 1 de arroz.

El arroz La Fallera Bomba, ¿por qué es el preferido de todos los expertos arroceros? Pues porque es uno de los arroces más selectos y su textura es ideal para que siempre quede al punto, es decir, sin agua, pero no seco, entero y suelto. Puro mediterráneo en el paladar.

Cómo cocinar la paella valenciana perfecta

Ingredientes Arroz La Fallera Bomba, 400 g

Pollo troceado, 1 kg

Conejo troceado, 500 g

Judías verdes, 200 g

Garrofó fresco, 100 g

Tomate troceado, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas

Unas hebras de azafrán

Pimentón rojo molido

Una ramita de romero

Sal

Paso 1

Vierte el aceite sobre la paella y enciende el fuego. Una vez el aceite esté caliente, añade el conejo y el pollo y sofríe hasta que adquieran un color dorado.

Paso 2

Recuerda darle vueltas a las piezas de carne para que se hagan uniformemente y no se quemen. A continuación, echa las verduras y rehoga.

Paso 3

Ahora vierte el tomate rallado y constantemente.

Paso 4

Ahora es el turno del pimentón. Añade y remueve apenas un instante, enseguida vierte el agua hasta los remaches de la paella para evitar que se queme el pimentón. Añade el azafrán, el romero y la sal.

Paso 5

Una vez que el agua rompa a hervir, déjala unos 5 minutos en ebullición con fuego vivo. A continuación, baja a fuego medio y deja cocer entre 20 a 25 minutos aproximadamente. Aviva el fuego y añade el arroz.

Paso 6

La forma tradicional de añadir el arroz es haciendo una cruz en el agua que está hirviendo y repartirlo de modo uniforme por la superficie del recipiente. Aprovecha ahora para probar y rectificar de sal.

Paso 7

Mantén el fuego fuerte durante unos 10 minutos aproximadamente y reduce el fuego a la mitad durante un tiempo parecido, unos 8 o 10 minutos, hasta que el arroz quede en su perfecto punto de cocción.