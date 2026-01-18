Dani García (50), chef: "Mi cena más fácil se hace con una lata de atún y está lista en 5 minutos"

0 votos

Tras un día ajetreado, lo que menos les apetece a muchas personas es invertir mucho tiempo en la cocina, lo que hace que sea habitual recurrir a precocinados y otros alimentos que son rápidos y fáciles de preparar, pero poco saludables.

Sin embargo, existen alternativas sencillas que se preparan en minutos y ofrecen un resultado mucho más apetecible. Una de ellas es la propuesta del chef Dani García, que comparte una de sus cenas más fáciles con una simple lata de atún.

Se trata de una cena rápida, deliciosa y con un producto muy interesante en conserva: unas tostas de solomillo de atún con mayonesa gratinada. A través de su propio canal de YouTube explica cómo preparar paso a paso esta receta.

Además, el cocinero aprovecha para enseñar cómo preparar una mayonesa casera perfecta, insistiendo en la proporción de los ingredientes y en la importancia de que estén a temperatura ambiente.

Ingredientes de la tosta de solomillo de atún con mayonesa gratinada 1 lata de solomillo de atún

1 huevo (a temperatura ambiente)

Aceite de girasol (a temperatura ambiente)

Unas gotas de vinagre de Jerez o zumo de limón

Sal

Pan rústico para tostar

(Opcional) Pasta de miso Paso 1 Tuesta el pan rústico hasta que quede crujiente y reserva. Paso 2 Prepara la mayonesa mezclando el huevo, el aceite (60% aceite y 40% huevo), sal y unas gotas de vinagre o limón hasta que emulsione. Paso 3 Abre la lata de solomillo de atún y, si se desea, utiliza parte de su aceite para la mayonesa. Paso 4 Añade un poco de pasta de miso a la mayonesa para aportar un toque umami (opcional). Paso 5 Coloca el pan tostado como base y reparte el solomillo de atún por encima. Paso 6 Cubre con la mayonesa casera y gratina ligeramente hasta que quede dorada. Paso 7 Sirve de inmediato.

Beneficios del atún de lata

El atún en lata es un alimento versátil y con un gran valor nutricional que hace que se pueda consumir con cierta regularidad. Las conservas son muchas veces una gran solución, por lo que son un imprescindible de la despensa.

Una lata de atún aporta a los platos proteínas y ácidos grasos omega-3, que son muy saludables. Estos últimos son un tipo de grasa poliinsaturada que se necesita para el fortalecimiento de las neuronas y otras funciones de relevancia.

También ayudan a mantener el corazón sano y protegido contra los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares. Es por ello por lo que se recomienda comer al menos una o dos porciones de pescado por semana.

En el caso del atún de lata, también hay que destacar que contiene proteínas de gran calidad, las cuales pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo en niños y adolescentes, además de a hacer crecer la masa muscular.

Por otro lado, nos encontramos ante un alimento rico en vitaminas liposolubles, como la A y la D, así como vitaminas del grupo B (B2, B3, B6, B9 y B12). Todo ello convierte al atún en un alimento ideal para contribuir a reducir el colesterol, sin olvidar que sus nutrientes ofrecen beneficios sobre la piel, la memoria, el corazón o el estado de ánimo.

Precauciones al comer atún en conserva

A pesar de que consumir atún en conserva puede ser una buena opción tanto por su versatilidad como por todos los beneficios que ofrece a nuestro organismo, los especialistas recomiendan no consumirlo en exceso.

Los profesionales en nutrición aseguran que, al igual que sucede con la mayoría de conservas, el atún en lata posee un alto contenido de sodio. Además, el exceso de atún en conserva tampoco es aconsejable por la presencia de mercurio en este tipo de pescado.

El mercurio es un metal pesado que está presente en peces grasos de gran tamaño como es el atún y que puede ser tóxico para el organismo. Con un consumo habitual no habrá ningún tipo de problema, pero sí puede serlo cuando se consume de una forma excesiva.

Una elevada dosis de mercurio en el organismo puede llegar a tener efectos negativos y perjudiciales como irritabilidad, nerviosismo, debilidad muscular, falta de concentración e insomnio. Por todo ello, las autoridades sanitarias recomiendan limitar el consumo de atún en niños pequeños, mujeres embarazadas o aquellas que estén en periodo de lactancia.

Diferentes estudios indican que una lata de atún contiene en torno a 15 microgramos de mercurio, siendo el límite para un adulto de 110 microgramos por semana. Para no excederse, se puede sustituir el atún en la dieta por pescados azules con menor cantidad de mercurio, como el salmón, la sardina o el lenguado.