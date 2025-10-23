El chef Dani García (49) sorprende con su cena en 5 minutos con una lata de atún: "Deliciosa y con 4 ingredientes"

0 votos

Dani García, uno de los chefs españoles más relevantes del panorama español, ha vuelto a demostrar que la buena cocina no está reñida con la sencillez.

En esta ocasión, el dueño de Tragabuches, Bibo, Leña, Smoked Room y Lobito de Mar nos ha sorprendido con una original cena que se prepara en apenas 5 minutos y sin montar lío en la cocina.

Se trata de una suculenta tosta de atún que el chef prepara sobre una rebanada de pan rústico. Una preparación perfecta para comer con las manos en una cena informal o como delicioso aperitivo.

Tosta de atún gourmet

En su último vídeo subido a YouTube, el cocinero malagueño enseña cómo preparar en apenas cinco minutos una tosta de atún con mayonesa gratinada, una receta tan rápida como elegante que convierte una simple lata de conservas en un plato digno de restaurante.

El truco, explica Dani García, está en dominar la temperatura de los ingredientes y respetar la proporción clave de la que él califica como receta de mayonesa "infalible": 60 % de aceite y 40 % de huevo, ambos a temperatura ambiente.

"Así jamás se corta", asegura el chef, que prepara esta emulsión con aceite de girasol y unas gotas de vinagre de Jerez o zumo de limón. Para muchos, el uso de este aceite y no de oliva puede resultar chocante, pero son bastantes los chefs que optan por él para conseguir mayonesas de sabor más suave.

No obstante, el propio Dani García explica que si se desea un sabor más intenso y un toque aún más gourmet se puede aprovechar el aceite de la conserva de atún para preparar la mayonesa.

Una vez lista la salsa, el chef tuesta un pan rústico y monta sobre él una capa generosa de solomillo de atún en conserva, un poco de pasta de miso para darle un intenso sabor umami y, finalmente, una capa de mayonesa que se gratina durante unos segundos con el soplete para que se dore ligeramente.

"Cinco minutitos, de verdad", dice Dani García, sorprendido incluso de la potencia del resultado. La receta es una oda al producto y al ingenio, sin complicaciones, sin esfuerzo y con un resultado que -como él mismo asegura- "tiene una pintaza brutal".

Ingredientes Atún en conserva, 1 lata

Huevo, 1 ud (a temperatura ambiente)

Aceite de girasol, 90 ml

Vinagre de Jerez o zumo de limón, unas gotas

Sal, al gusto

Pan rústico, 2 rebanadas

Pasta de miso, 1 cucharadita Paso 1 Empezamos preparando la mayonesa. Para ello, ponemos el huevo en un vaso batidor y añadimos el aceite de girasol, la sal y unas gotas de vinagre de Jerez o de limón. Paso 2 Batimos sin mover el brazo de la batidora hasta que emulsione, y luego subimos suavemente. Aprovechamos el aceite de la lata de atún para intensificar el sabor. Paso 3 Tostamos las rebanadas de pan. Dani García lo hace en un tostador, pero podríamos hacerlo también en una sartén. Paso 4 Untamos el pan con una fina capa de miso. Escurrimos bien el atún y lo repartimos sobre cada una de las rebanadas. Paso 5 Extendemos una capa generosa de la mayonesa sobre el atún y gratinamos durante unos segundos, con ayuda de un soplete de cocina, hasta que se dore ligeramente. Paso 6 Servimos inmediatamente.

El atún de lata: un recurso saludable

El atún en conserva se ha convertido en un producto imprescindible dentro de la despensa de muchos españoles, no solo por su versatilidad culinaria y lo cómodo que es consumirlo, sino también por sus interesantes valores nutricionales.

Este producto, accesible y fácil de conservar, mantiene la esencia del pescado fresco gracias a las técnicas de enlatado que preservan su textura y sabor, a la vez que aseguran una fuente concentrada de proteínas de alta calidad.

Además, el atún aporta una cantidad significativa de ácidos grasos omega-3, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y para la reducción del colesterol LDL, conocido como "colesterol malo".

Su consumo habitual contribuye al aporte de minerales esenciales como el fósforo, el magnesio y el selenio, así como de vitaminas del grupo B y D, que favorecen la función muscular y el metabolismo energético.

En definitiva, en un contexto de vida acelerada como la que tenemos hoy en día, el atún en conserva ofrece una solución rápida para comer bien, a la vez que permite una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y compatible con el modelo de dieta mediterránea, reconocida mundialmente por su efecto protector frente a enfermedades crónicas.