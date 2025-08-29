Mariano, carnicero, alto y claro: "Para unas albóndigas espectaculares es fundamental agregar un buen caldo casero"

La felicidad, a veces, es redonda. Tan redonda como esas pequeñas bolas llamadas albóndigas que funcionan como una perfecta receta de aprovechamiento.

De hecho, el término "albóndiga" procede del árabe hispánico albúnduqa (literalmente, "la bola"), que a su vez deriva del árabe clásico bunduqah, y este del griego pontikón (nuez póntica o avellana), haciendo referencia a su sugerente forma redondeada.

Pueden cocinarse fritas, cocidas o guisadas y se elaboran tradicionalmente con carne de res, cerdo, pollo o pescado, combinadas con ingredientes como huevos batidos, pan rallado, especias, perejil, ajo, cebolla y otros condimentos.

También existen versiones vegetarianas hechas a base de legumbres, vegetales, seitán o tofu y avena, como estas que os detallamos en este artículo. O estas veganas a base de lentejas y quinoa en salsa de mostaza y anacardos. Las posibilidades son enormes.

El éxito mundial de las albóndigas es innegable. Una fama que podemos atribuir sobre todo a su versatilidad, su bajo coste y su fácil preparación.

Debido a su enorme fama, existen cientos y cientos de recetas y trucos para hacerlas perfectas. Por ejemplo, tenemos este truquito de madre para darles más sabor sin sumar calorías, o este para cocinar unas albóndigas en salsa ultrarrápidas, o este otro para que queden muy jugosas.

Unas albóndigas más buenas

El carnicero Mauricio Sánchez, famoso en TikTok bajo el apodo de El As Carnicero (@el_as_carnicero), ha compartido con sus más de 60.000 seguidores otro de los múltiples trucos que existen para, según él, conseguir "las mejores albóndigas de tu vida".

Consiste en elaborarlas siguiendo una "simple receta" de sólo cinco ingredientes donde el caldo que escojamos es la clave.

Así pues, necesitaremos 200 gramos de carne picada, 50 mililitros de caldo casero, ajo, perejil y pimienta (estos últimos los incluiremos al gusto, en función de si nos gusta un sabor con mayor o menor intensidad). Nada más ni nada menos.

@el_as_carnicero las mejores ALBONDIGAS de tu vida con esta simple receta. ♦️200gr carne picada ♦️50 ml caldo casero ♦️ajo ♦️perejil ♦️pimienta y listo !!😋 ♬ sonido original - El As Carnicero

Lo más importante es que el caldo sea "el mejor caldo casero que tengamos hecho en casa", advierte Mauricio. Si no tienes ninguno hecho o no sabes cómo hacerlo, en este artículo tenéis una receta completa para preparar caldo oscuro de carne o fondo oscuro de ternera; o bien este nutritivo caldo de huesos.

Siguiendo las instrucciones del experto, primero debemos remover la carne picada junto al caldo hasta que la carne lo absorba bien todo.

Después, una vez lo haya absorbido completamente, agregaremos el perejil, el ajo y la pimienta. Luego daremos forma a las albóndigas y las freiremos sin pasarlas por harina.

"Os van a quedar unas albóndigas espectaculares", asegura Mauricio al final del vídeo. "Ya me contarás", se despide.