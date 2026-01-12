Fernando Mora, psiquiatra, y 'la receta de la felicidad': "Come más carne de pollo, queso tipo cheddar y semillas de calabaza"

0 votos

Comensales: 2

Existen tres alimentos ricos en triptófano que Fernando Mora, doctor en Medicina y jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid), recomienda para ayudar al cerebro a producir más serotonina y, con ello, mejorar el estado de ánimo.

¡Ojo! Estos productos no sustituyen a un tratamiento médico, pero incorporados con regularidad a la dieta pueden ser un apoyo sencillo y accesible para la salud mental, según asegura el especialista.

Pero, ¿qué relación tiene el triptófano con la felicidad? El triptófano es un aminoácido esencial que el organismo no puede fabricar y que debe obtenerse a través de la alimentación.

En el cerebro actúa como precursor de la serotonina, neurotransmisor clave en la regulación del humor, el manejo del estrés y la calidad del sueño, razón por la cual se le conoce popularmente como 'hormona de la felicidad'.

Tres alimentos para ser más felices

1. Pollo y pavo

La carne de pollo y pavo aporta "más de 250 miligramos de triptófano por cada 100 gramos", según detalla Mora, además de proteínas de alta calidad que ayudan a mantener la masa muscular.

El psiquiatra aconseja incluir estas aves como fuente proteica habitual en comidas y cenas, por ejemplo a la plancha, al horno o en guisos ligeros, como forma sencilla de reforzar la producción de serotonina sin recurrir directamente a suplementos.

#nutricion #saludemocional #saludmental #salud #medicina #psiquiatria #psicologia #bienestas #AutoCuidado #habitossaludables #inspiracion #motivacion #consejos #tips ♬ Inspiring Corporate - tuttkile @doctormora_ TOP 3 ALIMENTOS RICOS EN TRIPTÓFANO El triptófano es un aminoácido esencial para que tu cerebro fabrique serotonina -el neurotransmisor de la felicidad-. Los alimentos ricos en este aminoácido, aunque no son antidepresivos, sí que pueden ayudarte a mejorar tu estado de ánimo. 🥉CARNE DE PAVO Y POLLO: tiene más de 250 mg de triptófano por cada 100 g de carne. Además nos aporta proteínas. 🥈QUESO (TIPO CHEDDAR): tiene unos 300 mg de triptófano por cada 100 g de queso. Además es rico en calcio. 🥇SEMILLAS DE CALABAZA: aportan más de 500 mg de triptófano por cada 100 g de semillas. Son además fuente de magnesio y zind, dos minerales claves para el funcionamiento de nuestro cerebro. ➡️ Incorpora estos alimentos a tu dieta y cuida de tu salud mental y emocional a través de la alimentación. Coméntame si te interesan estos temas de hábitos de vida saludable y salud emocional; y seguiré subiendo contenido sobre ellos. #alimentacion

2. Queso cheddar

El queso, y en particular el cheddar, destaca por su alta concentración de triptófano, en torno a "300 miligramos por cada 100 gramos" de producto. "Además, es rico en calcio", señala.

Mora lo cita como un alimento útil para mejorar el ánimo, siempre que se consuma con moderación debido a su contenido en grasa y sal, integrándolo en tostadas, ensaladas o pequeñas raciones que sumen sin desequilibrar la dieta.

3. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza encabezan el ranking del psiquiatra: rondan los "500 miligramos de triptófano por cada 100 gramos de semillas", por lo que superan incluso a muchos suplementos comerciales, según explica.

Fernando Mora las presenta como el alimento con más potencial dentro de este trío para apoyar el bienestar emocional, fáciles de añadir a yogures, ensaladas o cremas de verduras, y con la ventaja añadida de aportar grasas saludables, fibra y minerales.

Un complemento, no un sustituto del tratamiento

El médico insiste en que estos alimentos no son antidepresivos ni reemplazan terapias farmacológicas o psicológicas, pero sí pueden contribuir, como parte de un estilo de vida saludable, a optimizar la producción natural de serotonina.

Su mensaje es claro: una dieta que incluya de forma habitual pollo o pavo, algo de queso cheddar y semillas de calabaza puede convertirse en una herramienta cotidiana, sencilla y basada en evidencia para cuidar la salud emocional desde el plato.

Filetes de pollo al horno con cheddar y semillas de calabaza

Valiéndonos de los consejos de Fernando Mora hemos ideado la que sería 'la receta perfecta de la felicidad': unos filetes de pollo al horno con costra de queso cheddar y semillas de calabaza tostadas; un plato que combina los tres ingredientes clave para mejorar el estado de ánimo.