20 recetas fáciles de patés para triunfar con los aperitivos navideños

En las comidas diarias, el aperitivo pasa tan desapercibido que, a veces, ni existe. Vamos tan acelerados que si podemos solucionar la comida o la cena con un plato único ya nos contentamos. No pasa lo mismo en las comidas de celebración, en las reuniones familiares y comidas con invitados, unos buenos aperitivos me atrevería a decir que son indispensables.

Para los que nos gusta ejercer de anfitriones, disponer de pequeños bocados para ofrecérselos a nuestros invitados según van llegando no solo es una muestra más del cariño con el que cocinamos, sino también una ayuda para que la gente pueda ir rompiendo el hielo y una manera de ganar un poco de tiempo en la cocina mientras se terminan de hacer los platos principales.

Personalmente, me gusta servir los aperitivos a modo de buffet y, cuando el espacio me lo permite, fuera de la mesa donde serviré la comida. Me gusta que en todas las zonas de la casa en las que se forman corrillos de gente charlando haya algo de picar, incluida la cocina.

Pienso que es algo que los invitados agradecen y que no supone ni una gran complicación de trabajo ni un gran desembolso respecto a lo que es el menú principal, porque hay clásicos que se sirven fríos y que no fallan: unos buenos loncheados ibéricos, una rica empanada cortada en pequeñas porciones o unos buenos patés servidos en unos cuencos bonitos y acompañados de algo de beber me parecen el prólogo perfecto para cualquier velada en grupo.

Ideas de patés que se hacen rápido y le encantan a todo el mundo

Los patés y untables en general son preparaciones muy socorridas para echar mano de ellas a la hora del aperitivo. Son fáciles de hacer, se pueden preparar con antelación y preparando una bandeja con tres o cuatro tipos diferentes y algunas tostadas, picos o regañás de pan, se puede preparar un picoteo de escándalo para que todos vayan abriendo boca.

Si disponemos de tiempo suficiente, se pueden usar también para preparar canapés o rellenar tartaletas.

Paté de bacalao y beicon

Una combinación de sabores rompedora que quedará de lujo si la servimos con unas pequeñas tostas crujientes. El toque ahumado hace que sea irresistible.

[Receta de paté de bacalao y beicon]

Paté de bonito picante

Una receta inspirada en el "Bonito picantito" de Hermanos Vinagre, que aquí presentamos en forma de paté. Perfecto si los servimos con unos picos o colines de pan.

[Receta de paté de bonito picantito]

Paté casero de pollo

Con el delicioso toque que le da el vino oloroso, este sencillo paté es toda una delicatessen que conquistará a todos en la mesa.

[Receta de paté casero de pollo al vino oloroso]

Paté de atún y alcaparras

Un bol, un tenedor y buenos ingredientes es todo lo que hace falta para preparar este delicioso aperitivo típico de Portugal.

[Receta de paté de atún y alcaparras al estilo portugués]

Paté de cebolla caramelizada

La cebolla caramelizada, aunque un poco latosa de hacer por el tiempo que lleva, es muy agradecida después. Podemos utilizarla como guarnición, como parte de una salsa o en un paté como este.

[Receta de paté de cebolla caramelizada]

Paté de calabacín

pate-calabacin-00

Para empezar algo ligero y sencillísimo de preparar, pero está tan rico que os aseguro que querréis rebañar el bol. Se trata de un paté de calabacín que está para chuparse los dedos.

[Cómo hacer un paté de calabacín muy fácil]

Paté de Cabrales

pate-cabrales-04

Si os animáis con sabores más potentes, os recomiendo sin dudarlo este paté de Cabrales que hará las delicias de cualquier amante del buen queso.

[Receta de paté de Cabrales]

Paté de berenjenas

Baba ganoush o paté de berenjenas rápido

Otra idea para complicarse cero es este baba ganoush o paté de berenjenas que se hace en el microondas y no hay ni que encender el fuego.

[Cómo hacer babá ganoush o paté de berenjena]

Patés de aceitunas

Paté de aceitunas, olivada o tapenade

En dos versiones, verde o negro, tú eliges la receta de paté de aceitunas, olivada o tapenade que más se adapta a tus gustos y a los de tus comensales, aunque en caso de duda, siempre se pueden hacer las dos.

[Cómo hacer tapenade o paté de aceitunas]

Paté de sardinillas y mejillones

00 PATE DE SARDINILLAS Y MEJILLONES IMG_2348

Otro que siempre triunfa y para el que no hay que hacer ningún gasto extra es este paté de sardinillas y mejillones. No puede ser más fácil ni estar más rico.

[Cómo hacer un paté riquísimo con una lata de sardinas y unos mejillones]

Paté de salmón fácil

pate-de-salmon-06

Otro que siempre ha estado presente en mi cena de Nochebuena de los últimos años es este paté de salmón, un lujo que desaparecerá en un visto y no visto.

[Cómo hacer un paté de salmón casero facilísimo]

Paté de zamburiñas

PateZamburiñas_00

Otra de las recetas de patés más fáciles de la historia, que solo hay que poner los ingredientes en el vaso de la batidora y triturar es este paté de zamburiñas. Más de uno os pedirá la receta.

[Receta de paté de zamburiñas]

Paté de atún superfácil

pate-atun-05

El paté de atún es un clásico, pero no por ello íbamos a excluirlo de esta lista. De estas recetas que te da tiempo a preparar mientras tus invitados suben del portal a tu casa.

[Receta de paté de atún clásico]

Hummus de remolacha

hummus-remolacha-03

Y dentro de las recetas de patés que se preparan en mi casa, los hummus en todas sus versiones tienen un protagonismo especial, pues aparte de ser facilísimos de hacer le gustan a todo el mundo, como este hummus de remolacha, sabor y color en cualquier comida o cena informal.

[Receta de hummus de remolacha]

Hummus de lentejas

Hummus de lentejas con papadums

Otra idea de hummus, es esta versión de lentejas, tan fácil de preparar como todas e igualmente exquisita.

[Cómo hacer hummus de lentejas]

Hummus con pimiento rojo asado

Hummus de pimiento rojo

Otra versión a tope de color es el hummus con pimiento rojo asado. Si os animáis a prepararlo haceros con un buen suministro de regañás o colines porque no podréis parar de comer.

[Receta de hummus con pimiento asado]

Hummus de soja

hummus-de-soja-00

El hummus de soja empecé a prepararlo a raíz de un pequeño despiste, un día que estaba cocinando habas de soja y se pasaron de cocción, desde entonces forma parte de mi recetario personal.

[Receta de hummus de soja]

Hummus de aguacate

HummusAguacate_00

Y aunque me gustan todas las recetas de hummus, confieso que a esta le tengo un cariño especial porque me rechifla. Es el hummus de aguacate, que sé que muchos habéis probado ya y también os encanta.

[Hummus de aguacate]

Hummus tradicional

Berenjenas fritas con hummus

Y tampoco puede faltar el hummus tradicional con esta presentación tan espectacular. Os dejarán el plato limpio.

[Cómo hacer hummus clásico]

Crema de morcilla vegetariana

MorcillaVegetariana1

Y otra receta que si aún no habéis probado os recomiendo hacerlo es la de esta morcilla vegetariana, os costará creer que no lleva chicha.

[Cómo hacer morcilla vegetariana]