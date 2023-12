Las 10 recetas más buscadas en Internet en 2023, muchas ya las hacía tu abuela

ChatGPT, Shakira, Oppenheimer, Barbie, las elecciones y la guerra entre Gaza e Israel han sido algunos de los temas más buscados en Google durante este 2023 que ya está a punto de dejarnos. Sin duda, temas de rabiosa actualidad.

En cambio, en el ámbito de la gastronomía, al igual que sucedió el año pasado, la búsqueda de recetas tradicionales gana por goleada. Platos que hemos conocido de pequeños y disfrutado en casa de nuestros mayores son ahora los que más queremos aprender a preparar en casa.

Con respecto al pasado año, en la lista de 2023 repiten las orejas de Carnaval, que escalan un par de puestos, y la porra antequerana, que pierde la primera posición y se sitúa en cuarto lugar. El cóctel Sex on the Beach le cede este año el puesto a la Caipiriña y el único término de cocina extranjera que se cuela en este Top 10 es hakusai, que no es un plato ni una receta, sino una verdura muy saludable y muy popular en China y Japón, concretamente lo que nosotros conocemos como col china.

10. Sopa castellana

La receta de sopas de ajo con la que hasta Victoria Beckham rebañaría el plato

La sopa castellana es una receta de aprovechamiento de generaciones pasadas que aún ahora sigue siendo auténtica comfort food. Desde las versiones más humildes, con apenas nada más que unos ajos fritos para dar sabor y el pan duro que iba sobrando, que han calentado muchos estómagos en tiempos de penurias económicas, hasta las más ilustradas, con algún huevo o alguna chacina o embutido.

9. Membrillo

Membrillos y dulce de membrillo homydesign iStock

El membrillo es una fruta típica del otoño cuyo consumo en fresco no es posible, por eso se utiliza para hacer el famoso dulce de membrillo. Un alimento muy nutritivo y altamente calórico que es genial para combinar con quesos.

Su elaboración es bastante sencilla, se pelan los membrillos, se cortan en trozos y se pesan. En una cazuela, se ponen los membrillos troceados, se cubren con el mismo peso de azúcar y un poco de zumo de limón (aproximadamente una cucharada de zumo por cada kilo de membrillo) y se dejan reposar durante unas ocho horas.

Pasado este tiempo, habrá bastante líquido en la cazuela y será en este en el que se cueza la fruta. Ponemos la cazuela al fuego con todo el líquido que se haya formado y cocinamos a fuego lento, removiendo de vez en cuando, hasta que la fruta tenga el característico color marrón tostado de la carne de membrillo.

Trituramos con una batidora de brazo y lo pasamos a un molde en el que lo dejaremos enfriar hasta que adquiera una consistencia sólida. En el momento de batir, es importante protegerse de las salpicaduras, porque queman mucho.

8. Compota de manzana

Compota de manzana rápida

Es algo que nuestras madres y nuestras abuelas nos daban cuando estábamos malos de la tripa, porque la manzana cocida blandita siempre resulta reconfortante y muy fácil de digerir. Podemos mezclarla con yogur, con avena, con puding de chía y tendremos un bol dulce y saludable, pues si las manzanas no son excesivamente ácidas, hasta podemos hacerla sin azúcar.

7. Masa de pizza italiana

Masa de pizza sin amasar

Es maravilloso que esta receta aparezca en el Top 10 de recetas más buscadas, porque eso significa que cada vez somos más los que nos hemos rendido a los encantos de la pizza casera. Y es que recetas de masas de pizza caseras las hay para todos los niveles, como esta, que en la que ni siquiera hace falta amasar y que es perfecta para principiantes.

6. Mermelada de higos

Final de verano e higos maduros, la excusa perfecta para cocinar una mermelada deliciosa que nos permita alargar un poco la temporada de este manjar que nos regala la naturaleza.

La elaboración tradicional es sencilla, muy similar al dulce de membrillo, solo que, en este caso, solo utilizaremos una cantidad de azúcar igual a la mitad del peso de la fruta.

5. Hakusai

ranmaru_ iStock

Se trata de una verdura de la familia de las Brásicas, esto es, de la familia de la col rizada o kale, el brócoli, la col, la coliflor o las coles de Bruselas. Un vegetal con pocas calorías y muchos nutrientes entre los que destacan las vitaminas A, C y K, así como carotenos y folatos.

Es la col que se utiliza para preparar encurtidos y fermentados como el kimchi.

4. Porra antequerana

La receta más buscada de 2022 sigue siendo también una de las más demandadas en este 2023. Esta sopa fría, típica de la localidad malagueña que le da nombre, que está a medio camino entre un gazpacho y un salmorejo es un plato refrescante para verano que también puede ser un perfecto aperitivo en invierno si lo servimos en vasos de chupito.

3. Caipirinha

RHJ iStock

El cóctel más buscado ha sido la caipirinha o caipiriña, un cóctel típico de Brasil que se elabora con azúcar, cachaza -un aguardiente- y limas o limones. Admite variantes en las que se añaden otras frutas como fresas o mango.

2. Orejas de Carnaval

La segunda receta que repite en la lista. Uno de los postres por excelencia del Carnaval gallego es uno de los dulces más buscados del año. Si es que dónde estén unas buenas orejas, que se quiten otras moderneces.

1. Limón serrano

Y llegamos al plato más buscado del año, el Limón serrano, una curiosa receta típica de Salamanca. Se trata de una ensalada templada que se hace con cítricos, chorizo y huevo frito que se aliñan con vino tinto. Sin duda, un plato rotundo que no dejará a nadie con hambre.

