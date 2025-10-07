Dani García (49), chef Michelin, y su cena más fácil con un bote de espárragos: lista en 15 minutos e ideal para 'airfryer'
Con apenas cuatro ingredientes el chef Dani García elabora un plato crujiente y saludable que es perfecto para una cena ligera y rápida.
- Total: 15 min
- Comensales: 2-4
El chef Dani García no sólo diseña recetas para sus exitosos restaurantes, también ofrece platos muy sencillos que puedes preparar perfectamente desde casa.
Elaboraciones rápidas, pero deliciosas, con pocos ingredientes y al alcance de todo el mundo. Es el caso de estos espárragos blancos con jamón, albahaca y parmesano, su primera receta pensada para airfryer. El cocinero ha compartido la preparación a través de su canal de Youtube, Como Dani.
"¿Creías que la airfryer solo servía para patatas? Pues espera a probar esta receta", ha dicho el chef. Este plato puede prepararse bien con espárragos blancos frescos o bien con espárragos de bote para acelerar aún más el proceso.
Receta fácil con el toque del chef
Con esta receta, Dani García se ha convertido por primera vez en "cocinero de airfryer", como él mismo ha afirmado. Y reconoce que la he experiencia le ha "encantado".
Un plato que es perfecto si estás buscando una cena sana sin muchas complicaciones, pero sin renunciar por ello al sabor.
Sólo tendrás que usar la airfryer para cocinar los espárragos y dorar el crujiente de jamón y microondas y batidora para el aceite de albahaca.
Fácil y ligera
Con estos sencillos pasos, no sólo tendremos en nuestro hogar una receta muy resultona con la firma de uno de los mejores cocineros de España, sino también un plato barato, saludable y nutritivo.
Los espárragos aportan pocas calorías, mucha agua y fibra, junto con vitaminas como K, C y folato, y minerales como potasio, lo que favorece la digestión, la salud cardiovascular y el metabolismo celular.
Además, destacan por su efecto diurético y su rico contenido en antioxidantes (flavonoides, vitamina C y E), que ayudan a combatir el daño oxidativo y a fortalecer el sistema inmunitario.
"El resultado no puede estar más brutal", asegura el chef. "Los espárragos quedan tiernos, el jamón ultra crujiente y el aceite de albahaca le da un frescor increíble".
Ingredientes
Para los espárragos
- Espárragos blancos gruesos pelados (frescos o de bote), 6-8
- Jamón serrano, 3 lonchas finas
- Aceite de oliva virgen extra, 150 ml
- Parmesano rallado, al gusto
- Sal fina y pimienta negra, al gusto
Para el aceite de albahaca
- Hojas de albahaca fresca, un buen manojo
- Aceite de girasol, 150 ml
- Sal fina, al gusto
Paso 1
Extiende los espárragos en la 'airfryer' con cuidado de que no se sobrepongan unos con otros. Añade un poco de sal y pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Hecho esto, programa la freidora a 200º con función grill durante 15 minutos.
Paso 2
Mientras se cocinan los espárragos, corta el jamón en tacos pequeños y a mitad de cocción de los espárragos (a los siete minutos y medio), ponlos en la 'airfryer' por encima hasta que queden crujientes.
Paso 3
Para hacer el aceite de albahaca, coloca el manojo en un cuenco con agua e introdúcelo en el microondas a 900 W durante un minuto. Una vez listo, sácalo y deja secar la albahaca. Después, tritúrala en un batidora de vaso con el aceite de girasol y un poco de sal.
Paso 4
Cuando los espárragos y el jamón estén listos, ponlos en un plato. Para terminar, agrega por encima el aceite de albahaca y un poco de queso parmesano rallado.
Más recetas exprés con espárragos
Los espárragos, ya sean verdes o blancos, frescos o de bote, son un recurso fácil y económico para lograr platos saludables y nutritivos con poco esfuerzo. Además, son muy versátiles: lo mismo sirven para hacer un arroz que para cocinar una crema o una ensalada refrescante.
- Revuelto de espárragos. Perfecto para desayunos, almuerzos o cenas ligeras. Simplemente saltea los espárragos troceados y añade huevos batidos, removiendo constantemente hasta que cuajen. Listo en 5-10 minutos.
- Crema fría de espárragos. Una receta sorprendentemente cremosa que se hace en batidora. Combina 400g de espárragos en conserva escurridos, 3 huevos cocidos, un diente de ajo, zumo de limón, aceite de oliva y agua. Tritúralo todo y sírvelo frío o templado decorado con jamón crujiente.
- Ensalada de espárragos. Combina espárragos en conserva cortados, rodajas de tomate, lechuga y atún. Aliña con mayonesa casera.
- Arroz con espárragos y gambas. Una combinación perfecta que se prepara como un arroz tradicional, añadiendo los espárragos troceados en los últimos minutos de cocción junto con las gambas.