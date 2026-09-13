Rosa, cocinera: "La cena más elegante del verano no necesita fuego, solo 1 lata de espárragos, 2 huevos y 1/2 manzana"

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Los huevos duros sin pelar se conservan hasta una semana en la nevera y son los mejores aliados para esas noches de verano en las que pagarías por no tener que hacer la cena.

Son la ración de proteína perfecta que puede completar una ensalada, servir de base para unos huevos rellenos rápidos o, como en esta receta de hoy, dar textura a una crema fría que se prepara en cinco minutos y sin encender el fuego.

Un plato que se come frío, hecho con pocos ingredientes y que lo mismo te alegra la cena que te salva un aperitivo cuando aparece una visita inesperada. El único requisito es tener a mano una buena batidora.

La propuesta es de Rosa Arnau, la cocinera tras el perfil @me_gusta_comer_sano, en Instagram. Especialista en batch cooking, lleva años demostrando que comer sano ni es complicado ni sinónimo de comer soso.

La receta que mejora los espárragos de bote

Los espárragos en conserva y la mayonesa son compañeros eternos, pero ya es hora de cambiar eso. Y la mejor manera de hacerlo es esta receta que propone Rosa, sin complicaciones y sin esfuerzo.

Tan fácil como poner los espárragos en el vaso de la batidora con cuatro cosas más y triturar. Sin apenas grasas, sin aceite, sin cocción y con mucho sabor.

El espárrago blanco en conserva tiene un sabor delicado que necesita algo que lo levante y, en este caso, es media manzana que aporta un ligero toque ácido, pero sin la agresividad de un cítrico.

El huevo duro y el aguacate aportan textura y grasa emulsionable; cumplen la misma función que haría una mayonesa, pero con un perfil nutricional más favorable.

El huevo aporta, además, proteína de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales, por eso esta crema, pese a ser ligera, resulta saciante.

Ingredientes para hacer una crema de espárragos ultrafácil Para la crema Espárragos blancos en conserva, 1 bote

Huevos cocidos, 2 ud

Manzana con piel bien lavada, ½ ud

Aguacate, ¼ ud

Pimienta negra, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 chorro

Líquido del bote de espárragos, al gusto Para el topping Jamón serrano en taquitos, cantidad necesaria

Huevo cocido picado, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, un hilo Paso 1 Escurrimos el bote de espárragos y reservamos el líquido en un vaso aparte, para regular después la textura. Paso 2 Ponemos en el vaso de la batidora los espárragos, los huevos cocidos pelados, la media manzana con piel bien lavada y troceada, el cuarto de aguacate, un poco de pimienta y un chorro de aceite de oliva virgen extra. Paso 3 Trituramos a máxima potencia hasta obtener una crema fina y homogénea. Si la queremos más ligera, incorporaremos poco a poco el líquido reservado hasta dar con el punto que nos guste. Paso 4 Servimos en cuencos individuales o en vasitos de aperitivo y coronamos con los taquitos de jamón, el huevo picado y un hilo de aceite de oliva.

La batidora española que conquistó al mundo

Lo único que necesitamos para hacer una receta como esta es una buena batidora, uno de los electrodomésticos más populares en cualquier cocina.

Pero lo que mucha gente no sabe es que pocas marcas de electrodomésticos han conseguido algo tan difícil como que su nombre termine utilizándose para denominar a toda una categoría de producto.

Eso es precisamente lo que ocurrió con la Minipimer, hasta el punto de que en España todavía es habitual llamar así a cualquier batidora de brazo, independientemente de quién la fabrique.

Pero lo que poca gente sabe es que no fue un invento de Braun, la marca que la hizo mundialmente famosa.

La historia de este electrodoméstico está ligada a Gabriel Lluelles, diseñador industrial barcelonés que trabajaba para Pimer, una empresa catalana.

En 1959, solo nueve años después de que el suizo Roger Perrinjaquet patentara por primera vez un aparato de este tipo, creó la Minipimer MR1, considerada la primera batidora eléctrica de mano diseñada y fabricada en España. Frente a las voluminosas batidoras de la época, ofrecía un diseño mucho más compacto, ligero y fácil de guardar.

En 1962, la alemana Braun adquirió la mitad de Pimer y la compañía pasó a denominarse Braun Española; en 1965 Braun completó la adquisición. Durante un tiempo convivieron productos con las marcas Pimer y Braun, pero progresivamente los aparatos pasaron a comercializarse bajo el nombre de la empresa alemana.

A partir de ahí, Braun siguió fabricando y evolucionando las batidoras derivadas del trabajo de Luelles, a la vez que la marca Pimer se perdía de la memoria del consumidor.

Así fue como un producto inventado en España y por un español terminó siendo percibido por varias generaciones de consumidores como un producto alemán. Y el éxito fue tan grande que el nombre Minipimer trascendió a la propia marca.

En España, y también en otros mercados donde alcanzó gran difusión, el término pasó a utilizarse coloquialmente para referirse a cualquier batidora de brazo, independientemente del fabricante.