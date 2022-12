Estas son las 10 recetas más buscadas en Internet en 2022 y así las puedes hacer en casa

Un año más, como en la canción de Mecano, Google ha publicado cuáles han sido las tendencias de 2022 en lo que a búsquedas se refiere. Ucrania, el Mundial de fútbol, el Wordle o Tamara Falcó han encabezado algunas de las categorías de esta clasificación que también cuenta con una categoría dedicada a las recetas más buscadas.

Me sorprende de este ranking de 10 recetas que, salvo una, las que aparecen son recetas de toda la vida, cosas que conocemos desde siempre porque eran recetas que ya también preparaban nuestras madres.

no aparecen ningunas de esas recetas locas de los vídeos de Instagram y Tik Tok que se hacen virales y que ven millones de personas. Lo viral nos deja embobados mirando la pantalla del móvil, pero al final, parece que donde estén unos buenos buñuelos de bacalao o un buen arroz con su salmorreta, que se quiten la pasta con cherrys y queso feta y las croquetas en Air Fryer.

Las 10 recetas más buscadas en 2022

Para darle un poco de emoción, vamos a presentarlas en orden inverso, es decir, empezaremos por el final para acabar con la receta más buscada del año.

10. Quiche

Aunque se trata de una receta de origen francés, estas tartas saladas llevan años formando parte de nuestra cocina y cada vez tienen más adeptos, prueba de ello es su presencia en esta lista de las 10 recetas más buscadas en Google durante los últimos doce meses.

Una de las más populares es la quiche Lorraine, aunque como receta genérica admite muchos y muy variados rellenos como esta quiche de salchichas y guisantes, o esta de jamón, brócoli y queso o esta otra de queso azul y calabaza.

9. Buñuelos de bacalao

Esponjosos por dentro, muy crujientes por fuera. Si la fritura está bien hecha, no serán nada aceitosos. Realmente se trata de unos bocados irresistibles por lo que es comprensible que mucha gente quiera aprender a hacer los mejores buñuelos de bacalao.

8. Carbonara original

Me alegra mucho que esta receta esté en el top ten de lo más buscado en Internet porque puede que eso signifique que por fin nos estemos empezando a olvidar de las carbonaras con nata. Ojo, que hay salsas para pasta con nata que están riquísimas, pero es que precisamente esta receta no la necesita. Para la carbonara original solo necesitas la pasta, queso pecorino, guanciale, huevos frescos y una buena pimienta negra.

7. Marmitaco

Sí señor, un guisote de pescado con patatas para rebañar el plato y entonar el cuerpo en los días más fríos. El más tradicional es el marmitako de bonito, pero si no puedes conseguir un bonito de calidad, el marmitaco de salmón también queda muy rico.

6. Galletas de mantequilla

La receta de galletas de mantequilla para los que nunca han hecho galletas es la más fácil que puedes encontrar, es también una de vuestras favoritas. Pero también tenemos otras que sabemos que os gustan muchísimo como las galletas de mantequilla y mermelada, o las de mantequilla y jengibre o estas otras de mantequilla casera de AOVE que son completamente veganas.

5. Salmorreta

La salmorreta no es algo que se coma como tal, sino que es la base de muchos arroces y guisos típicos de la costa mediterránea. Es un sofrito de ajo, pulpa de pimiento choricero -a veces también se añaden ñoras-, azafrán, tomate fresco, aceite y sal que se tritura y se usa para dar sabor al caldo. En esta receta de arroz caldero murciano te explicamos cómo se prepara la salmorreta.

4. Orejas de Carnaval

Hacer orejas no es difícil, es laborioso si pone a hacerlas uno solo, pero en Galicia, de donde son típicas, su elaboración es deporte de equipo, un trabajo en cadena en el que uno amasa, otro estira y otro se encarga de ir friendo las crujientes láminas de masa.

Los que solo quieren comer, mejor que esperen fuera de la cocina, que resulta muy frustrante cuando te pones a freír y ves que no crece la montaña de orejas de Carnaval. Se sirven con azúcar por encima, aunque a mí me gustan más sin nada, por eso las de la foto están así de naturales.

3. Sex on the Beach

Una de las dos recetas de esta lista que seguro que no te preparaba tu madre cuando eras pequeño es la de este popular cóctel que se prepara con vodka, licor de melocotón, zumo de naranja y zumo de arándanos rojos. Aquí puedes leer la receta completa del Sex on the Beach con las medidas exactas de cada ingrediente.

2. Tinto de verano

Me habéis pillado, lo de la foto es esta sangría de frutos rojos. El tinto de verano es aún más sencillo, para prepararlo solo necesitas vino tinto, refresco y mucho hielo. El refresco suele ser gaseosa, refresco de naranja, de limón o de lima-limón. También se puede mezclar el vino tinto con refresco de cola, pero entonces es mejor que lo llames calimocho.

1. Porra antequerana

Pues sí, al final, ni gazpacho ni salmorejo ni ajoblanco, la sopa fría andaluza que ha arrasado este año en Google ha sido la porra antequerana. A mí no me extrañaría que dentro de poco veamos cartones de porra junto a los cartones de gazpacho y salmorejo del supermercado. Vosotros ¿qué pensáis?

