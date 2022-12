Bocaditos de guisantes y wasabi con salsa de hierbas, una opción de aperitivo diferente

Total: 35 min

Comensales: 4

Descubre una alternativa para ese resto de guisantes cocidos que no ha acabado en una crema de guisantes y trufa o en una pasta con pesto de guisantes. Su elaboración es muy fácil porque sólo hay que mezclarlos con huevos, pan rallado o pan viejo desmigado del día anterior y también con la cantidad de wasabi que se decida. Luego sólo habrá que bolearlos como unas croquetas y freírlos con cuidado acompañándolos de esta salsa que aquí se propone o de la que cada uno quiera.

La elaboración es sencilla y requiere ingredientes de la despensa básica de cada casa y, aunque lo más difícil será siempre encontrar el wasabi, hoy en día se puede encontrar prácticamente en cualquier supermercado. Es un picante muy nasal y refrescante por lo que es mejor ir probando la masa a medida que se va añadiendo para calibrar al gusto su potencia. El dulce del guisante funciona fenomenal con el picante del wasabi.

Aunque, todo sea dicho, es justo mencionar que esa pasta de wasabi que se compra no es wasabi natural. Lo es una raíz similar al jengibre que los japoneses rallan en crudo y sirven con el sushi. Sí, tiene una sutileza que la pasta no tiene. Este wasabi se podría sustituir por un poco de menta o de albahaca si no gustara este tipo de picantes.

Si se quieren dejar hechos estos bocaditos de guisantes y wasabi con antelación, se podría hacer y terminarlos en el horno durante un minuto a fuego máximo simplemente para darles un toque de calor. En una mesa de aperitivos podrían aparecer junto con un cuenco de paté de atún y alcaparras, unos palitos de hojaldre y queso, unos canapés fáciles de queso marinado, un paté de pimentos estilo muhammara o unos huevos rellenos de mortadela.

Bocaditos de guisantes con wasabi

Ingredientes Guisantes, 400 g

Mantequilla, 20 g

Huevo, 1 ud

Pan rallado, 60 g

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, c/s

Pasta de wasabi, 1 cucharadita

Huevos, 2 ud (para empanar)

Pan rallado, 150 g (para empanar)

Aceite de oliva, abundante (para freír) Para la salsa Yogur, 125 g

Pimienta negra molida, 1 cucharadita

Miel, 1 cucharada

Sal, 1 cucharadita

Perejil picado, 2 cucharadas

Paso 1

En una olla con abundante agua y un poco de sal poner a hervir los guisantes durante 4 minutos. Tras este tiempo, colar muy bien.

Paso 2

Poner los guisantes con la mantequilla en un vaso y triturar bien sin perder la consistencia del guisante, no se quiere una crema fina sino un guisante roto.

Paso 3

En un bol, mezclar los guisantes triturados con sal, pimienta, la pasta de wasabi, el huevo y el pan rallado hasta que la mezcla se pueda hacer bolitas. Densa y espesa pero no seca.

Paso 4

Batir los huevos en un cuenquito y poner en otro pan rallado. Pasar quenelles de masa de guisante y wasabi por el huevo batido y, después, por el pan rallado.

Paso 5

Calentar abundante aceite de oliva en un cacillo, una sartén honda o en una freídora y freír a 175 ºC aproximadamente estos bocaditos de guisantes y wasabi hasta que esténd dorados por todas partes. Retirar del aceite con la ayuda de una espumadera y llevar a un plato con papel de cocina que absorberá el exceso de grasa.

Paso 6

Para la salsa sólo habrá que mezclar todos los ingredientes: el yogur con la pimienta negra, la sal, la miel y el perejil más o menos picado al gusto de cada uno. Servir entonces los bocaditos de guisantes y wasabi con la salsa cerca para poder mojar en ella.

