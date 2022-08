Ensaladilla de patata con aguacate, un entrante fácil y veraniego

Total: 50 min

Que la ensaladilla es uno de los grandes éxitos del verano está claro. Esta ensalada de patata con mayonesa y cosas nos permite muchas interpretaciones, es cremosa, tiene una banda de locos secuaces y siempre queda bien. No hay momento en el que una ensaladilla desentone. Siendo conscientes de que no es una preparación tan rusa y que ha ido sufriendo muchísimos cambios a lo largo de la historia, la ensaladilla permite albergar en su lista de ingredientes tantos como nos apetezca aunque, en realidad, siempre es mejor abogar por la sencillez.

En esta ensaladilla, los únicos integrantes serán la patata, el huevo, el aguacate, una buena mayonesa casera (que no sobra nunca decirlo, con mayonesa casera todo es mejor) y el toque final de las alcaparras cuyo vinagre dará vida y alegría a la ensaladilla. Por encima, ya para terminar, se podrá coronar con un poco de guacamole o aguacate triturado con limón, sal y pimienta. Y la magia estará hecha. Eso sí, el agregado final tendrá que ser puesto en el último momento ya que el aguacate se oxida mucho y, si no, quedará con un tono oscuro muy feo.

Lejos de parecerse a una ensaladilla de gambas del sur - como la ensaladilla de Chin Chin Puerto que se coronó como mejor ensaladilla de España hace unos años - esta versión es perfecta para los que no quieren añadir ningún tipo de condimento marino como son las gambas o el popular atún. Es una ensaladilla vegetariana. Para las ensaladillas marineras ya hay otras muchas recetas como la ensaladilla de huevas de merluza y espárragos verdes, la ensaladilla rusa con erizos o la ensaladilla de patatas paja y judías verdes en homenaje al Suculent de Barcelona.

Algo que sí debemos tener en cuenta es la temperatura. No hay mejor ensaladilla que esa que mezcla las patatas templadas con el huevo y la mayonesa y se consume en el acto sin necesidad de pasar por la nevera. A temperatura ambiente. Además, si la hacemos en verano tendremos que tener en cuenta que para evitar una salmonelosis la ensaladilla no debería vivir mucho tiempo así que siempre es mejor hacer raciones pequeñas.

Ensaladilla con aguacate

Ingredientes Patatas grandes, 3 ud

Huevos, 4 ud

Aguacate, 1 ud

Alcaparras, 4 cucharadas

Guacamole o crema de aguacate, 6 cucharadas

Sal, c/s Para la mahonesa Huevo, 1 ud

Aceite de oliva suave, 300 ml

Sal, c/s

Zumo de limón, al gusto

Paso 1

Cocer las patatas con piel en abundante agua hirviendo durante unos 30 minutos o hasta que, al pincharlas, estén tiernas. Retirar y dejar atemperar ligeramente.

Paso 2

Aprovechar esa misma agua y cocer los huevos durante 9 minutos. Enfriar rápidamente en un bol con agua muy fría y hielo. Pelar.

Paso 3

Con cuidado de no quemarse los dedos, pelar las patatas. Cortarlas en rodajas y luego más finitas, poco a poco y con paciencia. Tienen que estar templadas, no calientes. No debería salir humo de ellas en ningún momento.

Paso 4

Abrir los huevos por la mitad y retirar 3 yemas, reservarlas para coronar después la ensaladilla. El resto de las claras y el huevo entero picarlos finamente con el cuchillo.

Paso 5

Abrir el aguacate por la mitad, habrá que utilizar uno grande y maduro pero no demasiado blando. En una fuente mezclar la patata picada con el huevo picado, el aguacate y también con las alcaparras bien escurridas.

Paso 6

En un vaso batidor, alto y estrecho, disponer el huevo crudo a temperatura ambiente y cubrir con el aceite de oliva suave. Introducir la batidora hasta el fondo, a velocidad mínima, y comenzar la emulsión sin dejar de accionar la máquina en ningún momento. Ir subiendo muy poco a poco a medida que veamos que la emulsión se va trabajando. Cuando la mayonesa ya esté montada, añadir sal y el zumo de limón y remover con una cuchara.

Paso 7

Agregar la mayonesa a la mezcla previa y juntar todo bien con la ayuda de una cuchara. El secreto de la buena ensaladilla es estar bien cremosa, con abundante mayonesa. Si es insuficiente habrá que hacer más. Poner a punto de sal el conjunto.

Paso 8

A la hora de emplatar, servir la ensaladilla con una cucharada de guacamole o crema de aguacate mezclada con limón y sal por encima. Terminar con las yemas de los huevos cocidos que habremos reservado desmigadas por encima.

