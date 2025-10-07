Dani García (49), chef Michelin, y su cena más fácil con un bote de espárragos: lista en 15 minutos e ideal para 'airfryer'

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2-4

El chef Dani García no sólo diseña recetas para sus exitosos restaurantes, también ofrece platos muy sencillos que puedes preparar perfectamente desde casa.

Elaboraciones rápidas, pero deliciosas, con pocos ingredientes y al alcance de todo el mundo. Es el caso de estos espárragos blancos con jamón, albahaca y parmesano, su primera receta pensada para airfryer. El cocinero ha compartido la preparación a través de su canal de Youtube, Como Dani.

"¿Creías que la airfryer solo servía para patatas? Pues espera a probar esta receta", ha dicho el chef. Este plato puede prepararse bien con espárragos blancos frescos o bien con espárragos de bote para acelerar aún más el proceso.

Receta fácil con el toque del chef

Con esta receta, Dani García se ha convertido por primera vez en "cocinero de airfryer", como él mismo ha afirmado. Y reconoce que la he experiencia le ha "encantado".

Un plato que es perfecto si estás buscando una cena sana sin muchas complicaciones, pero sin renunciar por ello al sabor.

Sólo tendrás que usar la airfryer para cocinar los espárragos y dorar el crujiente de jamón y microondas y batidora para el aceite de albahaca.

Fácil y ligera

Con estos sencillos pasos, no sólo tendremos en nuestro hogar una receta muy resultona con la firma de uno de los mejores cocineros de España, sino también un plato barato, saludable y nutritivo.

Los espárragos aportan pocas calorías, mucha agua y fibra, junto con vitaminas como K, C y folato, y minerales como potasio, lo que favorece la digestión, la salud cardiovascular y el metabolismo celular.

Además, destacan por su efecto diurético y su rico contenido en antioxidantes (flavonoides, vitamina C y E), que ayudan a combatir el daño oxidativo y a fortalecer el sistema inmunitario.

"El resultado no puede estar más brutal", asegura el chef. "Los espárragos quedan tiernos, el jamón ultra crujiente y el aceite de albahaca le da un frescor increíble".

Ingredientes Para los espárragos Espárragos blancos gruesos pelados (frescos o de bote), 6-8

Jamón serrano, 3 lonchas finas

Aceite de oliva virgen extra, 150 ml

Parmesano rallado, al gusto

Sal fina y pimienta negra, al gusto Para el aceite de albahaca Hojas de albahaca fresca, un buen manojo

Aceite de girasol, 150 ml

Sal fina, al gusto Paso 1 Extiende los espárragos en la 'airfryer' con cuidado de que no se sobrepongan unos con otros. Añade un poco de sal y pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Hecho esto, programa la freidora a 200º con función grill durante 15 minutos. Paso 2 Mientras se cocinan los espárragos, corta el jamón en tacos pequeños y a mitad de cocción de los espárragos (a los siete minutos y medio), ponlos en la 'airfryer' por encima hasta que queden crujientes. Paso 3 Para hacer el aceite de albahaca, coloca el manojo en un cuenco con agua e introdúcelo en el microondas a 900 W durante un minuto. Una vez listo, sácalo y deja secar la albahaca. Después, tritúrala en un batidora de vaso con el aceite de girasol y un poco de sal. Paso 4 Cuando los espárragos y el jamón estén listos, ponlos en un plato. Para terminar, agrega por encima el aceite de albahaca y un poco de queso parmesano rallado.

Más recetas exprés con espárragos

Los espárragos, ya sean verdes o blancos, frescos o de bote, son un recurso fácil y económico para lograr platos saludables y nutritivos con poco esfuerzo. Además, son muy versátiles: lo mismo sirven para hacer un arroz que para cocinar una crema o una ensalada refrescante.