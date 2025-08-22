Diego Domínguez, cocinero, para un arroz blanco perfecto: "Usa esta técnica famosa en Asia que sólo requiere dos utensilios"

Diego Domínguez Almudévar más conocido como Diegodoal, se ha convertido en uno de los creadores de contenido gastronómico más famoso en redes sociales, con un canal de YouTube que lleva activo desde el año 2019.

Su andadura en el mundo culinario comenzó como una pasión personal por la comunicación audiovisual y la cocina casera y, poco a poco, se fue transformando en una carrera a tiempo completo que inspira a miles de seguidores a perder el miedo a los fogones.

En uno de sus últimos vídeos de TikTok e Instagram, Diego ha compartido con sus más de 500.000 followers una información de muy valiosa: el método que él siempre usa para que el arroz blanco quede perfecto.

Se acabó sufrir por un arroz blanco mediocre; Diego resuelve uno de los mayores dramas culinarios con un método asiático muy sencillo que probablemente poca gente conoce.

Arroz blanco perfecto

"No hay arroz con cosas sin un buen arroz blanco, así que aquí os traigo el método que siempre uso para que me quede perfecto", puede leerse en la presentación del vídeo.

Según explica, consiste en una técnica "utilizada en toda Asia" y que, además, "sólo requiere dos utensilios": una cacerola y un dedo. Sí, sí, un dedo.

Antes de pasar a desvelar el supertruco, el cocinero cuenta que su arroz blanco favorito es el arroz jazmín, pues considera que queda "muy aromático y muy esponjoso y los granos se pegan entre ellos".

Aun así, aclara que para este truco podemos usar el arroz que queramos, ya que funciona con cualquier variedad.

Para empezar, Diego indica que añadamos arroz blanco a una cacerola (la cantidad que queramos) y, después, lavemos bajo el grifo para "quitar el polvillo" que, dice, "se habrá generado por fricción durante el transporte, lo que hará que quede un pelín más separado.

Repitamos este primer paso unas dos o tres veces, hasta que el agua del lavado salga totalmente transparente.

Hecho esto, llega el momento de "usar el dedo". ¿Cómo? Así: cubrimos de agua el arroz hasta que quede sumergido hasta la primera falange. "Ya sé que no es muy exacto, pero creedme que funciona con todas las falanges del mundo", advierte.

Luego cogemos la cacerola, la ponemos a fuego alto, y ya no la tocamos en ningún momento. Si queremos, podemos echarle sal, aunque él reconoce que no le pone. "Creo que al arroz jazmín no le hace falta".

Más tarde, dejamos que el agua se evapore hasta que queden unas burbujitas en la superficie. Justo entonces tapamos la cacerola y bajamos el fuego al mínimo.

Ahora hay que dejar que repose 12 minutos al fuego sin destaparlo. Luego, lo retiramos, dejamos que repose 5 minutos tapado y, ¡listo!

Si tenemos arrocera en casa, podemos usar la misma técnica de lavarlo y medir con el dedo, "`pero ponedle un pelín menos de la falange", agrega.