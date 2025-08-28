Martín Berasategui (65), chef, tajante: "Los huevos rellenos se hacen con bonito, no con atún"

0 votos

Los huevos rellenos son un plato muy completo y fácil de preparar que puede sacar de cualquier apuro tanto a la hora de la comida como de la cena, y que además son rápidos de elaborar y tienen un sabor al que es difícil resistirse.

Aunque están deliciosos con casi cualquier relleno, no hay nada mejor que seguir las indicaciones de una gran referencia de la cocina española como Martín Berasategui, quien a sus 65 años no deja de compartir consejos y recetas con el público.

En su caso, apuesta por unos huevos rellenos con bonito y no con atún, al contrario de lo que hace la gran mayoría. Y es que, aunque habitualmente se usan como si fuesen lo mismo, realmente son diferentes especies dentro de la familia de los túnidos.

El bonito tiene un sabor más delicado y una carne más clara y suave, lo que hará que mejore el resultado final de la preparación. Además, el chef vasco recurre al uso de pepinillos en vinagre, empleando incluso parte de su líquido para potenciar la jugosidad del relleno.

El resultado final es un plato fresco, sabroso y fácil de compartir en cualquier ocasión. Una receta que combina tradición y pequeños toques de autor, demostrando que la cocina de Berasategui no solo pertenece a los restaurantes, sino también a la mesa de cualquier casa.

Ingredientes de los huevos rellenos de bonito de Martín Berasategui 150 g de bonito en aceite de oliva

80 g de mayonesa

50 g de salmón ahumado

10 huevos cocidos

1 cuña de queso parmesano

1 chorrito de líquido de pepinillos en vinagre

1 cucharada sopera de pepinillos en vinagre picados

1 cucharada sopera de kétchup

Perejil picado

Salsa Worcestershire (al gusto)

Zumo de limón (al gusto) Paso 1 Cocer los huevos: coloca los 10 huevos en una cazuela con agua fría y sal. Pon a fuego bajo hasta que empiece a hervir y luego sube la intensidad. Cuece durante 9-10 minutos. Paso 2 Enfriar y pelar: refresca los huevos en agua fría para cortar la cocción. Pélalos con cuidado, pártelos a la mitad a lo largo y retira las yemas. Reserva las claras. Paso 3 Preparar el relleno: reserva 4 yemas para la decoración final y coloca el resto en un bol. Pica el salmón en daditos y mézclalo con las yemas y el bonito desmenuzado, utilizando un tenedor para integrar bien. Paso 4 Mezclar condimentos: añade los pepinillos picados con un chorrito de su líquido, la mayonesa, el zumo de limón, el kétchup, la salsa Worcestershire y el perejil. Rectifica el punto de sal y mezcla hasta conseguir una masa homogénea. Paso 5 Refrigerar: cubre el bol con film y guarda en la nevera para que el relleno se mantenga fresco. Paso 6 Rellenar y decorar: justo antes de servir, rellena las claras con la mezcla preparada. Decora con queso parmesano rallado y las 4 yemas reservadas, también ralladas.

Los huevos rellenos son una preparación que tiene un sabor delicioso y que, además, son muy versátiles en la cocina, aportando al mismo tiempo una gran cantidad de beneficios para la salud, lo que los hace especialmente recomendables.

El número de calorías que tienen varía en función de los ingredientes que se utilicen en la receta, aunque por lo general, un huevo relleno (media unidad), aporta entre 100 y 150 calorías, aunque puede variar según las cantidades e ingredientes.

Los huevos son una fuente excepcional de proteínas de alta calidad, así como de otros nutrientes como vitamina B12, selenio y colina, lo que hace que sea un alimento muy nutritivo. Con los ingredientes añadidos se aporta fibra, vitaminas y minerales adicionales.

Se trata de una preparación muy nutritiva y saludable, que aporta múltiples beneficios nutricionales. Los huevos rellenos de atún ayudan a favorecer el desarrollo muscular, la reparación celular y la sensación de saciedad, lo que también los hace ideales para el control de peso.

También son beneficiosos para la salud cardiovascular, ya que el huevo contiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, así como ácidos grasos Omega-3. El atún, como pescado azul, también aporta estas últimas, favoreciendo así el bienestar del corazón.

Igualmente, aporta vitaminas A, B (B6, B12, ácido fólico, riboflavina), D y E, las cuales son claves para disfrutar de una buena salud ocular y de la piel, además de fortalecer el sistema inmunológico.

Destaca también por su aporte de minerales esenciales como fósforo, zinc, hierro, calcio, yodo y selenio, sin olvidarse de un potasio que favorece el funcionamiento muscular y nervioso. El hierro, por su parte, es importante para poder evitar una deficiencia de anemia.

Los huevos rellenos también se convierten en aliados para prevenir la degeneración macular por sus antioxidantes, y son buenos para la memoria y el metabolismo cerebral gracias a su contenido de colina.