Diego Fernández, ingeniero químico, y su truco para eliminar el olor a pescado de la cocina en 10 minutos

Encendemos el extractor, abrimos de par en par la ventana e incluso ponemos a hervir café tras cocinar, pero el olor a pescado insiste en quedarse, aferrado a las paredes como si se negara a desaparecer.

Por más que ventiles o subas la potencia de la campana, el ambiente tarda en renovarse y la cocina conserva ese aroma durante un buen rato. Afortunadamente, existe un truco muy práctico para eliminarlo sin usar ambientadores ni productos agresivos.

El ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes como @quimicosparahogar, recomienda una solución tan sencilla como eficiente: una olla, un poco de vinagre y unas gotas de aceite esencial bastan para que la cocina vuelva a oler bien en menos de diez minutos.

El método de la olla con vinagre

Solo hay que verter medio litro de agua junto con un chorro abundante de vinagre blanco en una olla y calentarla hasta que hierva. Cuando empiece a borbotear, se baja el fuego y se añaden entre ocho y 10 gotas del aceite esencial preferido (limón, eucalipto, lavanda...).

El truco consiste en dejar que el vapor salga durante unos 15 minutos. Ese vapor atrapa las partículas causantes del mal olor, mientras que el vinagre las neutraliza y el aceite esencial aporta un aroma fresco que compensa el toque ácido, tal como explica Fernández en sus vídeos.

¿Por qué es tan efectivo?

Este método funciona gracias al comportamiento de los compuestos aromáticos cuando se calientan. Al cocinar pescado, se liberan sustancias volátiles (como sulfuros y aminas) que se quedan suspendidas en el aire y adheridas a las superficies.

El vapor caliente las disuelve y las arrastra, mientras que el vinagre, por ser ácido, actúa como eliminador del mal olor y lo reduce notablemente.

Así se consigue un ambiente limpio y sin ese olor persistente que queda después de preparar pescado. Además, el vapor complementa la función del extractor cuando no es suficiente con ponerlo en marcha.

Cómo potenciar el efecto

Si el olor es muy intenso, puedes reforzar la técnica con las siguientes recomendaciones.