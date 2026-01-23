Pablo, cocinero: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen con bonito, llevan 100 g de atún y 250 g de pulpo"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 5-6

Los huevos rellenos, típica "comida viejuna" de las reuniones familiares del domingo en casa de la abuela, también se conocen como 'huevos a la rusa' o 'huevos a la americana'. Pero son mucho más que una receta de abuelas, pues tras ellos hay una historia culinaria que se remonta varios siglos atrás en Europa.

Aunque no se pueda establecer un origen exacto, se cree que la idea de rellenar huevos cocidos proviene de la antigua Roma y se ha transmitido a lo largo de los tiempos en diferentes culturas y cocinas.

En la Edad Media, los huevos rellenos eran populares en Europa y se rellenaban con ingredientes como pan rallado, hierbas, especias y otros alimentos disponibles. Con el tiempo, las recetas se diversificaron y se adaptaron a los gustos locales y a los ingredientes típicos en diferentes regiones.

La versión moderna de los huevos rellenos que se popularizó en Estados Unidos y otras partes del mundo en el siglo XX generalmente consiste en huevos cocidos y pelados, cuyas yemas se mezclan con mayonesa, mostaza y otros condimentos antes de volver a rellenar las claras.

Estos huevos rellenos, que en Estados Unidos se conocen como 'deviled eggs' son un plato muy popular en ese país y es común en barbacoas, picnics y todo tipo de celebraciones.

El nombre, que podría traducirse algo así como 'huevos endemoniados', hace referencia a que solían rellenarse con alimentos sazonados o condimentados con especias o ingredientes muy picantes.

Huevos rellenos 'a la gallega'

La receta que propone el cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en las redes sociales como @poesiadefogon, que bien podríamos bautizar como "huevos rellenos á feira", junta lo mejor de dos clásicos: los huevos rellenos y el pulpo á feira. Más gallegos, imposible.

El pulpo no solo está presente como decoración coronando los huevos, sino que forma parte de la mezcla con la que se rellenan y, el resultado, según dice su creador, es que están "brutales".

Perfectos como aperitivo o como cena rápida, esta receta de huevos rellenos de pulpo ofrece un excelente perfil nutricional que destaca por el aporte de proteínas de alta calidad procedentes del huevo, el pulpo y el atún.

Los huevos aportan aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y grasas saludables, mientras que el pulpo es bajo en grasa y rico en minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. El atún añade ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular.

La mayonesa, que está presente en cantidad moderada, si es de buena calidad, hecha con aceite de oliva virgen extra, complementa con grasas monoinsaturadas.

De este modo, estos huevos rellenos son una opción saciante, equilibrada y apta para dietas ricas en proteínas que busquen reducir la ingesta de carbohidratos.