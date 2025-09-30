Miguel, experto cervecero, aclara la diferencia entre la cerveza verde y la roja: "No es un capricho de 'marketing'"

En las estanterías de los supermercados es común ver cervezas con diferentes tipos de etiquetado. Los de color verde y rojo son los que más abundan, aunque depende de la marca. Muchas veces también puede leerse la palabra "especial" en las botellas o latas rojas, pero, ¿sabemos a qué se debe esa distinción cromática? ¿Y ese adjetivo?

Quizá puede parecer una estrategia de publicidad, pero lo cierto es que responde a una exigencia legal y técnica que no muchos consumidores conocen.

Así lo asegura el experto y divulgador cervecero Miguel Sánchez (@cervecero_miguel): "Esta palabra no está puesta por el capricho de un grupo de marketing, la ley obliga a utilizar este término en función de cómo está hecha la cerveza".

¿Y qué diferencia hay entre el método de elaboración de las cervezas de etiqueta verde y las de etiqueta roja? El llamado Extracto Seco Primitivo (ESP).

¿Qué es el Extracto Seco Primitivo?

El ESP es un parámetro fundamental en la industria cervecera que describe el porcentaje de malta, lúpulo y otros ingredientes orgánicos que componen la cerveza antes del proceso de fermentación, antes de que se convierta en alcohol. En otras palabras: la concentración o densidad inicial del mosto.

De esa 'conglomeración' o 'densidad' depende el cuerpo de la bebida, su sabor, su graduación alcohólica y, en consecuencia, la categoría a la que pertenece.

"Imagínate que el mosto de la cerveza es como una especie de caldo de cereales, pues cuanto más concentrado está ese caldo, más alimento tiene para que las levaduras lo conviertan en alcohol y sabor", explica Miguel.

Así pues, según la legislación española, las cervezas se clasifican en tres tipos en función de su porcentaje de ESP: normal, especial y extra.

Cerveza normal, especial y extra

De acuerdo con la normativa de España, si el Extracto Seco Primitivo se sitúa entre el 7 y el 11 por ciento (o sea, el caldo es ligero), la cerveza se considera normal (etiqueta de color verde). Son las cervezas más suaves en sabor y en graduación alcohólica.

Cuando ese valor está entre el 11 y el 15 por ciento se habla de una cerveza especial (etiqueta roja). Suelen tener algo más de cuerpo, más sabor y una graduación alcohólica algo superior.

Por último, si el caldo está aún más concentrado, si la concentración supera el 15 por ciento, la categoría pasa a ser la de cerveza extra, que se caracteriza por un sabor más intenso todavía y una mayor cantidad de alcohol.

Por tanto, como decíamos, la palabra "especial" en la etiqueta no es un término comercial ni un invento estético, es una obligación técnica.

La cerveza más sana

¿Y qué cerveza es la más saludable de esos tres tipos? Lógicamente la normal, ya que tiene menos cantidad de alcohol. No obstante, los expertos también recomiendan fijarse en la cantidad de azúcares y en las calorías de la cerveza.

Según afirma el nutricionista Mario Ortiz (@marioortiznutricion), las mejores para la salud serán aquellas con proporciones de azúcar inferiores a los 2 gramos por cada 100 mililitros y no más de una veintena de calorías.