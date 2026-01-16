Juan Alpuente, churrero: "Para 'revivir' las porras que han sobrado, prepara esta receta fácil con jamón"

0 votos

Comensales: 4

Las porras, primas gruesas y esponjosas de los churros, se han convertido en un símbolo cotidiano de la mesa española, especialmente en ciudades como Madrid, donde forman parte del imaginario de desayunos, meriendas y celebraciones populares.

La Real Academia Española las define como una "fruta de sartén semejante al churro, pero más gruesa", una descripción que resume su principal seña de identidad: el grosor.

La masa de las porras suele llevar más agua y levadura que la de los churros, lo que favorece una textura interior más aireada y blanda, frente al crujiente más marcado del churro fino.

Esa diferencia en la fórmula obliga también a ajustes en la fritura: las porras requieren más tiempo en el aceite para cocinarse por dentro sin quemarse por fuera.

El resultado es una pieza de masa dorada, de corteza ligera y corazón alveolado, que absorbe bien el azúcar y, sobre todo, se presta a ser mojada en chocolate espeso (como el de esta receta) o café con leche.

La receta básica de las porras (harina, agua, sal, levadura y aceite) se ha mantenido estable a lo largo de los años, pero a su alrededor crece un ecosistema moderno de churrerías que experimentan con aceites, harinas y presentaciones.

Algunas incorporan procesos más tecnificados y congelado industrial para exportar el producto, mientras otras reivindican técnicas artesanales y fritura al momento como sello de identidad.

'Bocadillo' de porras con jamón

Otras personas, como el churrero barcelonés Juan Alpuente, improvisan con combinaciones de sabores para darle una nueva vida a las porras. "Yo creo que ya casi hice todas las mezclas", asegura en uno de los últimos vídeos que ha compartido en sus redes sociales, donde reúne más de 680.000 seguidores.

@xurrebcn Yo creo que ya casi hice de todas las mezclas ♬ sonido original - ElxurreroBcn

En este vídeo, Alpuente propone un dúo explosivo: porras con jamón serrano. Sí, has leído bien. Un 'bocadillo' potente e inusual: o lo amas o lo odias. Perfecto para aprovechar esas porritas que quizás han sobrado del día anterior.

Para prepararlo, el experto sugiere "abrir en canal" la porra, o sea, cortarla por la mitad como si fuesen dos rebanadas de pan, en medio introduce el jamón, y luego cierra las dos partes a modo de sandwich.

En su caso utiliza jamón de bellota de la Xarcuteria El Senglar, ubicada en l'Eixample de Barcelona. "Es un bocata espectacular", sentencia.

Ingredientes Porras grandes, 4

Jamón serrano o ibérico, 8 lonchas finas

Aceite de oliva virgen extra, 2-3 cucharadas

Tomates maduros rallados, 2

Ajo, 1 diente muy picado Paso 1 Si las porras están frías, caliéntalas unos minutos en horno suave (180 ºC) o en tostadora, solo para que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro. Deja templar un poco para poder manipularlas sin quemarte. Paso 2 Corta cada porra longitudinalmente como si fuera un bocadillo, sin llegar a separarla del todo, dejando una 'bisagra' de masa. Paso 3 Ralla los tomates (o usa tomate triturado), mezcla con el aceite de oliva y una pizca de sal y, si quieres, añade ajo muy picado. Paso 4 Unta el interior de la porra con una capa generosa de este tomate aliñado. Paso 5 Coloca 2 lonchas de jamón serrano dentro de cada porra, procurando que queden bien repartidas. Paso 6 Para terminar, sirve inmediatamente, todavía crujiente, como desayuno salado, merienda o tapa caliente.

Sus seguidores, tras ver el vídeo, han propuesto otros ingredientes para combinar con las porras, como huevo frito, boquerones en vinagre, queso de cuña, o sobrasada y miel.

De hecho, en el municipio de Leganés en Madrid, Chuerrería La Ermita ofrece en su carta la 'Porra Serrana', con jamón serrano y tomate, y la 'Porra Mixta', con jamón york y queso fundido, así como los 'Salchichurrros', churros con trocitos de salchichas y kétchup. Para gustos, colores.