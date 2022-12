15 recetas fáciles y rápidas para preparar un menú de Nochevieja en menos de dos horas

«Lo mejor es enemigo de lo bueno», con esta frase, Voltaire, un filósofo francés de la época de la Ilustración, describía una trampa lógica que se conoce como la «Falacia del Nirvana», que consiste en rechazar alguna cosa, ya sea un objeto, una acción o una simple idea, por no considerarla lo suficientemente buena al compararla con otra cosa que consideramos mejor por el mero hecho de que la primera es más sencilla, cuando la realidad es que la segunda suele estar lejos de nuestro alcance.

Esto se da mucho en la cocina, especialmente cuando se tienen invitados a los que uno desea sorprender. Es muy frecuente, en esos casos, venirse arriba y pretender cocinar, nosotros solos y en una cocina doméstica, un buen número de platos altamente elaborados -que no cocinamos a menudo- como los que disfrutaríamos en el menú de un gran restaurante. Se nos olvida que, en los buenos restaurantes, los platos son cocinados por un equipo de profesionales que dominan a la perfección las recetas y que, además, cuentan con medios técnicos de los que nosotros carecemos.

El chef Gordon Ramsay, en su libro Cocina conmigo, cuando habla de comidas o cenas con invitados, recomienda elegir recetas sencillas, fáciles de preparar, con ingredientes cotidianos que todo el mundo suele comer y no meternos en camisa de once varas porque lo único que vamos a conseguir es acabar tan agotados que al final ni podamos disfrutar de nuestra propia fiesta.

Con estas recetas que os proponemos a continuación no tendréis que pasar el día entero estresados en la cocina, pero la cena será un éxito rotundo.

5 aperitivos, 5 principales y 5 postres fáciles para Nochevieja

Ensaladas, mariscos o pequeños bocados elaborados con ellos, en definitiva, aperitivos sencillos, sabrosos y rápidos de preparar.

Ensalada de bacalao y naranja

En las fiestas navideñas las naranjas están en su mejor momento y es cuando más deliciosa estará esta ensalada de naranja con bacalao, un plato que también se conoce con el nombre de remojón. Se trata de una receta muy sencilla que se prepara en muy pocos minutos.

Aperitivo de gambones crujientes con tomate caramelizado

Con una buena mermelada de tomate o una salsa de tomate casera puedes preparar este sencillo aperitivo con gambones o bien con langostinos o con colitas de cigala. No te dará más trabajo que hacer unas gambas a la plancha.

Gambones a la plancha sin olores

Y la versión más clásica de la receta anterior tampoco es mal plan, unos langostinos o unos gambones a la plancha siempre son bien recibidos en cualquier mesa de día de fiesta (y sin ser fiesta también, no nos vayamos a engañar). La receta es bien sencilla, pero con este truco que os contamos conseguirás, además, que no huela toda la casa a marisco.

Tartar de tomate y jamón

Preparar un entrante o primer plato rico y vistoso no implica necesariamente gastarse un dineral. El marisco no es, ni mucho menos, una obligación y, a decir verdad, la mayoría de las veces tampoco es lo más rico. Este tartar de tomate, como receta, es algo sumamente fácil de hacer y es, además, muy económico y no por ello va a resultar menos elegante ni sabroso.

Ensaladilla de aguacate, gambas y gulas

Una ensalada (o ensaladilla) que sirve para cualquier época del año, pero que te puede salvar la vida en la cena de Nochevieja. Esta combinación de aguacates, gulas y gambas funciona bien y suele gustar a casi todos. ¿Para qué complicarse más?

Solomillo de cerdo relleno de pera y gorgonzola

Al lomo y al solomillo de cerdo le quedan de lujo las salsas y los rellenos a base de frutas como mango, melocotón, manzana, piña o las peras que usamos en esta receta de solomillo relleno de queso gorgonzola y pera. Apunta la receta porque te la van a pedir.

Rosbif de ternera

Aunque se trata de un plato de tradición anglosajona, el rosbif es un asado de ternera perfecto para cualquier ocasión en la que toda la familia se reúna alrededor de la mesa. La carne debe quedar rosada en el centro por lo que no se trata de un asado que necesite de un larguísimo tiempo de horno, al contrario, se trata de un asado que podemos tener listo en menos de una hora. Perfecto para los que siempre van con prisas.

Merluza a la cazuela

La merluza es el pescado que más gusta a los que no son demasiado amigos del pescado y os aseguro que, con esta salsa, no solo se la van a comer sin rechistar, sino que van a rebañar el plato. Una cosa os digo, si hacéis esta merluza a la cazuela, preparad pan, mucho pan.

Salmón al horno con salsa de cava y trufas

Si quieres conquistar a vuestros invitados en esta Nochevieja, esta es tu receta. El salmón al horno con salsa de cava y trufas es un plato sencillo, delicioso y equilibrado, perfecto para estas fechas. En días de comidas tradicionalmente copiosas, el salmón noruego es una alternativa perfecta, un producto rico en proteínas de alto valor biológico que aporta ácidos grasos cardiosaludables, como el Omega-3 y otros nutrientes esenciales como las vitaminas A, B12 y D, yodo y antioxidantes.

Cordero confitado

No solo se hace muy rápido, sino que además se puede preparar con antelación sin miedo a que se reseque o a que calentarlo en el último momento sea un problema. Cocinar cordero confitado tiene la ventaja de que lo vamos a poder hacer en una cazuela sin necesidad de usar el horno.

Pollo Kiev

Esta receta con nombre propio consiste en una pechuga de pollo rellena de mantequilla de hierbas aromáticas, empanada y frita. Una receta que puede parecer muy simple para un día de fiesta, pero que suele gustar a casi todos y será una gran elección en una casa en la que haya muchos niños y solo hay opción a preparar un único menú.

Crema de chocolate y naranja exprés

Zumo de naranja, una tableta de chocolate y hojas de gelatina es todo lo que necesitas para preparar esta crema de chocolate y naranja que se hace en menos de 10 minutos. No hay que cocinar nada, solo mezclar las tres cosas en el orden adecuado.

Mousse de limón sin huevo

Las mousses tradicionales se elaboran con huevo crudo, pero a muchos eso les da cierto repelús. La solución es esta receta de mousse de limón sin huevo, muy fácil de hacer, con pocos ingredientes y muy refrescante. El postre ideal para después de una cena copiosa. Entendámonos, no es para nada un postre ligero, pero sí es cierto que, con una ración moderada, es de esos postres que «ayudan a bajar la cena».

Crema helada de naranja con Thermomix

Con naranja, algo más ligera que la anterior y con claras de huevo para elaborar un merengue que le dará un acabado etéreo a esta crema helada de naranja. Están listos en unos 15 minutos y si los podemos dejar en la nevera un par de horas antes de sacarlos a la mesa (el tiempo de recibir a los invitados y de disfrutar de los platos anteriores del menú).

Pastel frío de limón

Es un pastel de capas hecho con bizcochos de soletilla y una deliciosa crema de limón. Podríamos llamarlo tiramisú de limón, pero lo mismo alguien se nos enfada, así que como pastel se queda. Vosotros, llamadlo como queráis, pero hacedlo que os va a gustar.

Brownie de chocolate

No se puede hacer una lista de postres y sugerir solo un postre con chocolate, al menos yo no puedo hacerla. Así que es buen momento para recordar la receta de este brownie rápido en 5 minutos, que es el tiempo que vas a tardar en hacerlo en el microondas.

Y ahora solo falta ponerse manos a la obra y disfrutar cocinando, que es de lo que se trata.

Sigue los temas que te interesan