Sergio Rhenals, 'el chef del pulpo', explica cómo servirlo correctamente: "Lo primero es saber cuándo está en su punto"

Galicia se conoce como 'el templo del pulpo' por su arraigada cultura gastronómica donde este producto ocupa un lugar central, hasta el punto de ser considerado una seña de identidad de la comunidad autónoma.

Existen numerosos restaurantes y pulperías en ciudades y pueblos gallegos en los que se puede degustar la receta tradicional ejecutada de forma prodigiosa.

Es el caso, por ejemplo, de Pulpería Real (Padrón, A Coruña), recomendado incluso por el periódico británico The Times; o la Pulpería Fuchela en O Carballiño (Ourense), municipio que muchos denominan "la capital del pulpo".

Entre los múltiples espacios que destacan por su excelente labor pulpera sobresale también la pulpería A Garnacha, en Melide (A Coruña).

Este negocio, situado en pleno Camino de Santiago (en el Camino Primitivo), ha recibido la visita de personajes famosos como el expresidente Mariano Rajoy o los streamers Ibai Llanos y El Xokas.

En A Garnacha trabaja Sergio Rhenals, bautizado con el nombre de El chef del pulpo. Rhenals comparte en TikTok e Instagram vídeos donde muestra su trabajo en la pulpería y ofrece consejos para cocinar como un experto su plato estrella, el pulpo a feira.

Cómo servir bien el pulpo a feira

En uno de estos vídeos, el cocinero cuenta cómo debe servirse correctamente el pulpo a feira. Para empezar, Sergio advierte que "hay que conocer el material de cerca". "Hay que saber cuándo está en su punto", agrega.

Para ello, el chef aconseja apretar el pulpo con un dedo y, si no se queda la marca, está listo para consumir.

En segundo lugar, Rhenals indica que "es muy importante" cómo cortamos el pulpo. "Se coge la tijera y se va colocando suave", describe mientras corta los tentáculos empezando desde la punta hasta llegar a la base.

Una vez lo tenemos bien cortado y distribuido en el característico plato de madera, llega el momento de aliñar en un orden concreto: primero Sergio agrega la sal en cantidades generosas y, después, el pimentón picante de la Vera.

Hecho esto, recomienda escurrir el líquido que pueda quedar del pulpo en el plato (y así evitar que quede 'caldoso') y, finalmente, se reparte bien el aceite de oliva por todo el producto.

"La mejor pulpería del mundo"

Sergio Rhenals considera a A Garnacha "la mejor pulpería del mundo", como declara abiertamente en sus publicaciones a modo de reclamo publicitario.

Lo cierto es que el restaurante acumula muchas reseñas positivas en Google, con una puntuación de 4,4 sobre 5. La mayoría de los clientes aplaude la ternura y el sabor del pulpo, así como su precio económico (unos 13 euros la ración) y el ambiente agradable del local.